"Conozco a los mayores expertos en longevidad y esta es la razón por la que que camino 10.000 pasos al día"

"Hace poco más de un año, descubrí que la aplicación Salud de mi iPhone registraba mis pasos y que daba una media de unos 7.000 al día. Como soy testaruda y competitiva, enseguida se me vino a la cabeza la cifra de 10.000", cuenta Ester Bloom, redactora jefe de la revista de Salud y Bienestar 'Make It' de la CNBC.

Bloom es periodista especializada en salud y nutrición, motivo por el cual conoce a algunos de los mayores expertos en longevidad del mundo, especialmente de Estados Unidos. En un artículo redactado en primera persona para su propia revista, Bloom ha decidido contar por qué se ha propuesta como propósito para el 2024 continuar dando 10.000 pasos todos los días y qué ha sucedido en su cuerpo desde que practica este hábito.

"En 2023, di una media de 10.632 pasos al día, es decir, algo más de 8 kilómetros", cuenta. Esto es una muestra, comenta, de que "no elegí mi objetivo de pasos porque fuera una especie de patrón oro para la salud. El mito de los 10.000 pasos en particular ha sido desmentido por la ciencia. Pero caminar mucho puede mejorar tu bienestar: Sólo 4.000 pasos al día reducen el riesgo de mortalidad por cualquier causa, según un estudio reciente".

Bloom explica que tras entrevistar a la nutricionista titulada y experta en longevidad Michiko Tomioka, ésta le reveló que dar 10.000 pasos al día afirma que es "la forma más eficaz [de hacer ejercicio], porque basta con dar un paseo".

Y que, en una conversación, la doctora Uma Naidoo, psiquiatra especializada en nutrición y miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de Harvard, le contó que también ella da 10.000 pasos al día porque dice que "es beneficioso tener tanto movimiento en el cuerpo".

Sobre todo, en la naturaleza. "Naidoo explica que al andar estás al aire libre recibiendo la luz del sol. Y que en 10 minutos te aportan el 80% de la vitamina D que necesitas en el día", cuenta. La evidencia científica relaciona la vitamina D con "un envejecimiento elegante y prolongado", al ayudar a regular la actividad antioxidante y equilibrar la función mitocondrial.

Además, una dosis de vitamina D por la mañana "también puede ayudarte a tener un sueño reparador y dormir mejor por la noche. En mi caso, esto funciona. Diría que duermo como un bebé, pero he tenido bebés: algunas noches duermo mejor que un bebé", afirma Bloom.

Naidoo también le dijo a la redactora que caminar con constancia puede mejorar el bienestar mental. Los estudios la respaldan: "El ejercicio aeróbico puede ayudar a combatir la ansiedad, al igual que estar en el bosque durante periodos prolongados. Ese ha sido mi caso. Respiro mejor entre los árboles", dice.

Eso es lo que hace durante el finde, pero "durante la semana laboral, convenzo a mis compañeros de trabajo para que caminen y hablen al estilo de Aaron Sorkin. Cuando estuve en Nueva Orleans en una conferencia sobre salud y vida sana en 2023, propuse tener reuniones sobre la marcha, y la gente se mostró dispuesta", relata. Te puede interesar: ¿Sin tiempo para andar? Seguir esta dieta equivale a dar 4.000 pasos más al día

No obstante, Bloom revela que la motivación puede ser difícil de encontrar, sobre todo en los grises días de invierno. "Reprendiéndome o culpándome no consigo moverme. En lugar de eso, reformulo el caminar para que sea más una oportunidad que una tarea. Cuando camino, tengo la oportunidad de escuchar un podcast, llamar por teléfono a un amigo o ver un programa si estoy en el gimnasio", enumera.

"Todas ellas son actividades que me gustan y a las que es difícil dar prioridad de otro modo, con un trabajo, dos hijos, un marido y una larga lista de tareas que compiten por mi atención. Pero las recompensas de caminar 10.000 pasos al día son lo suficientemente claras como para que siga adelante. Duermo mejor, estoy más tranquila y el tiempo extra para mí misma me ayuda a ser más paciente con mi familia. Caminar me hace feliz, lo que facilita dar el siguiente paso, y el siguiente", concluye.