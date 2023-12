Descubriendo el potencial transformador de la crisis de la mediana edad: cinco claves para la felicidad

El paso de un año al siguiente suele verse como un momento de inflexión que abre la puerta a que muchas personas hagan un ejercicio de reflexión, introspección y balance. Se preguntan sobre el camino que han recorrido, los desafíos que han superado, los logros que han alcanzado y las oportunidades que han desperdiciado.

Es importante realizar este ejercicio de vez en cuando, aunque hacerlo con sinceridad puede ser muy difícil. Estadísticamente, la esta autocrítica es particularmente desafiante para las personas en la mediana edad, un grupo demográfico que a menudo experimenta la famosa crisis de la mediana edad.

Descubriendo la crisis de la mediana edad

Según una investigación llevada a cabo por el economista británico David G. Blanchflower, existe una "curva de la felicidad". Lo que sugiere es que la línea que dibuja nuestra satisfacción con la vida a lo largo del tiempo tiene una forma de "U". Alcanza su pico en la infancia, tiende a disminuir a partir de la adolescencia y alcanza su punto más bajo durante la mediana edad, alrededor de los 47 años… para luego incrementar nuevamente en las etapas posteriores de la vida.

La felicidad tiene forma de "U". Normalmente, las personas tocan fondo en algún momento entre los 40 y los 50 años, y a partir de entonces, la cosa empieza a mejorar | Fuente: Blanchflower and Oswald La Razón

Los desafíos que cada uno encuentra en este momento de la vida son únicos y particulares… casi tan variados como las personas que los sufren. Sin embargo, sí que podemos encontrar algunos patrones que se repiten en los factores estresantes que contribuyen a la disminución en la felicidad y que son muy comunes durante la mediana edad.

Entre ellos, podemos destacar, por ejemplo, los referentes a nuestra trayectoria profesional, como el estancamiento laboral o la falta de satisfacción en el trabajo, pueden jugar un papel importante en esta disminución. A ello se añade el estrés que puede surgir al equilibrar las responsabilidades de la crianza de los hijos, y el cuidado de los padres ancianos, una situación que se ha dado en llamar 'el sándwich generacional'.

Además, durante la mediana edad, los problemas de salud comienzan a hacerse más evidentes, porque nuestro cuerpo ya no es tan resistente y no se recupera tan rápido como en la juventud.

Las relaciones también son un campo abonado para el descontento durante esta época. Para las personas con un compromiso, normalmente es en este momento de sus vidas cuando los estresores mencionados anteriormente, se alían con la superación de las fases iniciales de la relación, cuando todo era pasión y romanticismo, y surgen conflictos que pueden ser difíciles de manejar.

Esto puede llevar a tensiones y posibles rupturas, lo que a su vez puede causar angustia y derribar los niveles de felicidad. Y para las personas que están buscando pareja, la situación también puede ser realmente complicada, entre otras muchas razones, porque la experiencia acumulada con los años puede levantar una serie de defensas de protección emocional muy difíciles de derribar.

Priorizar el trabajo resta felicidad La Razón

Estrategias para navegar la crisis de la mediana edad

Afrontar la crisis de la mediana edad puede parecer una tarea abrumadora, pero hay diversas estrategias que pueden ayudar a navegar este período:

Cambio de enfoque

Enfrentar la crisis de la mediana edad requiere un cambio de perspectiva radical. En lugar de visualizar la vida como un conjunto de tareas por cumplir o hitos que debemos lograr, necesitamos percibirla como un cúmulo de oportunidades para explorar y experiencias para disfrutar. Este enfoque nos permitirá vivir la vida con un sentido de curiosidad y apreciación, en lugar de sentir presión por cumplir con ciertas expectativas o normas.

Las personas son lo único que tenemos

Prioriza el tiempo con tus amigos y dedícate a tus pasatiempos. Aunque el trabajo puede proporcionarte una sensación de logro y propósito, es probable que no te brinde la felicidad a largo plazo que pueden ofrecerte las relaciones significativas y las actividades que disfrutas.

Júzgate con compasión

Acepta que estos sentimientos de descontento y ansiedad son normales y que no estás solo en esta experiencia. No te castigues ni te culpes por sentirte de esta manera. Reconoce tus fortalezas y debilidades y deja ir las metas inalcanzables que te habías propuesto cuando eras más joven. En lugar de castigarte por no haber alcanzado ciertos hitos, céntrate en tus logros, en las alegrías que tienes en tu vida y en las posibilidades que aún están por explorar.

Practica el autocuidado

Es fundamental que te dediques tiempo para cuidar de ti mismo, tanto física como emocionalmente. Esto puede incluir hacer ejercicio regularmente, comer de manera saludable, meditar, hacer actividades que disfrutes y te relajen, y asegurarte de obtener suficiente descanso.

La felicidad humana es la máxima aspiración en la vida de muchas personas larazon

Encuéntrale el sentido a tu sacrificio

Desarrolla estrategias para manejar los aspectos de la vida que no se pueden cambiar. Habrá momentos en la vida en los que la felicidad simplemente no será posible. En esos momentos, es importante encontrar un sentido de propósito o trascendencia que te permita enfrentar la situación.