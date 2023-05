El batido "rojo" para quemar grasa y perder cintura en solo 7 días

Adelgazar antes del verano puede volvernos locos. Pero lo cierto es que siguiendo algunos truquitos se puede acelerar el proceso sin dejar de comer de forma sana y saludable. Son muchas las dietas que aseguran hacerte perder peso en pocos días pero, ojo, porque fiarse de cualquier plan alimenticio sin haber consultado con un médico (sobre todo en el caso de padecer alguna afección) o un experto en nutrición puede ser dañino.

Lo que debemos tener en cuenta es que, para perder peso, es fundamental restringir la ingesta de calorías. Si, además, añadimos una rutina de práctica deportiva o de entrenamiento físico (lo más aconsejable es que supere la hora y media), los efectos serán más rápidos y visibles. Tampoco hay que olvidar que debemos beber bastante agua al día para ayudar a depurar el organismo, así como dormir las horas suficientes. Son varios los estudios científicos que han detectado que fallar en estos dos factores puede impedirnos perder peso, como puedes leer aquí: Los expertos revelan 6 razones por las que no pierdes peso por mucho que lo intentes

Pero no solo hay que estimular el cuerpo, sino la mente. Es por ello que otro problemas habitual cuando nos proponemos seguir una dieta es encontrar menús excitantes y atractivos que no nos hagan caer en la monotonía. Esto va de la mano con llevar una alimentación equilibrada. No es aconsejable comer y cenar todos los días ensalada, por muy sana que sea esta, porque además de aburrirnos no nos aportará nutrientes variados y necesarios. Es por ello que los 'smoothies' o los batidos detox se imponen cada vez más como una alternativa más divertida, sencilla y rompedora a la hora de adelgazar.

El consumo de estas bebidas puede ayudarte a saciar tu estómago, a aumentar tu consumo de frutas y verduras diario y a depurar tu organismo en pocos días, ayudándote a perder peso de una forma rápida y eficaz. Ya te hablamos del batido detox que recomienda Karlos Arguiñano y hoy te traemos una nueva receta para que puedas variar y que puede ayudar a que notes los efectos en tan solo siete días o una semana.

Se trata de un batido rojo, que es detox y adelgazante, formado esencialmente por apio, remolacha y tomate. Más adelante, desgranamos por qué estos ingredientes son ideales para despedirte de últimos kilos antes de que llegue el buen tiempo.

Ingredientes del batido rojo para adelgazar:

Un puñado de perejil

1 tallo de apio

1 tomate

1 remolacha

El perejil es depurativo,. Destaca por sus propiedades diuréticas, digestivas, remineralizantes y a su vez es una gran protector de los vasos sanguíneos. Debido a su versátil sabor y utilidad en la cocina, el perejil es uno de los ingredientes estrella de los

Por su parte, el apio también es diurético y depurativo. Facilita el funcionamiento de los riñones y la eliminación de sustancias de desecho. Posee características antibacterianas y como purificador de la sangre ayuda a diabéticos en el metabolismo. Al comerlo crudo, su abundancia en fibra obliga a masticarlo bien y proporciona sensación de saciedad, con un bajísimo valor calórico.

El tomate es excelente y uno de los vegetales más recomendados para perder peso. Gracias a sus propiedades antioxidantes, esta hortaliza ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y equilibrar el colesterol. También es una fuente de minerales, fibra y vitaminas. Además, es un excelente desintoxicante, depurador y un quemagrasas natural del cuerpo.

Para perder peso de forma natural y saludable, la remolacha es uno de los alimentos más indicados. Es antioxidante, digestiva, depurativa y refuerza el sistema inmunitario, además de ser un potente aliado para paliar la anemia o los problemas sanguíneos. Pero si por algo destaca en materia de batidos, es por ser un potente diurético y un regulador del tránsito intestinal, por lo que nos ayudará a eliminar líquidos, grasas y toxinas del cuerpo; y a perder esos kilos que queremos.

¿Cómo se hace el batido rojo detox para adelgazar?

La preparación de este batido quemagrasas es de lo más sencilla. Lo único que tendrás que haces es batir todos los ingredientes añadiendo medio vaso de agua durante 3 minutos. Y listo. En cuanto a consejos a seguir para tomarlo, lo recomendable es hacerlo durante 7 días y preferiblemente en ayunas o como sustitutivo de la cena. Si ves que no has conseguido los efectos que esperabas, puedes alargar su consumo hasta un mes, si bien antes de realizar cambios como estos en la dieta, debes consultar con un médico e, idealmente, con un nutricionista.