Dieta anti-retención de líquidos: Los alimentos que debes incluir en la cena

El término médico para la retención de líquidos es "edema". Se trata de un problema de salud muy común en hombres y mujeres, aunque es más común en ellas. Consiste en la acumulación excesiva de líquido intersticial o extracelular, que rodea las células. Este líquido permite que el oxígeno y los nutrientes que transporta la sangre pasen desde los capilares hasta el interior de las células. Además, este líquido intersticial también depura los desechos que generan las células. A medida que se forma nuevo líquido intersticial, este reemplaza al antiguo, que se drena hacia los vasos linfáticos para su eliminación.

Se suele manifestar con un aumento de peso inexplicado, con una sensación de hinchazón en las piernas, los tobillos y el perímetro abdominal, etc. Una buena forma de saber si una hinchazón es fruto de la retención de líquidos es presionar firmemente la piel con un dedo. Si se trata de retención de líquidos, la piel se hundirá y permanecerá así durante algunos segundos o, incluso, minutos después de haberlo retirado.

Retención de líquidos: síntomas y consejos para no sentirte hinchada La Razón

Las posibles causas de la retención de líquidos son muy variadas y van desde problemas circulatorios hasta problemas renales o hepáticos. Aunque en la mayoría de los casos, se debe a situaciones no patológicas, como cambios hormonales, por ejemplo. Si este es el origen del problema (como ocurre durante la menopausia), lo mejor es no agobiarse, ya que se trata de episodios pasajeros que no tardarán en desaparecer, aunque vuelvan a producirse. No obstante, existen algunos remedios para paliar, en la medida de lo posible, sus incómodos efectos:

Alimentos contra la retención de líquidos

Para combatir la retención de líquidos, se recomienda hacer ajustes en nuestra dieta. Según la Fundación Española del Corazón, deberíamos incluir alimentos con propiedades diuréticas como las alcachofas , los espárragos , los tomates , las sandías y los pepinos , ya que facilitan la eliminación de líquidos en nuestro cuerpo. Las carnes magras y el pollo son excelentes fuentes de proteínas y tienen un bajo contenido de sal, lo que es beneficioso para nuestro organismo. Los pescados , ricos en proteínas y omega-3, también son una buena opción.

Además, hay otros alimentos que no debemos olvidar. Incluir en nuestra dieta el apio , la remolacha y la berenjena , que son ricos en agua y fibra, nos ayudará a mantener una buena hidratación y a combatir la retención de líquidos. Los frutos secos sin sal son una excelente fuente de proteínas y grasas saludables que no contribuyen a la retención de líquidos.

La piña es una maravillosa aliada en esta batalla. Es baja en calorías, rica en agua y ayuda a drenar y eliminar toxinas. Además, aporta vitaminas A, B y C, potasio y bromelina. Las infusiones naturales, como la cola de caballo , también tienen beneficios diuréticos y depurativos. Además de incorporar estos alimentos a nuestra dieta, es fundamental mantener una correcta hidratación y hacer ejercicio físico de manera regular.

Piña Pixabay

Por otro lado, es crucial reducir o eliminar la ingesta de ciertos alimentos que favorecen la retención de líquidos. Debemos evitar los alimentos con un alto contenido de sodio, las carnes procesadas, las bebidas azucaradas y el alcohol. También convendría limitar el consumo de snacks, embutidos y productos preparados, ya que suelen contener grandes cantidades de sal. Finalmente, los alimentos que contienen harina, como las pastas, las pizzas y los productos de panadería, retienen líquidos y favorecen el aumento de peso.