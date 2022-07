La OMS y la viruela del mono

La declaración de emergencia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la viruela del mono ha coincidido con un manifiesto de 17 mil médicos de distintos países en el que ponen en cuestión que este organismo supranacional sepa velar por el bienestar de la población, asegurando que durante la pandemia demostró su incompetencia. Por eso cuestionan la decisión de declarar a la viruela símica como emergencia internacional, al considerar que los 16 mil casos detectados apenas suponen el 0,0002% de la población del planeta, y las cinco muertes producidas, el 0,00000000006%.

Entienden estos médicos que durante la Covid la OMS se caracterizó por tomar decisiones contradictorias que en buena medida contribuyeron a no encontrar las soluciones médicas adecuadas para combatir a tiempo la enfermedad, como la recomendación de no hacer autopsias. La Global Summit destaca que la OMS es una agencia no gubernamental no elegida y sin responsabilidad ante los tribunales que no puede arrogarse el papel de gobierno mundial en salud. Curiosamente su segundo mayor contribuyente es la Fundación Bill y Melinda Gates, y el sexto la Alianza por las Vacunas Fundación Gavi, también de Bill Gates.