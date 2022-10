Más casos de cáncer de mama metastásico primario por la covid

Se estima que el cáncer de mama trastocará la vida de cerca de 34.750 españolas durante este año 2022 y el mes de octubre es la fecha elegida en el calendario para poner este problema sobre la mesa, tiñendo el horizonte de color rosa, símbolo de este tumor. Sin embargo, a la hora de dar visibilidad a esta enfermedad se olvida el significado de una «M» que resulta crucial, la que pone apellido al cáncer de mama metastásico, una patología incurable que causa la muerte de unas 6.000 personas cada año en nuestro país.

En concreto, en España se diagnostican cuatro nuevos casos de cáncer de mama a la hora, lo que supone un total de más de 33.000 al año. De estos casos, entre el 5 y el 6% se producen en un estadio metastásico, «una cifra que sabemos que ha aumentado en estos dos últimos años por culpa de la pandemia, ya que se pararon los cribados, reduciendo las posibilidades de diagnosticar a tiempo tumores que podrían haber tenido una solución. Ahora nos estamos encontrando tumores primarios más difíciles de atajar», asegura Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital 12 de Octubre de Madrid, coordinadora de la Unidad de Mama de HM Hospitales y presidenta del Grupo Solti de investigación en cáncer de mama.

Pero incluso cuando el cáncer de mama se diagnostica a tiempo y se logra solucionar, también sobrevuela la sombra de la «M» de metastásico, ya que el 30% de las personas diagnosticadas en fase temprana acabará desarrollando metástasis incluso años después de haber finalizado su primer tratamiento. A pesar de estas cifras, sólo el 26,8% de la población española afirma saber con exactitud qué es el cáncer de mama metastásico y el 25% cree erróneamente que se trata de una patología curable, tal y como muestra una encuesta impulsada por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

Cáncer de mama FOTO: Antonio Cruz

«La realidad es muy diferente a lo que este informe nos dice que la gente cree y se debe en cierta manera a lo que se transmite estos días de octubre cuando se habla de cáncer de mama teñido de color rosa, como si fuera una cosa bonita. Hay esperanza detrás de un diagnóstico de este tumor porque a nivel global tiene buenos índices de supervivencia, eso es innegable y una gran noticia, pero también hay mucho sufrimiento cuando aparece la ‘’M’' de metastásico, porque ahí nos cambia la vida para siempre. Ya nada vuelve a ser igual porque es incurable, con lo que eso implica a nivel social, laboral, físico y psicológico, con pruebas constantes y revisiones oncológicas perpetuas en el que nos aborda la incertidumbre y el miedo a empeorar», confiesa Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM).

Dice el refrán, y no le falta razón, que de lo que no se habla, no se conoce «y, por tanto, no se pone solución», lamenta Fernández, quien recuerda que «como este tipo de tumor es un auténtico desconocido para la sociedad, no se apuesta lo suficiente por mejorar la vida de las afectadas. Falta apoyo institucional».

Lo cierto es que la investigación está cumpliendo su parte y, gracias a una ardua labor, en los últimos años se han desarrollado opciones terapéuticas capaces de alargar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las afectadas. Sin embargo, «en España los fármacos innovadores que ya sabemos que funcionan tardan una media de entre 15 meses y dos años en estar disponibles, y por desgracia muchas afectadas con cáncer de mama metastásico no pueden esperar tanto», denuncia Fernández. Una circunstancia que la doctora Ciruelos define como «una dura sensación de impotencia, pues sabemos que hay herramientas que podrían salvar a muchas personas y, sin embargo, no pueden acceder a ellas, salvo a través de ensayos clínicos, pero cuando estos terminan también nos quedamos sin alternativas. Lo peor de todo es que sabemos que el argumento de más peso que está detrás de estos retrasos tan injustos es el económico, algo descorazonador para los pacientes, pero también para los profesionales por lo que hay que seguir alzando la voz a diario».

#laMquefalta

Con motivo del Día Mundial del cáncer de mama metastásico que se celebra hoy jueves 13 de octubre, nace el movimiento #laMquefalta, que lanza un reto viral que busca inundar las redes sociales de letras emes que simbolizan el compromiso de incluir el estadio metastásico en la conversación sobre cáncer de mama. Así, la iniciativa invita a compartir contenidos en redes sustituyendo las letras eme por una barra baja con el fin de poner de relieve la falta de información y concienciación al respecto.