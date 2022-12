Recurrir a complementos alimenticios ayuda a recuperar de una manera saludable ese plus de vitalidad que se echa de menos en los meses de frío

El invierno es la época del año en la que todo se ralentiza, hay menos horas de luz, las temperaturas bajan, salimos menos de casa, etc. Cuanta menos luz solar recibe una persona al día, más altos son sus niveles de melatonina, y al revés, por lo que es normal que se sienta más cansada que en el resto de meses del año y que reduzca su actividad física.

Es decir, en estas fechas de menos horas de sol y más días nublados es habitual sufrir una reacción fisiológica y emocional al cambio de estación. En cualquier caso, una solución saludable para no echar de menos ese plus de energía y vitalidad que experimenta el organismo en otras estaciones puede ser recurrir a complementos alimenticios con vitaminas.

En concreto, los expertos recomiendan tomar con regularidad complejos multivitamínicos, que son suplementos que contienen una combinación de vitaminas y minerales y, a veces, otros ingredientes, y que se encuentran con facilidad en parafarmacias online de confianza como la de Atida | Mifarma. «Aunque no te dan energía de por sí, desempeñan un papel clave en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, que son los principales combustibles del músculo, por ejemplo durante el ejercicio físico», señala Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista de la plataforma.

Esta experta también aconseja aprovechar al máximo las horas de sol. «No podemos olvidar que la luz solar es la fuente de energía que sostiene nuestro universo y que su falta perjudica a los neurotransmisores cerebrales, lo que contribuye al desánimo, la apatía, el cansancio e incluso la depresión», advierte.

Cuando bajan las temperaturas, la mayor parte de la energía se destina a mantener el cuerpo caliente y activo, por eso, es importante, además, mantener una buena rutina de sueño. «Hará que nos recuperemos del desgaste físico y mental –indica– y que las células se regeneren, contribuyendo a no derrochar energía».

Baños de sol, descanso nocturno y también una dieta equilibrada. Navarro indica que «hay que intentar no sucumbir a los excesos navideños y seguir una dieta sana para que el cuerpo tenga todas las vitaminas y minerales que necesita». Estas recomendaciones, además de no renunciar al ejercicio y no dejar de salir a la calle, son fundamentales para mantener unos niveles adecuados de vitalidad.

«Aunque no se realice ningún deporte concreto, salir a caminar a buen paso ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular. Y cuando la salud cardíaca y pulmonar es óptima, se tiene más energía para hacer las tareas diarias» apunta esta experta.

Al respecto, añade que «aunque puede que la temperatura no sea la mejor, es importante salir a la calle al menos una vez al día para que el cerebro se oxigene y libere dopamina. Es una manera de despejarse y de sentirse mucho mejor de ánimo».

Huesos sanos

Según Reme Navarro entre los suplementos que hay que agregar a la dieta durante el invierno para lograr mantener altos los niveles de energía suficientes para disfrutar del día a día es muy importante la «vitamina D». Su función principal es contribuir a la remodelación ósea y ayudar a que se formen huesos sanos, ya que facilita que haya fósforo y calcio libres en sangre. ¿Cómo hace esto? Actuando para facilitar la absorción de estas sustancias en el intestino y para evitar su pérdida en los riñones, entre otras cosas.

Para fabricar la hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, proteína que suministra oxígeno a los músculos, es importante tener unos buenos niveles de «hierro» en sangre. Es necesario advertir que su absorción en el organismo es más baja cuando procede de una fuente vegetal que cuando procede de una animal. Esto ocurre porque los vegetales contienen sustancias que dificultan este proceso, por ejemplo, el ácido fitico, que se encuentran en garbanzos, lentejas y cereales integrales; el ácido oxálico, que está presente en las coles, las espinacas, las acelgas, los espárragos o el chocolate, o los taninos, que se encuentran en el té, el café y los vinos.

Por su parte, el «magnesio» es muy eficaz en el tratamiento de diversos trastornos circulatorios, ya que el déficit de este mineral puede provocar la aparición de hipertensión arterial y arritmias, que en casos extremos derivan en patologías coronarias. Asimismo, Navarro añade que «unos niveles de magnesio correctos mejoran la estabilidad del sistema nervioso y la salud emocional».

La «vitamina C» o ácido ascórbico funciona como antioxidante y previene la acción de los radicales libres, que son las moléculas causantes del envejecimiento. Por eso, el consumo de la cantidad necesaria diaria de esta vitamina es fundamental para retrasar sus efectos sobre la piel. Se encuentra en algunas frutas y verduras, por ejemplo, en naranjas, pomelos, kiwis, brécol, fresas o tomate.

«Hierro» y «vitamina C»

Hay que tener en cuenta que la «vitamina C» ayuda a mejorar la absorción del hierro. Por ello, para subir los niveles de este mineral las autoridades sanitarias recomiendan combinar en la dieta las legumbres con otros alimentos, como tomates o frutas.

En cuanto a la «vitamina B12», es una de las ocho vitaminas del «grupo B» y también se puede obtener a través de los alimentos, pero en esta caso de origen animal, como leche, huevos, pescado, carne, aves o productos lácteos.

Conocida popularmente como «la vitamina de la energía» resulta esencial para la formación de sangre, algunas proteínas y para el funcionamiento normal tanto del sistema nervioso en general como del cerebro en particular. Asimismo favorece la metabolización de los aminoácidos, glúcidos y ácidos grasos.

El Ministerio de Consumo recuerda que «los complementos alimenticios no pueden sustituir una dieta equilibrada», que si es variada y rica en frutas y verduras puede aportar todos los nutrientes (vitaminas y minerales) que necesita nuestro organismo. En cualquier caso, si se requiere acudir a suplementos las autoridades aconsejan tomar las dosis diarias recomendadas en el etiquetado, que nunca deben ser excedidas.

Balasense Vitamina D3. Contiene la forma de «vitamina D» mejor asimilada por el organismo, la «D3». Destaca por su contribución a la función muscular, al sistema inmunitario y a la absorción de calcio y fósforo para mantener en buenas condiciones huesos y dientes.

Floradix - Elixir Hierro + Vitaminas combina en su formulación el equilibrio de sustancias necesario para optimizar la absorción de «hierro», clave para la formación del tejido sanguíneo. Además, ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio.

Binature Maca Andina. Con extracto de maca y fibra de bambú. Estos compuestos pueden ayudar a aumentar el deseo sexual, mejorar la movilidad de los espermatozoides y la resistencia deportiva o asegurar el correcto funcionamiento del sistema endocrino y las glándulas suprarrenales.

Multicentrum Mujer. Incluye 13 vitaminas y 11 minerales. Está formulado para cubrir las necesidades del organismo de mujeres a partir de los 18 años. Es útil para contribuir al metabolismo energético normal, al sistema inmunitario, la salud de la piel, cabello y uñas y huesos, etc.

Redoxon Extradefensa es un complemento vitamínico a base de vitamina C, zinc y vitamina D que actúa de forma integral en el organismo para fortalecer las defensas naturales. También favorece la producción de colágeno y aporta un extra de energía.

