Con la llegada del temporal de frío vuelven los sabañones: ¿Qué son?, ¿cuánto duran?, ¿cómo evitarlos?, ¿son contagiosos?

La borrasca Fien ha supuesto la llegada definitiva del invierno y ha puesto en alerta a todas las provincias por diversos fenómenos meteorológicos. La nieve será el paisaje habitual en muchas zonas del país y, a pesar de que las nevadas no serán tan intensas como ocurrió con Filomena hace dos años, los termómetros caerán hasta los -4 a los 1500 metros y a -34 a poco más de 5000, según informa Meteored. Esto está suponiendo ya numerosos problemas circulatorios, con carreteras cortadas y también un aumento del consumo energético.

Pero además puede tener consecuencias en la población porque la llegada de temperaturas bajo cero puede suponer reacciones alérgicas en la piel, que comienzan a manifestarse en forma de inflamación en las manos, los pies y las orejas. O lo que es lo mismo, eritemas pernios o perniosis, mas conocido como sabañones.

¿Qué son los sabañones y qué los provoca?

Los sabañones son manifestaciones dermatológicas que consisten en la inflamación de pequeños vasos sanguíneos en la piel. La definición que da la Clínica Mayo de los sabañones es “la inflamación dolorosa de pequeños vasos sanguíneos de la piel que se producen en respuesta a la exposición repetida al aire frío, pero no helado. Los sabañones pueden causar picazón, dolor, manchas rojas, hinchazón y ampollas en las manos y los pies”.

Los sabañones más habituales se producen en las orejas, en los dedos de los pies y en las manos. Y, aunque se desconocen la causas que provocan esta reacción, puede tratarse de una reacción del cuerpo ante el frío, seguida de recalentamiento. Esto hace que los pequeños vasos sanguíneos que hay debajo de la piel se expandan demasiado rápido y provoquen pérdida de sangre hacia tejidos cercanos.

Uno de los mitos relacionados con los sabañones es que son contagiosos. Esta afirmación es falsa porque, aunque se desconoce la causa exacta sí se sabe que está relacionada con el frío y los cambios repentinos de temperatura en la piel.

¿Cuánto pueden durar los sabañones?

Esta reacción anormal del cuerpo puede ser breve, de uno a cinco días, pero también puede llegar a prolongarse durante tres semanas. En periodos de frío muy seguidos, puede hacer que los sabañones se solapen con los anteriores o que vuelvan a aparecer una vez que los síntomas ya hayan desaparecido. Esta inflamación suele ser leve pero incómoda, suele desaparecer sola y no es habitual que produzca lesiones permanentes. Es necesario acudir al médico en el caso de que se prolongue en el tiempo, que los sabañones no se quiten con temperaturas más cálidas, que produzcan una infección o provoquen un dolor intenso.

Las personas con enfermedades crónicas como la diabetes o con problemas de circulación pueden tardar más en recuperarse, deben tener especial cuidado y acudir a un especialista en el caso de que los síntomas sean intensos o se prolonguen más de lo habitual. Esta dolencia puede combatirse con medicamentos vasodilatadores que mejoran la circulación, pomadas con cortisona que alivian los síntomas.

Solo en el caso de que los sabañones provoquen lesiones mayores como necrosis o pequeñas úlceras, es necesario un tratamiento farmacológico con antibióticos o corticoides tópicos pautados por un profesional médico.

Una de las mejores maneras de prevenir la aparición de los sabañones es hidratar bien la piel durante las épocas frías y protegerla con guantes, gorros o calzado adecuado cuando nos expongamos a bajas temperaturas

¿Cómo prevenir los sabañones?

La mejor manera de prevenir contra la aparición de los sabañones es protegerse bien del frío. Las personas con problemas con enfermedades de la piel, con algunas formas de artritis, vasculitis o crioglobulinemia deben ser especialmente cuidadosos.

Por ello, es fundamental limitar la exposición al frío y en el caso de tener que salir a la calle cuando las temperaturas son muy bajas es fundamental cubrir al máximo la piel con guantes, zapatos que aíslen bien, calcetines de invierno, gorros, orejeras... También es recomendable no fumar, no hacer ejercicio al aire libre y, durante las épocas de frío, hidratar bien la piel. Al regresar a casa, debe haber una temperatura adecuada, no demasiado alta, y si se nos han quedado frías las manos, pies y orejas, calentarlas de manera gradual para que los vasos sanguíneos no reaccionen de forma brusca. Por ello, es fundamental no darse baños con el agua muy caliente, no rascarse, no llevar ropa ni calzado muy ajutados aumentar la ingesta de alimentos con vitamina A, C y D, que fomentan la recuperación de los tejidos y mejoran la circulación.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Hay ciertos factores que hay que no hay que olvidar a la hora prevenir la aparición de los sabañones. Además del uso de ropa adecuada y de proteger la piel antes de exponerse al frío, hay que tener en cuenta otras circunstancias como el sexo, el peso o las enfermedades. Así, por ejemplo, las mujeres son más propensas a padecer sabañones que los hombres. Si además, tener un peso por debajo del 20 por ciento del Índice de Masa Corporal adecuado para la atura y la edad de la persona también aumenta el riesgo de sufrir esta dolencia.

La zona en la que se vive es otro factor importante. En las zonas frías, pero no heladas, y con un alto grado de humedad aumentan las posibilidades de padecer los sabañones. La época del año en la que más casos se producen es desde finales del otoño hasta principios de la primavera.

Como hemos dicho anteriormente, las personas con problemas de circulación son más sensibles a los cambios de temperatura y por tanto más vulnerables. Al igual que los que sufren la enfermedad de Raynaud. En ambas patologías los sabañones pueden llegar a provocar llagas y en el caso de la segunda puede provocar diferentes tipos de cambios de color en la piel.

Los cítricos ayudan a prevenir los sabañones FOTO: Sarsmis Getty Images/iStockphoto

Remedios caseros para curar los sabañones

Llevar una buena alimentación es fundamental para tener una vida sana y proporcionar al organismo las vitaminas y nutrientes necesarios para protegerse de las enfermedades. Así, en el caso de ser propenso a sufrir sabañones, es recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en Vitamina A, C y D. Por algo, todas las madres obligaban a sus hijos a tomar zumos de naranja en invierno. Los cítricos son una de las mejores defensas contra los sabañones porque refuerzan los vasos sanguíneos y ayudan a que se curen más rápido. El limón también puede utilizarse para masajear la zona afectada, lo que ayudará a aliviar los síntomas.

Las cremas hidratantes con caléndula son más efectivas contra los sabañones FOTO: DREAMSTIME Dreamstime

La caléndula y el jengibre son conocidos por sus propiedades calmantes, cicatrizantes y antiinflamatorias, por lo que son alimentos muy adecuados para curar los sabañones. Se pueden tomar en infusión, lo que no sólo ayudará a mejorar los síntomas sino que son muy beneficiosos para el organismo. En el caso de la caléndula, si se elige una crema hidratante con este producto el efecto en la piel será mucho más efectivo.

Otras infusiones que pueden ayudar a combatir los sabañones son las de nabo o apio, pero también se pueden utilizar directamente en la zona para calmar las molestias.

Otro preparado natural efectivo es el que se elabora con una cebolla, que hay que aplastar hasta convertirla en una pasta (para que no nos haga llorar se puede mojar antes de cortarla o poner una servilleta mojada de agua al lado) y mezclarla con miel y sal y aplicarla sobre la zona afectada dos veces al día.

El romero también es un remedio efectivo. Lo más fácil es acudir a un herbolario a comprar un bote de aceite de romero, pero si se quiere preparar en casa basta con meter unas ramas de romero en un recipiente con unas cucharas de aceite y dejarlo macerar durante unos días antes de aplicarlo sobre las zonas afectadas.