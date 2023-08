«Con 30-40 años, antes de apuntarte a una liga, mejor hacerse un chequeo»

1. Olympia Quirónsalud ha puesto en marcha este verano un programa exclusivo e intensivo de entrenamiento de fútbol, enfocado para la pretemporada de los futbolistas profesionales y amateurs. ¿En qué consiste?

La propuesta que hemos realizado a los jugadores es la de ayudarles a prepararse y optimizar su puesta a punto en la nueva temporada en sus equipos, al igual que puede servir para aquellos jugadores que salen de una lesión y quieran hacer la última fase de su recuperación (RTP) practicando en campo. El programa consta de cinco sesiones divididas en tres entrenamientos en campo y dos en gimnasio, más una sesión completa de «recovery» en el medio de la semana. También este programa cuenta con una valoración funcional inicial para conocer individualmente a cada jugador.

2. ¿Cuál es su duración?

El programa tiene una duración semanal (de cinco días), pero se pueden reservar las semanas que uno considere oportunas para su preparación.

3. ¿Cuáles son los errores posturales más frecuentes de jugar al fútbol?

En general, cada uno tiene su propia tipología y biotipo, y es una cuestión a individualizar en la que no se debe generalizar, pero si tuviera que señalar uno, sería todo lo que pasa alrededor de la cadera /pelvis; donde el control postural, la movilidad y un buen balance de fuerzas es prioritario para prevenir lesiones.

"El mayor número de lesiones entre futbolistas son de tipo muscular y después articulares"

4. ¿Cuáles son las lesiones más habituales entre futbolistas profesionales?

En los últimos estudios de las cinco grandes ligas europeas, el mayor número de lesiones son de tipo muscular (fundamentalmente de los isquiosurales) y seguidamente son las lesiones articulares de la rodilla estando cercanas las lesiones del tobillo.

5. ¿Y en el caso de amateurs?

En este caso no existen grandes diferencias con los profesionales.

6. Para reducir sobrecargas, resulta clave mejorar la respuesta vascular. ¿Cómo?

Fundamentalmente, se debe prevenir o minimizar esa aparición de sobrecargas con el control del entrenamiento, de los minutos jugados de manera individual, como con los descansos. En la actualidad, existen bastantes medios para controlar esa carga interna y externa que incide sobre el futbolista. Por otro lado, está el tema de recuperar adecuadamente con procesos de «recovery» y con una buena alimentación e hidratación posteriores a los entrenamientos y partidos específicamente, y de manera general como hábito de vida saludable para el deportista.

7. ¿Los futbolistas amateurs deberían hacerse un chequeo antes de apuntarse a una liga con amigos o tras un tiempo sin hacer deporte? ¿A partir de qué edad sobre todo?

Es algo fundamental (que en el deporte profesional se hace siempre) y suele ir en consonancia con el historial médico y las herencias genéticas en edades más tempranas y, según uno va avanzando en edad, para ser conocedor de los propios riesgos. También en el deporte amateur se debe valorar el grado de exigencia de la competición y la de uno mismo para los esfuerzos que va a realizar. A partir de los 30-40 me parece obligatorio el chequeo y una buena valoración para la práctica deportiva, tanto desde el punto de vista médico como de la valoración funcional y estructural que por ejemplo hacemos en Olympia, con la intención de prevenir lesiones y posibles patologías en el esfuerzo.

8. Leo que una de cada tres lesiones en futbolistas se produce por estrés. ¿Cómo afecta?

No soy conocedor de esos estudios, pero la influencia del estrés tanto en la vida profesional (por la corta etapa de duración en el deporte y lo que uno se juega en ese espacio de tiempo) como en la del deportista amateur (que combina trabajo, deporte y una vida diaria con gran cantidad de problemas) disminuye la respuesta al esfuerzo y su capacidad de rendimiento por los elevados niveles de cortisol.

9. ¿Se puede ser el mismo después de una lesión?

Creo que una lesión nunca viene bien y siempre te cambia, en muchos sentidos, y no siempre tiene por qué ser a peor. Considero que te hace más consciente de muchas cosas que no te llegas a plantear si nunca antes te has lesionado. Hay resultados mejores y peores. Pero siempre, lleva un aprendizaje importante para el deportista.

10. ¿Tres recomendaciones de estiramientos para un futbolista amateur antes y después de jugar?

Antes, yo haría movilidad y estiramiento dinámicos más calentamiento progresivo en intensidad Después, va a depender mucho de la sesión, la carga diaria y semanal, el estímulo aplicado, los tiempos de recuperación posterior y cercanía de la competición. Aunque si se quiere hacer algo de movilidad, casi nunca bien mal.