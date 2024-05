Así se crea el primer antídoto 'universal' contra el veneno de las serpientes

En España, podemos encontrar hasta cinco especies de serpientes venenosas. Al año, se producen entre 100 y 150 ingresos hospitalarios por accidentes con estos sibilinos especímenes en nuestro país. Eso sí, determinar el número de mordeduras reales que se producen es complicado, ya que no las que no requieren de ingreso no se registran. Y es que, en general, no son graves y la mitad de las veces que muerden no inoculan veneno. Los casos potencialmente mortales son raros y, según los estudios, en España como mucho se dan uno o dos al año.

En otros países, desafortunadamente, los accidentes son más frecuentes y las serpientes, más venenosas. En concreto, más de 100.000 personas al año mueren envenenados a causa de la mordedura de una serpiente, concentradas sobre todo en Asia, África y Australia.

En la actualidad, los antídotos actuales sólo funciona contra una única especie de serpiente. Así que, habría que fabricar muchos antídotos distintos, uno por cada 600 tipos de serpiente peligrosa que hay en el mundo. La pregunta es: ¿podemos simplificar el proceso elaborando un antídoto universal para contra el veneno de serpiente? Y la respuesta es sí... desde hace unos días.

Y es que los científicos del Instituto Scripps Research (California, EEUU) afirman haber desarrollado un anticuerpo que puede de bloquear los efectos de las toxinas letales de los venenos de una amplia variedad de serpientes. Una zancada de gigante en esta búsqueda del antídoto universal para el veneno de serpiente.

El descubrimiento se publica en la revista científica Science Translational Medicine. En ella, se expone que el nuevo anticuerpo protegió a los ratones del veneno normalmente mortal de serpientes como las mambas negras y las cobras reales. Para localizarlo, los expertos tuvieron que analizar miles de millones de anticuerpos humanos diferentes, hasta que encontraron uno prometedor.

"Este anticuerpo funciona contra una de las principales toxinas que se encuentran en numerosas especies de serpientes y que contribuyen a decenas de miles de muertes cada año", afirma el autor principal, Joseph Jardine, profesor asistente de inmunología y microbiología. "Esto podría ser increíblemente valioso para las personas de los países de ingresos bajos y medios, que tienen la mayor carga de muertes y lesiones por mordeduras de serpientes", añade.

Para desarrollar su nuevo antídoto, el equipo de investigación comparó las proteínas del veneno de una amplia variedad de serpientes venenosas de la familia de los elápidos, incluidas mambas, cobras y búngaros. Así, descubrieron un tipo de proteína llamada "toxinas de tres dedos" que eran comunes al veneno de todas ellas.

Estas toxinas de tres dedos se consideran altamente letales y son responsables de la parálisis de todo el cuerpo, explican los investigadores. Para encontrar un anticuerpo que bloqueara el veneno, los investigadores combinaron los genes de 16 toxinas diferentes de tres dedos en las células de los mamíferos, lo que les permitió producir toxinas en el laboratorio.

Luego, el equipo probó diferentes anticuerpos humanos que se sabe que se unen a las toxinas de tres dedos producidas por los búngaros de muchas bandas (también conocidos como kraits de Taiwán o kraits chinos). Eso redujo su búsqueda a unos 3.800 anticuerpos, que luego probaron contra otras cuatro variantes de toxinas de tres dedos. Entre los 30 anticuerpos identificados por esa prueba, uno se destacó por tener la acción más fuerte contra todas las variantes de veneno.

Este fue el 95Mat5, que probaron en ratones inyectados con toxinas de búngaro, cobra escupidora india, mamba negra y cobra real. En todos los casos, los ratones que recibieron una inyección del anticuerpo estaban protegidos tanto de la muerte como de la parálisis.

Todas las especies de serpientes en el análisis eran elápidas, apuntan los investigadores. Eso significa que no bloquea el veneno de las víboras, que son el segundo grupo de serpientes venenosas. En la actualidad, el equipo de investigación está buscando anticuerpos contra otra toxina elápida, así como dos toxinas de víbora.

Sospechan que la combinación de 95Mat5 con estos otros anticuerpos podría proporcionar una amplia cobertura contra muchos (o todos) los venenos de serpiente. "Creemos que un cóctel de estos cuatro anticuerpos podría funcionar como un antídoto universal contra cualquier serpiente médicamente relevante en el mundo", señala la investigadora principal, Irene Khalek, científica de Scripps Research.

Serpientes venenosas en España

Las especies de serpiente venenosa en España son: víbora áspid (la más venenosa), víbora latastei, víbora cantábrica, culebra bastarda (la serpiente más grande de Europa) y culebra cogulla. El sistema de inoculación de veneno de las víboras es más avanzado que el de las culebras, así que estas son las que suelen provocar los incidentes más graves.

Y es que las víboras tienen colmillos largos con los que introducen el veneno en profundidad. En España viven tres especies pertenecientes al género vipera: la víbora áspid, la hocicuda y la cantábrica. No comparten hábitat, por lo que dependiendo del lugar donde se produjo la mordedura, se puede deducir la especie.

Además, como las serpientes hibernan, la mayoría de las mordeduras se producen de marzo a octubre, aunque en verano presentan más incidencia. Por lo general, las serpientes pican en las extremidades superiores (más de 60%, según los servicios de emergencias), y las más graves son en cara, cuello y tronco superior. Ante una mordedura, hay que llamar inmediatamente al 112 o ir al centro sanitario más cercano.