«La apatía y los cambios de carácter son signos precoces del alzhéimer»

1. ¿Cuántos años tarda en diagnosticarse el alzhéimer?

Se pueden tardar muchos años en diagnosticar esta enfermedad, en ocasiones, por la creencia que tienen muchas personas de que solo se debe consultar al neurólogo por lo que antes se denominaba (y no existe) demencia senil.

2. ¿Cuántos mayores pueden tener alzhéimer sin saberlo?

Se calcula que a los 70 años, entre el 8 y el 10% de las personas pueden padecer alzhéimer. A los 80 años, un 15-20%. Hay muchos pacientes que no están diagnosticados porque la sintomatología es muy leve. También se dan casos en los que los pacientes disimulan los síntomas. Dada la evolución que van a tener los tratamientos en los próximos años es importante un diagnóstico precoz.

3. Con el fin de identificar los factores asociados al deterioro cognitivo y al alzhéimer han liderado un estudio piloto. ¿Qué factores han de encender las alarmas?

Hemos demostrado que la edad no es el único factor importante para el desarrollo de la enfermedad; también es relevante que existan antecedentes familiares de alzhéimer, sobre todo de primer grado. También hemos demostrado que otros factores menos conocidos pueden ser síntomas, como la apatía en personas de edad que no existía previamente; irritabilidad o estados de ansiedad que no eran frecuentes en estas personas. Estos síntomas, que denominamos conductuales, pueden ser un predictor de la enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, también son predictores los trastornos de memoria evidentes que, en muchas ocasiones, los pacientes no reconocen.

4. Y para los hijos, ¿cómo saber si sus padres están sufriendo un deterioro cognitivo?

La edad es un factor de riesgo. También es un indicador observar alteraciones en la memoria que antes no existían, olvidos, abandono de aficiones, cambio de carácter… Todos estos síntomas pueden hacer pensar a un hijo que su padre puede padecer alzhéimer y que es recomendable ir al neurólogo.

5. En el estudio, analizaron los datos de más de 2.000 personas. ¿Qué resultados han obtenido?

Hemos observado que la edad y los antecedentes familiares son un factor de riesgo, pero no hay que desdeñar otros como la apatía, la irritabilidad, ya que pueden indicar la presencia de alzhéimer. También hemos visto que las personas con mayor nivel educativo desarrollan los síntomas de la enfermedad de forma más tardía. Creemos que el nivel de estudios ofrece una mayor reserva funcional cerebral, lo que retrasa los síntomas.

6. ¿Por qué es importante detectar la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas?

La detección precoz del alzhéimer va a traer consecuencias positivas para los pacientes. En primer lugar, se pueden iniciar las medidas no farmacológicas como una alta actividad física, cognitiva, fomentar la actividad social, favorecer un descanso adecuado o medidas como el control de los factores de riesgo cerebrovascular, sobre todo la hipertensión arterial. Todas estas medidas ofrecen una mejora a estos pacientes y ralentiza la evolución de la enfermedad a largo plazo. Por otro lado, hay tratamientos sintomáticos de la enfermedad, pero esperamos que en los próximos años aparezcan otros que van a alterar de forma importante la historia del alzhéimer y estos tratamientos siempre funcionan mejor en estadios iniciales. Por eso, la detección precoz mejora la calidad de vida de los pacientes.

7. ¿Cómo puede hacer el familiar para llevar a un ser querido a revisión si la persona es reacia?

En la enfermedad de Alzheimer existe un fenómeno neurológico que se denomina anosognosia que consiste en no reconocer los síntomas por parte de los pacientes. Este fenómeno es neurológico, no es de capricho de los pacientes. Este hecho ocurre con mucha frecuencia en el alzhéimer. Los enfermos no son conscientes de su patología y no quieren acudir. En estos casos los familiares tienen que ser capaces de convencer a los enfermos de la importancia de revisarse la memoria con una cierta edad y que es común en todas las personas.

8. ¿No debería instaurarse un chequeo médico anual para mayores de forma oficial como las revisiones pediátricas?

Existen cribados de factores de riesgo cerebrovascular como la hipertensión arterial. Con el envejecimiento de la población, tanto las autoridades sanitarias como los profesionales sanitarios, deben estar concienciados que una detección precoz de patologías como la demencia es importante para su evolución. También es probable que con la llegada de nuevos tratamientos más efectivos que van a alterar la historia natural de la enfermedad comiencen cribados para comenzar lo antes posible los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos.

9. Un estudio de «JAMA Network Open» ha detectado más casos de demencia en mayores que habían sufrido caídas que otras lesiones. ¿Pueden producirse estas caídas por estar más torpes por principio de demencia?

Los traumas repetitivos en la cabeza favorecen enfermedades tipo párkinson. De todos modos, la mayoría de los traumatismos, salvo que sean importantes, no tienen que estar relacionados necesariamente con el alzhéimer. Los pacientes con alzhéimer en estadios iniciales no suelen mostrar problemas en la marcha.

10. ¿Se debería solicitar al médico una evaluación cognitiva?

Un paciente que ha sufrido una caída, sobre todo si es aparatosa o ha perdido la consciencia, es importante que sea valorado por un neurólogo. Esta valoración es más importante si estas personas siguen un tratamiento anticoagulante asociado a una enfermedad cardiológica o neurológica. Estos tratamientos anticoagulantes pueden favorecer los sangrados cerebrales, por eso se requiere una valoración por parte de un especialista.