Octubre se conoce, desde hace años, como el mes rosa como homenaje al cáncer de mama. Sin embargo, bajo la definición de esta enfermedad se esconde una realidad que suele pasar desapercibida a ojos de la sociedad: el cáncer de mama metastásico. Y «lo que no se conoce, no existe y, por tanto, no se puede solucionar», tal y como lamenta Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, razón por la que ahora alzan su voz a través de la creación de un ambicioso movimiento que aspira a poner la M de metastásico a la vista de todos.

En concreto, el movimiento #laMquefalta llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad. La iniciativa propone eliminar las emes de los contenidos que los participantes compartan en redes sociales e incluso de las marcas, sustituyéndolas por una barra baja (_), para poner de manifiesto que la conversación sobre cáncer de mama está incompleta sino se habla del estadio metastásico, actualmente poco conocido por la población.

Para seguir impulsando la conversación sobre la enfermedad, el movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), lanza un reto que, con la colaboración de las periodistas Mónica Carrillo e Isabel Jiménez, busca inundar de letras eme las redes sociales el día 13 de octubre, día en el que se conmemora el cáncer de mama metastásico, como símbolo del compromiso de incluir el estadio metastásico en la conversación sobre esta enfermedad. Así, durante ese día, cualquier persona que quiera sumarse al movimiento solo tiene que compartir en sus redes sociales contenidos sobre cáncer de mama, sustituyendo las letras eme por una barra baja que simboliza su omisión, con un selfie sosteniendo un cartel con la letra M, los hashtags #cáncerdemama, #cáncerdemamaMetastásico y #laMquefalta, y etiquetar a dos amigos para se sumen al movimiento.

«Como presidenta de la asociación y paciente, me gustaría invitar a todos a sumarse a este reto tan importante para los que vivimos con esta enfermedad. Un simple gesto como una publicación en redes sociales es de enorme valor para nosotras, pues permite dar a conocer la realidad que vivimos las personas con cáncer de mama metastásico. Este tipo de iniciativas sociales nos ayudan a llegar a la población y que sean conscientes de nuestras necesidades y de qué es el cáncer de mama metastásico, incidiendo especialmente en la importancia de sus peculiaridades, su abordaje y la necesidad de investigar más en esta enfermedad que afecta cada año a más pacientes en nuestro país», ha asegurado Fernández durante la presentación de esta iniciativa hoy en Madrid.

El cáncer de mama metastásico es una patología que produce manifestaciones clínicas muy variables y se ha convertido en uno de los grandes retos en la investigación y en la práctica clínica en oncología. «Necesitamos que se sigan investigando nuevos tratamientos y fármacos innovadores que aumenten la tasa de supervivencia y mejoren nuestra calidad de vida, pero también es urgente que esos medicamentos innovadores que sabemos que salvan vidas sean accesibles a las pacientes, algo que no está ocurriendo y que nos resulta desolador», ha reconocido con impotencia Fernández.

Asimismo, el movimiento #laMquefalta también está presente en distintas líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Desde el lunes 26 de septiembre al domingo 23 octubre, diferentes autobuses de la zona de Cristo Rey ofrecerán la posibilidad de escanear un código QR con información sobre el movimiento informando a la sociedad e invitarla a que se sumen a esta iniciativa.

Implicación social

Abierto a la participación de cualquier persona, institución o empresa, #laMquefalta ya ha dado sus primeros pasos a través de los contenidos compartidos por parte de sus impulsores (la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico) con motivo de las diversas convocatorias de la Carrera de la Mujer en diferentes ciudades españolas. La Carrera de la Mujer es el mayor evento deportivo femenino de Europa y cuenta en la edición de este año con la presencia del movimiento #laMquefalta.

«Desde AstraZeneca sabemos que la investigación en cáncer de mama metastásico es imprescindible para ayudar a los pacientes en las necesidades médicas no cubiertas a las que se enfrentan. Pero además de ello, es necesario que este objetivo vaya aunado a una mayor implicación por parte de toda la sociedad en el cáncer de mama metastásico. La implicación social es junto con la investigación la clave en mejorar el abordaje de esta patología», ha explicado Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.

Por su parte, Ana Zubeldia, directora de la Unidad de Oncología de Daiichi Sankyo, ha afirmado que «el movimiento #laMquefalta nos está permitiendo llegar a la población con algo tan sencillo, pero impactante como eliminar la letra eme. Las personas están compartiendo sus testimonios, experiencias o conocimiento del cáncer de mama metastásico. Se está generando una identidad propia en torno a este movimiento y un altavoz en el que personas que están conviviendo con el cáncer de mama metastásico pueden compartir su realidad y ver que no están solos».