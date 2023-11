¿Hay que dormir más para adelgazar? Un nuevo estudio descubre a qué hora quemamos más grasa

¿Dormir más ayuda a adelgazar? Si así fuera, sería una maravilla. Por el momento, lo que está claro es que dormir bien y tener un buen descanso sí que tiene un efecto adelgazante, según la ciencia. Podemos llegar a quemar unas 50 kilocalorías a la hora mientras dormimos, aunque dependerá del metabolismo de cada uno.

Aunque, ahora, un nuevo estudio acaba de descubrir aún más sobre los beneficios (o no) de dormir para adelgazar. No solo eso. El trabajo también ha demostrado que los kilos que pesamos influyen en cómo y cuándo quema nuestro cuerpo más energía. Sorprendentemente, las personas delgadas y las que pesan más no queman grasas a la vez, sino de formas totalmente contrarias.

La investigación, firmada por la Universidad de la Salud y la Ciencia de Oregón (OHSU), en Estados Unidos, ha sido publicada en la revista Obesity. A través de este trabajo, un equipo de científicos descubrió que las personas que tienen un peso saludable gastan más energía durante el día, cuando la mayoría de la gente está activa y come. Pero no sucede lo mismo en el caso de las personas con obesidad.

Según el estudio, quienes padecen obesidad gastan más energía durante la noche, cuando la mayoría de la gente duerme. Además, la investigación también descubrió que, durante el día, las personas con obesidad tienen niveles más altos de la hormona insulina, señal de que el cuerpo se esfuerza más por utilizar la glucosa, un azúcar lleno de energía.

"Fue sorprendente saber que el momento en que nuestro cuerpo quema energía difiere drásticamente en las personas con obesidad", revela el primer autor del estudio, Andrew McHill, profesor en la Escuela de Enfermería de OHSU y el Instituto de Oregon de Ciencias de la Salud Ocupacional en OHSU. "Sin embargo, no estamos seguros de por qué. Quemar menos energía durante el día podría contribuir a ser obeso, o podría ser el resultado de la obesidad".

Cómo afecta el dormir a la hora de adelgazar

La obesidad se define como tener un Índice de Masa Corporal o IMC de 30 o más. El sobrepeso o la obesidad aumentan el riesgo de padecer enfermedades como la hipertensión y la diabetes de tipo 2. Pero los horarios y el momento en que la gente duerme, come y hace ejercicio también pueden afectar a la salud, ya sea complementando o yendo en contra de los ritmos diarios naturales del cuerpo.

Explica el estudio que, cada 24 horas, las personas experimentan numerosos cambios desencadenados por el reloj interno del cuerpo humano. Normalmente, estos cambios se producen a determinadas horas del día para satisfacer mejor las necesidades del organismo en cada momento.

McHill y el autor principal del estudio, el doctor Steven A. Shea, director del Instituto de Ciencias de la Salud Ocupacional de Oregón en la OHSU, centran su investigación en cómo los ritmos circadianos y el sueño afectan al cuerpo humano. McHill dirige el Laboratorio de Sueño, Cronobiología y Salud de la OHSU.

Aunque investigaciones anteriores han sugerido que la desalineación del ritmo circadiano afecta al metabolismo energético y a la regulación de la glucosa, estos estudios se han centrado principalmente en participantes con un peso saludable. Para profundizar en este tema, McHill, Shea y sus colegas organizaron un estudio en el que participaron personas de diferentes tamaños corporales.

Un total de 30 personas se ofrecieron voluntarias para participar en el estudio, que implicaba la estancia de los participantes en un laboratorio de investigación circadiana especialmente diseñado durante seis días. El estudio siguió un riguroso protocolo de investigación circadiana que incluía un horario diseñado para que los participantes estuvieran despiertos y durmieran a diferentes horas a lo largo de cada día.

Después de cada periodo de sueño, se despertaba a los voluntarios para que comieran y participaran en diversas pruebas durante el tiempo restante de cada día. En una de las pruebas, los participantes hacían ejercicio con una máscara conectada a una máquina llamada calorímetro indirecto, que mide el dióxido de carbono exhalado y ayuda a calcular el consumo de energía. También se recogieron muestras de sangre para medir los niveles de glucosa en respuesta a una comida idéntica suministrada durante cada día.

Por lo tanto, si el objetivo de una persona con obesidad es adelgazar, le podría convenir hacer ejercicio por la noche en lugar de dormir, ya que es cuando quema más calorías. En cualquier caso, los investigadores alegan la importancia de los ritmos circadianos de cada uno.

A continuación, el equipo de investigación planea explorar los hábitos alimentarios y el hambre en personas obesas, así como en las que tienen un peso saludable. Ese nuevo estudio también dará seguimiento a un estudio de 2013, dirigido por Shea, que descubrió que los relojes circadianos aumentan naturalmente los antojos de alimentos por la noche.