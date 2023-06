La bebida que hidrata más que el agua y que debes tomar para mejorar tu cuerpo, según estudios

H2O es la referencia química del agua, la sustancia líquida que nos da la vida. Es el líquido que más está presente en nuestro cuerpo, y que nos ayuda a subsistir. Así, es la sustancia más abundante en la Tierra y cubre aproximadamente el 71% de su superficie. También se encuentra en forma de vapor en la atmósfera y como hielo en los polos y las regiones frías. En sí, este fluido es el más importante para la existencia del ser humano y de nuestro planeta, aunque, al contrario de lo que se cree, no es el más hidratante.

El agua es esencial para los organismos vivos, ya que participa en numerosas funciones biológicas, como la disolución de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal, el transporte de sustancias, la lubricación de tejidos y la eliminación de desechos. Además, el agua actúa como un solvente universal, lo que significa que puede disolver una amplia variedad de sustancias. Y es que debemos mantenernos hidratados para que nuestro cuerpo siga funcionando, pero tenemos muchas formas de hacerlo o bebidas que podemos utilizar. Pese a ello, existen estudios científicos que demuestran que hay una bebida que hidrata más que el agua, y que vendría incluso mejor para soportar altas temperaturas o situaciones de calor.

¿Qué bebida hidrata más que el agua y es buena para aguantar el calor?

Con la llegada del verano, los seres humanos recurrimos a beber más líquidos y mantenernos hidratados con más frecuencia. Hay quienes aprovechan esta época del año para tomar helados o granizados, otros optan por una cerveza recién sacada del frigorífico o bebidas alcohólicas con mezcla y cubitos de hielo. Todas ellas vienen bien para que el frescor invada nuestro cuerpo, pero lo hace por unos instantes breves.

No obstante, tomando cierto líquido, nuestro cuerpo puede estar hidratado mucho tiempo. Según un estudio de la Universidad St. Andrews de Escocia, si bien el agua, en cualquiera de sus estados y formas de tomarse, hace un trabajo bastante bueno para hidratar rápidamente el cuerpo, lo cierto es que las bebidas con un poco de azúcar, grasa o proteína hacen un trabajo aún mejor al mantenernos hidratados. En base a los factores anteriores, cabe señalar que se ha descubierto que la leche hidrata más que el agua por su contenido en lactosa, grasa y proteína.

Por otro lado, otro estudio analizó diversas bebidas para entender cuál era la bebida que más nos hidrata, y es que el agua no es que no sea la primera, sino que no está ni entre las tres primeras. Para obtener los resultados, los investigadores crearon el Índice de Hidratación de Bebidas (BHI) basado en la masa de la orina en las cuatro horas siguientes a la ingesta de la bebida y el valor de esta variable asociado al consumo de agua. El experimento, en el que se utilizó una muestra de 72 participantes, demostró que la leche desnatada es la bebida con un mayor BHI, seguida del suero oral para la rehidratación y la leche entera. Las tres bebidas obtuvieron resultados significativamente superiores (un 99% de fiabilidad).