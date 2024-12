Así puedes identificar el Herpes Zóster: estos son sus principales síntomas

El Herpes Zóster, también conocido como "culebrilla", es una enfermedad viral que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos mayores o en individuos con el sistema inmunológico debilitado. Detectarlo a tiempo es clave para reducir las molestias y evitar complicaciones.

Así puedes identificarlo y reconocer sus principales síntomas.

¿Qué es el Herpes Zóster?

El Herpes Zóster es causado por el virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela. Una vez que una persona ha tenido varicela, el virus permanece latente en el organismo y puede reactivarse a lo largo de la vida, dando lugar a esta condición.

Herpes Zóster istock

Principales síntomas del Herpes Zóster

Dolor o ardor intenso: Uno de los primeros signos es una sensación de dolor, ardor, o picazón localizada en una zona específica del cuerpo, generalmente en un lado del torso o del rostro.

Erupción cutánea: Tras el dolor inicial, suele aparecer una erupción roja que se convierte en ampollas llenas de líquido. Estas ampollas pueden ser dolorosas y causar gran malestar.

Sensibilidad en la piel: La piel de la zona afectada puede volverse extremadamente sensible al tacto, haciendo que incluso el roce de la ropa resulte molesto.

Fiebre y malestar general: Algunas personas también experimentan fiebre, fatiga y sensación general de debilidad antes o durante la aparición de la erupción.

Picazón: Además del dolor, la zona afectada puede generar una molesta sensación de picazón que persiste durante varios días.

¿Cómo se propaga y quién está en riesgo?

El Herpes Zóster no se transmite directamente entre personas, pero el virusvaricela-zóster puede contagiarse a quienes no hayan tenido varicela o no hayan sido vacunados, causando varicela en lugar de culebrilla. Los factores de riesgo incluyen:

Tener más de 50 años.

Padecer enfermedades que debilitan el sistema inmune, como el VIH o el cáncer.

Estar bajo tratamientos como quimioterapia o con medicamentos inmunosupresores.

¿Qué hacer si presentas estos síntomas?

Si notas alguno de estos signos, es importante acudir a un médico lo antes posible. El tratamiento temprano con antivirales puede reducir la duración y la severidad de los síntomas, así como prevenir complicaciones como la neuralgia posherpética, una afección dolorosa que puede durar meses o años.

Prevención

La vacuna contra el Herpes Zóster está disponible y se recomienda especialmente para mayores de 50 años o personas con alto riesgo. Consultar con un profesional de la salud sobre esta opción puede ser una medida eficaz para reducir las probabilidades de sufrir esta condición.

Reconocer los síntomas del Herpes Zóster a tiempo es crucial para recibir el tratamiento adecuado. Si sospechas que podrías estar afectado, no dudes en buscar ayuda médica.