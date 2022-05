Los padres, desesperados, buscan cómo nutrir a sus hijos en una de las mayores crisis de desabastecimiento del país

La escasez de leche de fórmula para bebés en Estados Unidos ha despertado un gran interés en los bancos de leche de todo el país, con algunas madres que se ofrecen a donar leche materna y padres desesperados que llaman para ver si es una solución para mantener alimentados a sus bebés.

Se trata de una vía que no funcionará para todos los bebés alimentados con leche artificial, especialmente los que tienen necesidades dietéticas especiales, y que conlleva desafíos porque las docenas de bancos de leche sin ánimo de lucro del país dan prioridad a la alimentación de los bebés médicamente frágiles. Estas organizaciones recogen la leche de las madres y la procesan, incluso mediante la pasteurización, y luego trabajan con los hospitales para distribuirla.

Un letrero de "debido a los suministros limitados" se muestra en el estante de la fórmula para bebés en una tienda de comestibles en Salt Lake City FOTO: Rick Bowmer AP

La escasez se debe a un retiro de seguridad y a interrupciones en el suministro, y ha captado la atención nacional con padres en pánico que buscan intercambiar y comprar fórmula en línea y el presidente Joe Biden instando a los fabricantes a aumentar la producción y discutiendo con los minoristas cómo podrían reponer los estantes para satisfacer las disparidades regionales. La administración de Biden también indicó ayer que el fabricante de leche de fórmula Abbott Laboratories se comprometió a dar reembolsos hasta agosto para un programa similar a los cupones de alimentos que ayuda a las mujeres, los bebés y los niños llamado WIC.

En el Mothers’ Milk Bank Northeast, con sede en Newton (Massachusetts), el interés por donar y recibir leche debido a la escasez se ha disparado. Normalmente, el banco de leche recibe entre 30 y 50 llamadas al mes de personas que quieren donar. Sólo el jueves se recibieron 35 llamadas de posibles donantes, indicó Deborah Youngblood, directora ejecutiva del banco.

La directora ejecutiva de Mothers' Milk Bank of the Northeast, Deborah Youngblood FOTO: Michael Dwyer AP

“Es interesante que la primera respuesta que recibimos fue la de donantes potenciales, es decir, personas que responden a la escasez de leche artificial con una respuesta sorprendente y compasiva de “¿cómo puedo ser parte de la solución?”, explicó.

Youngblood se refería a personas como Kayla Gillespie, de 38 años y madre de tres hijos en Hays (Kansas). Gillespie donó por primera vez al Banco de Leche Materna de Denver hace seis años, donando 68 litros tras el nacimiento de su primer hijo, y no pensaba volver a hacerlo.

“Pensaba que 18 galones eran suficientes para una persona”, reconoce. “Si no me hubiera enterado de la escasez, no volvería a pasar por el proceso, simplemente porque tengo tres hijos y es un poco caótico”.

Ha prometido al menos 150 onzas de su leche, pero dijo que espera dar mucho más que eso.

“Tengo la suerte de poder producir leche, así que sentí que tenía que hacer algo”, aseveró.

En el pasado ha enviado su leche congelada en contenedores especiales a Denver, pero esta vez el hospital local acepta las donaciones y ella puede dejarlas.

Pero no se trata sólo de donantes. Los padres que buscan desesperadamente nutrición para sus bebés también acuden a los bancos de leche.

En el banco de leche de Massachusetts, unas 30 personas llamaron buscando leche porque no podían encontrar la fórmula habitual de su bebé, manifestó Youngblood. Esto supone un aumento con respecto a las pocas llamadas recibidas, ya que el banco de leche suele atender a los hospitales.

Aumento del 20% de la demanda

La Asociación de Bancos de Leche Humana de Norteamérica, una organización que acredita a los bancos de leche sin ánimo de lucro, está observando un “gran aumento” de la demanda, según Lindsay Groff, directora ejecutiva del grupo. Calcula que las consultas de los padres que buscan cubrir el déficit de leche artificial han aumentado un 20% en los últimos días.

Rebecca Heinrich, directora del Banco de Leche de las Madres, carga la leche congelada donada por las madres lactantes de bolsas de plástico en botellas para su distribución a los bebés FOTO: David Zalubowski AP

Groff calificó la escasez de “crisis” y reconoció que no es tan sencillo como que los padres se limiten a complementar con leche humana donada, porque la gran mayoría de esos suministros se destinan a bebés con problemas médicos.

“Si la gente puede donar, ahora sería el momento, porque cuando tengamos más existencias podremos mirar más allá de los médicamente frágiles”, dijo.

Los padres también están recurriendo a los foros de intercambio de leche materna en línea para satisfacer las necesidades de sus bebés.

Amanda Kastelein, madre de tres hijos de Middlebury (Connecticut), ha complementado la fórmula especial que necesita para Emerson, de 10 meses, con leche materna de una madre que encontró en una página de Facebook llamada Human Milk 4 Human Babies.

Olivia Godden da de comer a su hijo, Jaiden, con leche de fórmula FOTO: Eric Gay AP

Kastelein dejó de amamantar a su hijo tras sufrir infecciones recurrentes, pero intentó volver a amamantarlo en marzo, tras la retirada de la fórmula, con poco éxito.

“Emerson es alérgico a la mayoría de las fórmulas, así que ha sido difícil encontrar algo a lo que no sea alérgico”, aseveró.

Hannah Breton, de Naugatuck (Connecticut), ha producido más leche de la que necesita su hijo de dos meses y medio. Ha estado dando a Kastelein unas 60 onzas de leche cada dos semanas. Eso es suficiente para complementar su suministro de fórmula y mantener a Emerson alimentado.

“Me hizo un montón de preguntas: qué medicamentos tomo, si es que tomo alguno, y ese tipo de cosas”, explica Breton. “Así que decidimos, `Bien, es perfecto’. Así que viene cada dos semanas y recoge la leche que he estado guardando para ella”.

“Me siento útil”

“Me siento útil”, añadió. “Es emocionante y gratificante poder ayudar a una madre que no encuentra lo que busca, y si su hijo no puede tomar la leche de fórmula, me da miedo”.

Rebecca Heinrich, directora del Banco de Leche Materna de Colorado, aconseja a quienes buscan leche que la búsqueda de donantes por su cuenta puede conllevar riesgos.

“Queremos asegurarnos de que estas madres estén lo más seguras posible y satisfagan las necesidades de su bebé, por lo que consultar con su proveedor de atención médica sobre cómo satisfacer esas necesidades es la mejor manera de hacerlo”, manifestó.

La escasez crea dificultades, especialmente para las familias con menos ingresos, tras la retirada del fabricante de leche de fórmula Abbott, por motivos de contaminación. La retirada del mercado agotó muchas marcas cubiertas por el WIC, un programa federal similar a los cupones de alimentos que atiende a mujeres, bebés y niños, aunque ahora permite sustitutos de marca.

El viernes, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, envió una carta al director de Abbott Laboratories en la que expresaba lo que denominaba su “grave preocupación por la accesibilidad de fórmulas infantiles seguras”, señalando que Abbott tiene contratos de fórmulas infantiles en el programa federal WIC. Vilsack pidió que Abbott continúe con un programa que ofrece reembolsos para productos alternativos, incluyendo la fórmula para marcas competitivas, lo que había estado haciendo mes a mes. La Casa Blanca aseguró ayer que Abbott se comprometió a realizar los reembolsos hasta finales de agosto.

El Gobierno de Biden reconoció que está trabajando con los Estados para facilitar a los beneficiarios del programa WIC la compra de diferentes tamaños de leche de fórmula que actualmente no cubren sus beneficios.

Abbott ha dicho que, a la espera de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), podría volver a poner en marcha un centro de fabricación “en un plazo de dos semanas”.

La empresa comenzaría produciendo EleCare, Alimentum y fórmulas metabólicas y luego iniciaría la producción de Similac y otras fórmulas. Una vez iniciada la producción, la fórmula tardaría entre seis y ocho semanas en estar disponible en los estantes.

El martes, la FDA explicó que estaba trabajando con los fabricantes estadounidenses para aumentar su producción y agilizar los trámites para permitir más importaciones.