Hombres o mujeres: ¿quién se beneficia más del ejercicio físico?

A esta altura las cosas deberían estar más que claras: hacer ejercicio con regularidad aumenta la esperanza de vida y reduce el riesgo de numerosas enfermedades, especialmente las vinculadas con problemas cardíacos. Sin embargo, los científicos han descubierto que esta reducción del riesgo puede variar entre sexos, ya que algunas personas obtienen mayores beneficios con menos tiempo de entrenamiento. Por lo tanto, la pregunta clave es: ¿quiénes deben hacer más ejercicio para reducir su riesgo de muerte: las mujeres o los hombres?

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que incluyó datos de más de 412.000 adultos entre 27 y 61 años (55% mujeres), son ellas las mujeres pueden obtener estos beneficios de supervivencia con mayor facilidad que los hombres.

“Lo interesante de este estudio es descubrir que las mujeres pueden aprovechar mejor cada minuto de actividad moderada a vigorosa que los hombres – explica Martha Gulati, coautora del estudio, en un comunicado -. Es una idea motivadora que esperamos que las mujeres tomen en serio”.

El equipo de Gulati analizó datos sobre la actividad física de los participantes a través de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS), la encuesta de salud más grande y de mayor duración en EE. UU. El estudio analizó datos recopilados entre 1997 y 2017. La encuesta incluía preguntas sobre los tipos de ejercicio que realizaban las personas, su frecuencia, duración e intensidad. También incluía las características socioeconómicas y demográficas, así como las afecciones médicas de los participantes. El estudio excluyó a personas que presentaban ciertas afecciones al inicio del estudio, como enfermedad coronaria o cáncer.

También consultaron el Índice Nacional de Defunciones (una base de datos nacional de registros de defunciones) para detectar muertes por cualquier causa, así como muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Los resultados mostraron que alrededor del 32 % de las mujeres y el 43 % de los hombres encuestados afirmaron realizar ejercicio aeróbico con regularidad, al menos 150 minutos semanales. En comparación con las personas inactivas del mismo sexo, las mujeres que hacían ejercicio con regularidad presentaban hasta un 24 % menos de riesgo de muerte por cualquier causa. Sin embargo, en los hombres que hacían ejercicio con regularidad, la reducción del riesgo de mortalidad alcanzó solo el 15 %.

El estudio también descubrió que las mujeres obtuvieron estos beneficios de supervivencia mucho más rápidamente que los hombres. En los hombres, la mayor reducción del riesgo de muerte se observó con aproximadamente 300 minutos de actividad física moderada-vigorosa (AFMV) semanales. Esto se asoció con una reducción del 18% en la mortalidad por todas las causas. Las mujeres experimentaron un beneficio similar en menos de la mitad de ese tiempo, con aproximadamente 140 minutos de AFMV a la semana.

Las mujeres que entrenaban más que eso cada semana experimentaron un mayor beneficio hasta alcanzar un máximo de alrededor de 300 minutos de AFMV semanal.Esta tendencia se mantuvo en todas las duraciones del ejercicio, según los investigadores, y las mujeres experimentaron consistentemente beneficios proporcionalmente mayores con cualquier cantidad de ejercicio que los hombres.

Alrededor del 20% de las mujeres y el 28% de los hombres afirmaron realizar dos o más sesiones de entrenamiento de fuerza, como levantamiento de pesas, a la semana. Sin embargo, en general, las mujeres reportaron un promedio de aproximadamente 0,85 sesiones por semana, mientras que los hombres promediaron 1,25 sesiones por semana.

En promedio, las mujeres que entrenaban fuerza al menos dos veces por semana tenían un riesgo de mortalidad un 19% menor que las mujeres que entrenaban con menos frecuencia o no entrenaban en absoluto. Los hombres, en promedio, experimentaron un riesgo un 11% menor en comparación con los hombres inactivos. Estos beneficios fueron aún mayores en lo que respecta específicamente a la salud cardiovascular.

“Lo que más nos sorprendió fue que las mujeres que realizan fortalecimiento muscular presentaron una reducción del 30 % en su mortalidad cardiovascular – añade Gulati -. No existen muchos métodos que reduzcan la mortalidad de esa manera”.

Hay que aclarar también que el estudio presentó algunas limitaciones, como que los datos de ejercicio fueron autoinformados, por lo que dependía de que los participantes informaran con precisión sus niveles de actividad. El estudio también registró únicamente el ejercicio en el tiempo libre, lo que significa que no contabilizó el ejercicio realizado durante las tareas domésticas o como parte del trabajo, lo que también podría haber contribuido a los resultados. Además, el estudio no tuvo en cuenta problemas de salud potencialmente no evaluados en algunos participantes ni cambios en las tendencias de ejercicio de las personas a lo largo del tiempo.