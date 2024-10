¿Por qué 'cuelgan' los pechos con el tiempo y cómo retrasar su caída?

Un viejo refrán castellano reza que "para enfermedad de años no hay medicina", o sea, que los achaques que vienen cuando llegamos a la tercera edad cuestan menos aliviarlos que intentar superarlos, ya que el desgaste del cuerpo está tan avanzado que el tiempo acumulado sobre las células y piel acaba siendo un gran peso con el que cargar.

Se oye a algunos jóvenes hablar fantaseando sobre lo bueno que sería ser ya mayor y estar jubilado. Es cierto que nuestros ancianos, por el momento, no tienen por qué trabajar si no lo desean, ello se debe a varias décadas de sus vidas en las que se han esforzado duramente, hasta entonces, no se consigue la etapa de descanso. Pero por otra parte, la energía que otorga la juventud es infinitamente superior a la de la vejez, pero las aspiraciones también son distintas.

Con un bienestar creciente y una esperanza de vida que no deja de alargarse, la imagen del anciano agotado por los años por suerte está desapareciendo. Si bien es cierto que algunas personas desarrollan complicaciones de salud, cada vez más miembros de la tercera edad pueden vivir su vejez de forma plena, con algunos achaques, pero también una gran vitalidad.

Ancianos bailando PIXABAY

Con la experiencia adquirida también llegan arrugas, patas de gallo, manchas en la piel... efectos perfectamente naturales. En una visión social un tanto edadista, algunas personas demonizan la vejez como un gran mal que tratan de evitar a toda costa, sin entender que no es más que otra etapa vital, con sus partes malas, pero también otras muy buenas.

Uno de los efectos de ir entrando en años es que la piel pierde elasticidad y queda menos tersa, lo que por pura física, provoca que acabe 'colgando' ligeramente. Especialmente para las mujeres, una gran preocupación que surge con la edad es que se les 'caigan' los pechos. El motivo por el que esto sucede va más allá de la obviedad de los efectos de la gravedad y el tiempo son fundamentales, pero también intervienen otros factores clave.

¿Por qué los pechos 'se caen' con el tiempo?

A medida que nos vamos haciendo mayores, vamos quedando más expuestos a enfermedades o aflicciones cutáneas, ya que las células se renuevan a un ritmo cada vez más lento. Como explicábamos hace unas semanas en LA RAZÓN, esto constituye un motivo por el que las personas de la tercera edad deberían tomar duchas con menos asiduidad, tomando otras opciones de higiene para el día a día.

TE INTERESA: ¿Cada cuánto tiempo se deben duchar las personas mayores?

De la misma manera, la piel se va oxidando y perdiendo gran capacidad de elasticidad, quedando menos tersa y estirada sobre los músculos que recubre. Es un proceso que se puede ir dilatando gracias a cremas y tratamientos de 'belleza' o 'anti edad', pero que finalmente acaba llegando igualmente. Especialmente si se trata de la piel del pecho, que acaba siendo muy 'maltratada' por importantes acontecimientos a lo largo de la vida.

La causa principal de la caída de los senos no es entonces, como suele decirse, la gravedad, sino la falta de herramientas de las células cutáneas para contrarrestar los efectos de ésta. Los pechos suelen caerse fácilmente cuando se produce una 'involución mamaria', es decir, cuando el tejido interno encargado de fabricar leche se reduce considerablemente.

Las jóvenes son las más interesadas en operarse las mamas y aumentar sus pechos Freepik

La piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, es prácticamente incapaz de adaptarse a un nuevo volumen más pequeño, como es el caso de la reducción del tejido mamario o de la pérdida muy rápida de peso. Por ello, pierde elasticidad y acaba 'colgando'. Igualmente, también puede ocurrir después del destete cuando se ha tenido un hijo, ya que la cantidad de tejido mamario disminuye.

Un gran factor que estimula el mantenimiento o crecimiento de este tejido que rellena los senos son los estrógenos. Los cambios hormonales que se dan por problemas de salud, altos niveles de estrés o la menopausia, pueden afectar considerablemente a la producción de estas sustancias, lo que puede traducirse en una caída más acelerada de los pechos.

El otro agente importante que interviene en la caída o turgencia de los senos es la musculatura tensora del músculo pectoral. Cuanto más en forma y trabajada esté, más intervendrá en la sujeción del pecho. Un estilo de vida saludable y que incluya una rutina de ejercicio no solo reduce el riesgo de sufrir enfermedades y afecciones de la salud, sino que retrasará la caída de los senos.