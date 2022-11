Los mejores remedios caseros para curar los labios agrietados

De todos los problemas que vienen con el frío, uno de los más incómodos es, sin lugar a dudas, el de los labios agrietados, secos y partidos. Esto sucede porque la piel de los labios es mucho más fina que la del resto del cuerpo y al estar expuestos al frío y a la sequedad; acaba apareciendo esto que recibe el nombre técnico de “queilitis”, que no es otra cosa que la descamación de la epidermis. Los labios carecen de glándulas sebáceas y, por lo tanto, no pueden producir su propia humedad. Es necesario echar mano de un humectante externo para solucionar el problema. Curiosamente, este elemento hidratante no puede ser la saliva. Porque lo que hará la saliva será empeorar el problema y hacer que se sequen todavía más.

Proteger, hidratar y sanar

El remedio clásico para los labios agrietados suele ser el cacao, la vaselina y, en el caso de ellas, también el pintalabios. Y aunque ninguna de las opciones es mala per sé… tampoco son soluciones perfectas, porque sólo hacen la mitad del trabajo: proporcionan una barrera contra los elementos externos, pero no contienen ningún ingrediente diseñado para hidratar y, por lo tanto, curar. Puede sentirse bien untarlos, pero no acelerarán la reparación.

Una solución que puede ser adecuada para enfrentar el problema de los labios cortados es utilizar miel. Este producto es un gran hidratante... y aunque no proporciona ninguna barrera contra los elementos externos (de hecho, puede atraer mucha más suciedad), puede ayudar a hidratar correctamente los labios. Evidentemente, no podremos aguantar mucho tiempo con la miel en los labios. No solamente es muy tentador, sino también porque es muy pegajosa y puede atraer mucha suciedad. Por eso, untaremos la miel y la dejaremos reposar durante 5 minutos. Después, retiraremos y enjuagaremos. Y por último, aplicaremos uno de los bálsamos anteriores. No hidratarán la piel, pero son sustancias oclusivas, es decir, que retendrán la humedad donde debe estar.

Otra alternativa a la que podemos echar mano es el aceite de coco. Además de ser una sustancia bastante hidratante, también es emoliente. Eso significa que su uso tópico ablanda y relaja la inflamación. Además, también tiene propiedades antibacterianas... lo que puede ser muy conveniente cuando ya se han generado heridas. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer con las heridas... es evitar que aparezcan. Puede sonar muy evidente, pero es común sentir la tentación de arrancarnos las escamas de piel.

Cuando hacemos esto, no sólo provocamos sangrado e irritación; sino que también estaremos mucho más expuestos a las infecciones. Esto no significa que no debamos eliminar estas durezas. Es importante hacerlo, porque no permitirán que la humedad se filtre. Sin embargo, si queremos hacerlo, debemos hacerlo con “delicadeza”, preparando un exfoliante casero que permita eliminar la sequedad y las células muertas que se han acumulado. La receta es muy simple: debes hacer una pasta uniforme mezclando una cucharada de azúcar con una de aceite de coco, de almendra o de oliva. Aplica esta mezcla sobre los labios haciendo movimientos circulares. Y después de unos minutos, retira y aplica vaselina o cacao. Los labios quedarán perfectos... como si nada les hubiera pasado.