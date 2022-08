Juan Vera: «En patologías de la mujer tradicionalmente ha habido falta de investigación»

Son una nueva compañía internacional centrada en la salud integral de la mujer, algo muy innovador. ¿Como surge la idea?

Algo que las farmacéuticas siempre han buscado son áreas de necesidad no cubiertas, porque la sociedad como tal no es que tenga mucha necesidad de un nuevo laboratorio farmacéutico. Las mujeres son el 50% de la población y te das cuenta que hay dos áreas que están absolutamente descubiertas y que son precisamente en las que Organon se va a centrar. La primera tiene que ver con patologías que son específicas de la mujer y donde, tradicionalmente, ha habido una falta de investigación o de inversión tremenda. Y las razones son múltiples. Pueden ser por patologías como la fibromialgia, cuyo diagnóstico se ha confundido con otros síntomas y han pasado por debajo del radar de la ciencia; y otras, como la endometriosis, no fue considerada patología hasta hace relativamente poco. Todos los trastornos asociados con la menopausia, por ejemplo, casi se han considerado implícitos a la condición de ser mujer. Pero luego, si te vas a patologías que afectan a ambos sexos, te das cuenta de que la capacidad del sistema sanitario para responder a estas necesidades específicas está limitada, primero de raíz, porque las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos: los fármacos se prueban en hombres y luego se usan en hombres y en mujeres. Y si ves los últimos datos que ha publicado la FDA en cuanto a causas de retirada de fármacos, la de seguridad en mujer era una de las prioritarias. Hay muchísima evidencia científica ya que dice somos diferentes y esto hace que en una misma patología los síntomas, en cómo se producen en tiempo y en forma o la progresión de la enfermedad, la respuesta al tratamiento también lo sea, y todo esto no se ha trasladado a la práctica clínica. Y esta es la otra área de trabajo.

¿En qué áreas trabajan?

En salud reproductiva, salud sexual, dolor, Dermatología, Cardiovascular, Respiratorio, sistema nervioso central, Reumatología y Oncología. Esas son las actuales, y ampliando.

"La capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de las mujeres está limitada" FOTO: David Jar La Razon

Hace poco se unieron a Biosim. ¿De qué opciones de tratamientos con biosimilares disponen?

Ahora mismo tenemos dos: bevacizumab y trastuzumab dos fármacos centrados en cáncer de mamá y otros tumores, y recientemente se ha publicado un acuerdo para el desarrollo de dos nuevos biosimilares: uno sigue abundando en la Oncología y el otro tiene que ver con la osteoporosis.

Acaban de cumplir un año. ¿Cuáles son sus cifras en España?

Somos una multinacional norteamericana, pero piensa que el 80% de los ingresos se hacen fuera de EE UU. España es el cuarto mercado mundial tras EE UU, China y Japón, lo cual hace que seamos bastante relevantes. Aquí somos 230 empleados y una facturación que estará entre los 250-260 millones de euros este año. Eso nos convierte ya nada más nacer en una compañía dentro del top ten, por facturación en oficina de farmacia de prescripción.

¿Qué objetivos tienen a medio largo plazo en nuestro país?

Estamos bastante alineados en los números a escala global con lo que pasa en España. En los próximos cinco años y con el portfolio actual de productos que ya tenemos en el mercado, esperamos crecimientos sostenidos de entre 3-5%. Pero sobre esto se van a poner todos los acuerdos que se están haciendo de nuevos productos, y hay algunos que ya están comercializados en EE UU y esperamos traer a partir de 2024. Luego, la parte gruesa de todo lo que se está desarrollando vendrá en 2025, 26, 27 progresivamente. Mas lo que esperamos que se anuncien durante este año, porque hay un trabajo muy intensivo ahora mismo en el desarrollo de alianzas y colaboración en la investigación de nuevas moléculas.

¿Puede avanzar alguna de las que se va a anunciar este año?

Te lo puedo adelantar, pero en estas cosas ¡hasta el rabo todo es toro! Hay mucho interés en anticoncepción y en menopausia no hormonales. Aquí se está investigando mucho y se están buscando acuerdos, porque también creemos que es una necesidad por cubrir del mercado.

Dicen buscar concienciar sobre la importancia de la salud de las mujeres para mejorar la sociedad. ¿Cómo se consigue eso?

Hay una parte muy importante de generar la atención sobre este asunto. Se está trabajando, tanto con gobiernos regionales como con el nacional, buscando, incluso empujando de alguna forma, que todo esto cristalice en un Plan Nacional. Se está trabajando mucho en la formación de médicos y profesionales sanitarios sobre cuáles son estas necesidades diferentes de las mujeres y cómo una misma patología cursa diferente en ellos y ellas. Se está escuchando mucho, también, a las voces de las mujeres con diversas iniciativas, como la llamada «El del muro de las voces», que buscaba que sean las propias mujeres las que dijeran, en su día a día, en su relación con el sistema sanitario, donde se sienten menos atendidas, en qué tipo de patologías... Y lo que se sacó de aquí está dirigiendo mucho los acuerdos de desarrollo de negocio, de búsqueda, de nuevas moléculas, de priorización de áreas, etc. Y hay una plataforma muy grande de responsabilidad social corporativa que tiene como pilares la ampliación del acceso a medicamentos y asistencia sanitaria, todo lo relacionado con la innovación en salud de la mujer, el fomento de la diversidad, de la equidad... Y el movimiento se demuestra andando: en Organon un 62% de la plantilla son mujeres.