¿Hasta dónde puede correr una persona sin detenerse?

A muchas personas les cuesta correr un kilómetro, otras pueden llegar a recorrer 10 kilómetros sin mayor esfuerzo. Pero hay un grupo de corredores que lleva la resistencia al extremo: los ultramaratonistas, quienes desafían los límites del cuerpo humano en pruebas de más de 42,2 kilómetros. Pero, ¿hasta dónde puede correr realmente una persona antes de verse obligada a detenerse?

Para responder esta pregunta, primero debemos definir qué significa "detenerse". En 2005, Dean Karnazes corrió 563 kilómetros en tres días y medio sin dormir, estableciendo un récord no oficial de la carrera continua más larga. Más recientemente, en 2023, el ultramaratonista Harvey Lewis rompió un récord en la modalidad de backyard ultra, una competencia en la que los corredores deben completar un circuito de 6,7 kilómetros cada hora hasta que solo quede uno en pie. Lewis corrió 724 kilómetros en 108 horas (cuatro días y medio), con sólo breves descansos entre vueltas.

Sin un registro oficial de la carrera más larga sin interrupciones, algunos expertos sugieren que la necesidad de orinar podría ser el mayor factor limitante. "Creo que orinar será el factor limitante en este caso", dijo Jenny Hoffman, física de la Universidad de Harvard y corredora de ultramaratones, quien ostenta el récord femenino del cruce transcontinental más rápido en Estados Unidos.

El cuerpo humano, sin embargo, está sorprendentemente bien adaptado para la resistencia. Según el fisiólogo Guillaume Millet, contamos con grandes músculos glúteos para la propulsión, tendones elásticos que almacenan energía y un sistema de regulación térmica eficiente mediante el sudor, lo que nos permite correr largas distancias, incluso en climas cálidos. Además, el movimiento coordinado de la cabeza gracias a nuestros ligamentos cervicales nos ayuda a mantener el equilibrio durante la carrera.

A pesar de estas ventajas, los humanos no evolucionaron específicamente para correr distancias extremas. "Durante la mayor parte de nuestra existencia, hasta hace poco, la gente tuvo que trabajar muy duro para sobrevivir", explicó Lieberman. "Si corres adecuadamente y no te lesionas y te alimentas bien, es asombroso lo que el cuerpo puede hacer, pero no es para eso para lo que evolucionamos. Esas son adaptaciones normales llevadas al extremo".

Además de los factores físicos, la fortaleza mental es clave para soportar jornadas de carrera de varios días. El dolor, la fatiga y la privación del sueño pueden convertirse en obstáculos insalvables para muchos corredores. Daniel Lieberman, biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard, destacó la importancia de la mente en el rendimiento deportivo: "Hemos desarrollado una capacidad extraordinaria para obligarnos a hacer todo tipo de cosas extraordinarias. Hay que querer hacerlas".

Los ultramaratonistas, que enfrentan estas condiciones extremas, deben entrenarse de manera rigurosa para evitar lesiones. Antes de su carrera transcontinental, Jenny Hoffman corrió hasta 322 kilómetros por semana para fortalecer su capacidad aeróbica y la resistencia de sus huesos al impacto repetitivo contra el pavimento.

El creciente interés por las carreras de resistencia ha hecho que más corredores busquen superar estos desafíos. La participación en ultramaratones ha aumentado un 1.676 % entre 1996 y 2020, lo que sugiere que en el futuro se podrían romper aún más récords.

"Creo que ese límite se seguirá ampliando", concluyó Hoffman. Conforme avanza la ciencia del deporte y los atletas continúan empujando sus propios límites, es probable que el ser humano logre correr distancias que hoy parecen inalcanzables.