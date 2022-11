1. ¿Cuántas horas se estima que es recomendable que duerman los niños durante su etapa de crecimiento?

El sueño es la actividad a la que más tiempo dedica el cerebro del niño durante las primeas etapas del desarrollo. Durante los dos primeros años de vida el menor pasa durmiendo 9.500 horas (13 meses) en contraste con las 8.000 horas que dedica a todas las actividades de vigilia. Entre los dos y los cinco años de vida pasa el mismo tiempo durmiendo que en vigilia, mientras que con la llegada de la adolescencia dedica el 40% de su tiempo al sueño.

2. Entonces, ¿esto varía cuando hablamos de la etapa de la adolescencia?

Sí, como decía, con la llegada de la adolescencia dedica el 40% de su tiempo al sueño, aunque según datos de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), un 30% de los niños y de los adolescentes padecerán alguna alteración relacionada con el sueño a lo largo de su desarrollo y es que, por desgracia, muchos padres no conceden la importancia que merece el sueño en esta etapa de la vida.

3. ¿Por qué es tan importante para el desarrollo físico y neurológico de los menores tener un buen descanso?

Cuando se trata de algo agudo, las consecuencias son, tal y como ocurre en los adultos, aparece dificultad para mantener la concentración, una mayor posibilidad de accidentes, mayor irritabilidad, pérdida de control de impulsos o una peor capacidad de aprendizaje. Si esto se mantiene en el tiempo, que es lo más frecuente, se pasa ya a otras consecuencias más metabólicas, como es, por ejemplo, una mayor tendencia a la obesidad o a la aparición de diabetes, así como alteraciones de la tensión arterial.

4. En el caso de los niños y adolescentes que practican deporte de manera regulada, ¿por qué resulta imprescindible un buen descanso?

La recuperación después del ejercicio es vital para todos los deportistas, pero especialmente esto es así durante la etapa de la infancia y adolescencia, donde el equilibrio entre el estrés del entrenamiento y la recuperación física debe gestionarse para maximizar la adaptación. La naturaleza repetitiva y exigente de una temporada puede poner a prueba la capacidad fisiológica y psicológica de los atletas, especialmente de los más jóvenes, que deben mantener un equilibrio entre el estrés y la recuperación.

5. ¿Cómo actúa ese descanso en los deportistas? ¿Qué beneficios se obtienen?

La regulación del rendimiento durante el ejercicio se ha interpretado cada vez más como un proceso cohesivo y multifacético que involucra tanto al sistema nervioso central (SNC) como al sistema nervioso periférico, proceso armónico en el que un buen descanso juega un papel esencial. Sabemos que la mala calidad del sueño es frecuente entre los atletas de élite, así como la somnolencia diurna excesiva a pesar de tener un tiempo total de sueño adecuado. Debido a todo ello, y a la simbiosis entre el sueño y recuperación, la calidad del sueño y su ritmo influyen en la recuperación del atleta de una manera individualizada y multifacética junto con la nutrición, la hidratación y otros aspectos fisiológicos y psicológicos.

6. Cuando hablamos de sueño durante la infancia de una persona, ¿qué pesa más, la calidad de ese sueño o las horas que se dedican al mismo?

Debemos considerar que ambos aspectos son importantes y que uno no condiciona al otro, pues los niños pueden dormir por periodos muy largos de tiempo, pero no necesariamente descansar, lo cual se refleja en cantidad, pero no en la calidad de sueño. En cuanto a la calidad de sueño, está totalmente relacionada con el ambiente en el que el niño se desenvuelve y descansa, así como sus diferentes hábitos de vida.

7. ¿Qué consecuencias para la salud del menor puede tener el hecho de no disfrutar de un buen descanso nocturno?

En términos de salud, podemos decir que la falta de sueño supone un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo 2 e incluso aumento de la mortalidad de hasta un 10% mayor.

8. ¿Considera que ha empeorado la pandemia el descanso de los menores de edad? ¿Han notado un aumentado de las consultas por este motivo en estos últimos meses?

Sabemos que tras los meses más duros de confinamiento, los pediatras de atención primaria sí han detectado un aumento de casos de ansiedad de los menores que se traduce en dificultades para dormir y trastornos del sueño, principalmente en niños y niñas de siete a 12 años.

9. Han iniciado un estudio para evaluar el sueño de los menores que practican deporte durante su infancia con jugadores del Valencia Basket. ¿En qué consiste este trabajo?

El objetivo primario de este estudio es elaborar propuestas colectivas e individuales de mejora del descanso, así como incrementar la cultura del descanso adecuado en los miembros del club y aumentar los conocimientos sobre el sueño y el desarrollo en las familias de la escuela. Para ello se van a utilizar agendas de sueño, cuestionarios y actígrafos cuyos datos serán valorados por especialistas del sueño de Quirónsalud Valencia.

10. ¿Cómo van a trabajar con los resultados obtenidos en este estudio? ¿Cuál es el objetivo que persiguen?

Nuestro objetivo principal con este estudio es elaborar propuestas colectivas e individuales que mejoren tanto el sueño de estos niños como de adolescentes, además de implementar una correcta cultura del descanso, así como aumentar los conocimientos de la importancia del sueño y su desarrollo dentro de sus familias.