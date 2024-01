¿Cuánto tiempo debemos descansar entre serie y serie?

Para lograr cualquier objetivo de acondicionamiento físico que nos marquemos, lo primero que debemos establecer son unos hábitos dietéticos, deportivos y de descanso que sean adecuados a nuestras metas. Controlar y encontrar el equilibrio entre estos tres elementos es el mejor camino hacia el éxito (puede que el único). Ahora bien, dentro de cada una de estas variables, hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta si queremos maximizar nuestros resultados.

Por ejemplo, si hablamos de nuestra dieta, es importante hablar de la cantidad y de la proporción de nutrientes que ingerimos… que será diferente en función de las metas que nos hayamos propuesto; pero también debemos pensar en otras cuestiones aparentemente menores, como en el modo de dividir esta cantidad de alimentos en varias comidas a lo largo del día, por ejemplo… ¿Es mejor hacer tres comidas? ¿o es mejor hacer 5?, etc. Estas cuestiones aparentemente menores son, en realidad, lo que convierte nuestros esfuerzos en resultados.

Levantar pesas es el ejercicio más saludable según la ciencia Instagram La razon

Una de los elementos que más suele ignorarse y que, sin embargo, puede mejorar sustancialmente nuestro rendimiento, es el tiempo que dedicamos al descanso entre serie y serie. No es un elemento tan importante como la técnica, el número de repeticiones o los pesos; pero es importante en tanto en cuanto tiene un impacto en la intensidad que somos capaces de mantener durante toda una sesión de entrenamiento.

¿Cuál es el tiempo de descanso adecuado?

En un estudio publicado en Journal of Strength and Conditioning Research se exploró el impacto de los tiempos de descanso en el entrenamiento de 33 hombres. Durante la investigación, estos 33 hombres fueron divididos en 3 grupos diferentes y se les pidió que mantuvieran siempre los mismos tiempos de descanso entre ejercicios durante 5 semanas.

Al primer grupo se le pidió que descansaran durante 3 minutos, al segundo durante 1,5 minutos y al tercero durante 30 segundos. El estudio concluyó que el tiempo de descanso tuvo un impacto muy significativo en el entrenamiento de fuerza. Concretamente, se comprobó que la fuerza máxima en sentadilla se multiplicó en un 7% en el primer grupo, mientras se limitó a un 3% en el tercer grupo.

O sea, que podemos concluir que los periodos cortos de descanso podrían estar afectando el rendimiento del entrenamiento de fuerza. Sin embargo, ¿es esto aplicable a todos los tipos de entrenamiento? Al fin y al cabo, no todos los entrenamientos con pesas buscan maximizar la fuerza. Según la misma investigación, otros tipos de rutinas, como las enfocadas en la resistencia, no se veían necesariamente beneficiadas por un tiempo de descanso más largo.

Imagen de una mano cogiendo una pesa | Fuente: Dreamstime Dreamstime

Por eso, si no se trata de entrenamiento de fuerza, la norma que debe marcar nuestro tiempo de descanso entre un ejercicio y otro es: “Proporcione a su cuerpo el tiempo mínimo de descanso requerido para garantizar una sesión de entrenamiento efectiva y productiva” … ni más, ni menos. No todas las personas son iguales, no todas tienen los mismos objetivos y no todas necesitan descansar el mismo tiempo. Por eso, es esencial escuchar a nuestro cuerpo y proporcionarle el descanso que necesite para recuperarse y prepararse para la siguiente serie.