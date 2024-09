¿Cómo son las personas con inteligencia emocional y por qué deberíamos rodearnos de ellas?

¿Alguna vez has tenido un día en el que todo parece estar mal? Discutes por algo que no querías discutir, te sientes atrapado en tus emociones sin saber cómo gestionar la frustración, o simplemente no logras conseguir algo y eso te supera. ¿Qué está pasando? Es probable que te falte una herramienta crucial: la inteligencia emocional.

¿Qué es la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar tanto nuestras propias emociones como las de los demás. No se trata solo de saber que estamos enfadados o tristes, sino de entender por qué nos sentimos así, qué podemos hacer al respecto y cómo esas emociones influyen en nuestras relaciones y en nuestro entorno. ¿Alguna vez has sentido que alguien te entiende profundamente sin decir mucho? Esa persona probablemente tiene una inteligencia emocional bien desarrollada.

Rasgos de una persona emocionalmente inteligente

Identificar a estas personas en nuestro entorno puede ser más fácil de lo que parece. Son individuos que destacan por su empatía, su asertividad y su capacidad para gestionar conflictos de manera calmada y constructiva. ¿Te suena alguien que siempre parece tener una palabra adecuada en el momento justo? O tal vez conoces a alguien que, incluso en medio del caos, mantiene una calma envidiable.

Estas personas no explotan emocionalmente cuando las cosas no salen como esperaban. En cambio, reflexionan antes de reaccionar. Piensa en ese compañero de trabajo que, cuando todos están perdiendo los estribos en una reunión, es capaz de decir la frase que calma los ánimos y anima a seguir. No es casualidad, es inteligencia emocional en acción. Además, suelen estar enfocados en sus objetivos, sabiendo lo que quieren y cómo llegar allí, mientras mantienen relaciones personales y profesionales saludables.

Inteligencia emocional Pixabay

¿Por qué rodearse de personas emocionalmente inteligentes?

Tener personas emocionalmente inteligentes cerca es un verdadero regalo. No solo porque nos ayudan a mantener la calma cuando más lo necesitamos, sino porque, al ver cómo gestionan sus emociones y relaciones, nos inspiran a hacer lo mismo. Imagina estar rodeado de personas que no solo te escuchan, sino que también entienden cómo te sientes y te ayudan a encontrar soluciones. No se trata de tener amigos perfectos, sino de tener compañeros de vida que, con su sabiduría emocional, nos ayuden a evitar esos momentos de caos interno que, a menudo, enfrentamos.

¿Se puede entrenar la inteligencia emocional?

Aquí viene la buena noticia: no tienes que nacer con inteligencia emocional para desarrollarla. Al igual que cualquier otra habilidad, se puede entrenar y mejorar con el tiempo. La clave está en prestar atención a nuestras emociones y aprender a gestionarlas.

Pregúntate a ti mismo: ¿qué estoy sintiendo en este momento?, ¿por qué me siento así?, ¿cómo puedo manejar esta situación de la mejor manera? A medida que respondemos estas preguntas, comenzamos a ser más conscientes de nuestro mundo emocional y, lo más importante, de cómo podemos mejorar nuestras respuestas ante las situaciones cotidianas.

Todos enfrentamos situaciones complicadas, ya sea en el trabajo, con la familia o en nuestras relaciones personales. Saber gestionar nuestras emociones nos permite adaptarnos mejor a estas situaciones y evitar que el estrés o la ansiedad se apoderen de nosotros.

Las emociones son una fuente constante de información: nos dicen cómo nos sentimos, qué está pasando a nuestro alrededor y qué acciones tomar. Si no aprendemos a gestionarlas, corremos el riesgo de dejarnos llevar por ellas sin rumbo.

Inteligencia emocional y estabilidad emocional: ¿van de la mano?

Aunque muchas veces coinciden, no son lo mismo. Tener una alta inteligencia emocional no garantiza estar siempre emocionalmente estables. Todos enfrentamos altibajos. La diferencia radica en cómo manejamos esos momentos difíciles. Las personas con inteligencia emocional saben que no siempre se puede estar bien, pero tienen las herramientas necesarias para recuperarse, adaptarse y seguir adelante.