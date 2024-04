Cómo conservar las nueces para que no se echen a perder: mantén su frescura y sabor

Las nueces son un alimento bastante beneficioso por distintas razones. En primer lugar, están cargadas de grasas saludables, específicamente, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas grasas son claves para la salud cardiovascular, ya que pueden reducir el colesterol. Pudiendo además servir de prevención frente a algunas enfermedades, como la diabetes o -incluso- el cáncer.

Además, las nueces son una excelente fuente de fibra; un nutriente crucial para mantener una buena digestión y controlar los niveles de azúcar en la sangre. Este beneficio puede ser especialmente útil para las personas que intentan perder peso, ya que la fibra puede ayudar a sentirse saciado, evitando el picoteo entre comidas, un hábito que puede dificultar la pérdida de peso.

Las nueces también tienen un alto contenido de Omega 3 de origen vegetal, que ha sido vinculado a menudo con menor adiposidad. Por último, pero no menos importante, las nueces son conocidas por su capacidad para mejorar tanto el sistema digestivo como el cardiovascular. Las nueces también pueden potenciar la memoria y favorecer un mejor sueño. Esto se atribuye a su capacidad para estimular la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Es clave recordar que, aunque las nueces son un elemento esencial en una dieta de adelgazamiento, deben consumirse con moderación debido a su alto contenido calórico. Así, la cantidad diaria recomendada de nueces es de 30 a 45 gramos. Consumir esta cantidad permite aprovechar los beneficios de las nueces sin excederse en la ingesta de calorías. Otra precaución que también debemos tener en cuenta es que, para disfrutar de todos los beneficios que las nueces aportan, es vital entender cómo almacenarlas correctamente.

Cómo conservarlas adecuadamente:

Puede ser común guardar las nueces simplemente en la despensa o en el armario, sin embargo, esto podría no ser la opción más beneficiosa. Debido a su alto contenido de grasas no saturadas, las nueces expuestas a la luz, al oxígeno y al calor en un armario pueden volverse rancias rápidamente. Lo más aconsejable es almacenar las nueces en un recipiente hermético y guardarlas en la nevera. Este enfoque puede prolongar la frescura de las nueces hasta por cuatro meses, preservando no solamente su sabor, sino también sus valiosos nutrientes.

Si se desea mantener las nueces por un período aún más extenso, de hasta un año, serán necesarias algunas precauciones adicionales. En tal caso, envuelva las nueces en plástico, colóquelas en una bolsa hermética, etiquétela correctamente y guárdela en el congelador. Cuando decida consumir las nueces, simplemente retírelas del congelador unas horas antes y déjelas alcanzar la temperatura ambiente. Cabe mencionar -eso sí- que después de tanto tiempo en el congelador, las nueces podrían haber perdido algunas de sus propiedades nutricionales.