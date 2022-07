Poca salud cardiaca

La salud cardiaca óptima es poco y cada vez menos frecuente, en EE UU y en el resto de los países occidentales. Un artículo de la revista Time sobre un nuevo estudio publicado en el «Journal of the American College of Cardiology», concluye que menos del 7% de los adultos estadounidenses gozan de una salud óptima en cinco áreas principales relacionadas con la salud cardiaca y metabólica: peso, azúcar en sangre, presión arterial, colesterol y estado de las enfermedades cardiovasculares. Además, el problema está empeorando.

Estas cinco categorías se adaptaron de la definición de salud cardiovascular y metabólica ideal de la Asociación Americana del Corazón. El estudio, que analizó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de más de 55.000 personas mayores de 20 años, descubrió que la mayoría de los estadounidenses tienen al menos un factor de riesgo cardiometabólico, es decir, condiciones como el sobrepeso y el haber sufrido un infarto, una insuficiencia cardiaca o un ictus en el pasado, que aumentan el riesgo de sufrir problemas como enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2.

Los investigadores también descubrieron que la salud cardiometabólica sigue empeorando. Los investigadores identificaron dos grandes factores que impulsan este declive: un aumento en la proporción de personas con sobrepeso u obesidad, junto con el aumento de los niveles de glucosa en la población. Los datos más recientes de este estudio descubrieron que menos de una cuarta parte de los estadounidenses tenían un índice de masa corporal (IMC) y una circunferencia de cintura normales. Las consecuencias negativas de todos estos factores son relevantes a medida que las personas envejecen.