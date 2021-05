¿Sirven de algo las cremas de calor profundo antes del deporte?

Cada vez son más los accesorios y artículos deportivos que aseveran mejorar el rendimiento. Muchos de ellos ayudan, otros no y otros lo harían si supiéramos utilizarlos o si tuviéramos realmente tanto nivel. Pero si hay algo que todo deportista suele tener en casa es una crema deportiva, ya sean de frío o de calor. Pues bien, esta semana un estudio de «Biología Experimental» presentado durante la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Fisiología (APS) asevera que «las cremas de calor profundo ampliamente utilizadas por los atletas para calmar los músculos doloridos también pueden mejorar el rendimiento aeróbico cuando se aplican antes del ejercicio».

Para llegar a esta conclusión, investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur estudiaron a un pequeño grupo de voluntarios masculinos para determinar los efectos de la crema de calor profundo en la resistencia al ejercicio. Cada voluntario participó en dos pruebas, una en la que se aplicó una capa delgada de una crema de calor profundo disponible comercialmente en los músculos de los pies, las pantorrillas, los muslos y las nalgas, y otra en la que aplicó una crema placebo antes de cada entrenamiento de la prueba. El producto contenía ingredientes como mentol, salicilato de metilo, estearato de glicerilo, aceites de eucalipto y trementina, lanolina y agua. Durante cada prueba, los participantes se ejercitaron en una bicicleta estática con un esfuerzo máximo del 80% hasta que estuvieron demasiado cansados para poder continuar. El equipo de investigación midió el tiempo de agotamiento de los voluntarios en ambas condiciones y descubrió que los participantes del estudio podían hacer ejercicio durante un promedio de dos minutos más cuando usaban la crema de calor profundo.

«Se ha demostrado que la aplicación de crema de calor profundo antes del ejercicio mejora significativamente el rendimiento de resistencia. En este estudio no se investigó el mecanismo fisiológico de cómo ayuda a mejorar el rendimiento. Los sujetos cuando usaron la crema de calor profundo mejoraron su tiempo al menos dos minutos cuando se ejercitaron al 80% en comparación a los que usaron un placebo. Es decir, podían hacer ejercicio durante más tiempo», explica a este suplemento Govindasamy Balasekaran, primer autor del estudio.

«Hicimos la prueba de esfuerzo con cicloergómetro. De modo que los resultados pueden ser válidos para mejorar cualquier rendimiento de resistencia aeróbica, como correr, trotar, nadar, etc.», asegura Balasekaran.

Le preguntamos cómo funciona la crema de calor profundo, si facilita la síntesis de proteínas o sirve como estímulo nervioso, y explica que «de esto no estamos seguros, ya que no hicimos ninguna investigación al respecto. Creemos que facilita un mayor flujo sanguíneo a los músculos y, por lo tanto, aumenta el rendimiento de resistencia», pero «se necesitan más estudios para explorar los beneficios de la aplicación de calor profundo en el rendimiento del ejercicio para ambos sexos y analizar los mecanismos fisiológicos detrás de la mejora», reconoce Balasekaran.

¿Y qué dicen otros expertos? Para José Antonio Martín Urrialde, director del Master Fisioterapia Invasiva del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a priori «no es muy creíble, porque la muestra de individuos, nueve participantes, es muy pequeña y sólo son hombres. La metodología aplicada en esta investigación es correcta, pero hay una pequeña trampa y es precisamente utilizar únicamente nueve participantes y dar por válida esta muestra. En cuanto a los resultados, el uso de crema de calor profundo según este estudio disminuyó las pulsaciones de reserva e hizo que el consumo de oxígeno mejorase. Me sorprende que este estudio se haya publicado en la reunión de la APS, que es una sociedad muy seria, pero no sé si detrás hay o no una potente farmacéutica, y también el perfil de la universidad, ya que no tiene carreras de salud, sólo técnicas. En todo caso habría que hacer más estudios y aumentar la muestra con hombres y mujeres porque realmente los beneficios del uso de cremas es más una cuestión psicológica ya sean de frío o de calor». «Como fisioterapeuta y científico la verdad es que dudo de que pueda haber realmente una mejoría en el rendimiento», añade Urrialde.