¿Cada cuánto tiempo se deben duchar las personas mayores?

Con la edad vienen los achaques, por lo que la mayoría de personas van viendo reducida su movilidad y agilidad a medida que se van haciendo mayores. No ocurre en todos los casos, pero llegado cierto punto algunos ancianos necesitan asistencia para tomar una ducha o incluso hasta para ir al baño. Y es que todo aquello que se ve sencillo de joven, cuando el tiempo ya castiga, no se torna tan sencillo.

Según datos extraídos del Informe Mundial de la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada año se producen más de 640.000 muertes por caídas en todo el mundo. Pero es que dentro de los accidentes que le ocurren dentro del hogar a las personas mayores, más de la mitad de ellas se producen dentro del baño, especialmente mientras se toma una ducha. Los reflejos se entumecen y las extremidades se vuelven más 'torpes' cuando somos ancianos, por lo que el riesgo de sufrir un contratiempo aumenta.

Con todo, ni los olores corporales ni la segregación de sudor es la misma a lo largo de la vida humana, nada tienen que ver los niveles de secreción de hormonas ni la eficacia de la traspiración de un bebé con la de un joven o la de un adulto. Este verano dábamos a conocer en LA RAZÓN la explicación científica de por qué existe el 'olor a viejo', y este era causado por la más rápida descomposición de la piel, que provoca que se forma la molécula 2-noneal, que genera ese aroma tan característico.

Pero este olor ni se puede evitar del todo, ni se irá con una simple ducha. La solución pasa más por mantener una vida sana, una alimentación saludable y libre de alimentos con altos niveles de azufre (repollo, el brócoli, la cebolla, las frambuesas...).Cambiarse de ropa varias veces al día, depilarse las zonas de mayor sudoración y utilizar desodorante a diario son también buenas formas de combatirlo.

Sin embargo, y como veremos más adelante, el mal olor en personas ancianas no es tanto una cuestión de falta de higiene, y tomar varias duchas al día no es precisamente un hábito bueno para su salud. Será necesario entonces aprender algunas formas alternativas para eliminar la suciedad y los malos olores, sin poner en riesgo la delicada piel de nuestros ancianos.

¿Cada cuánto tiempo se deben duchar las personas mayores?

Aunque en otros temas no hay tanto consenso, en esta ocasión muchos expertos coinciden en que los adultos de la tercera edad están expuestos a más enfermedades o aflicciones cutáneos si se duchan todos los días. Con el paso de los años, las células se renuevan a un ritmo más lento, lo que provoca que la piel sea más fina, débil y delicada.

De la misma manera un exceso de humedad, para una piel que no es capaz de trabajar tan rápido para regularse, puede ser un problema. Demasiada humedad puede provocar que, especialmente en verano, aparezcan unas manchas rojas en la superficie, sobre todo cerca del pecho o en las axilas. Estas se producen por la proliferación de un hongo y, aunque son fáciles de tratar, no conviene correr riesgos.

Para los ancianos, es recomendable tomar un baño cada tres días, aproximadamente, depende también del calor ambiental y de otros factores como si se está atravesando alguna enfermedad. Aun así, la higiene es necesario mantenerla todos los días, pero teniendo que recurrir a otra acciones alternativas. Una de las más útiles suele ser lavarse con un barreño de agua, pero sin dar la ducha.

De esta forma, se puede uno asear por zonas o áreas estratégicas sin tener que malgastar tanta cantidad de agua ni verse repercutida su salud cutánea en un fututo próximo. Además, no es necesario el uso de gel de baño diariamente, en muchas ocasiones con utilizar un paño ligeramente humedecido en agua tibia y con este restregarse por el cuerpo. De hecho, las toallitas húmedas para el WC pueden ser de gran ayuda en esta tarea, especialmente si cuentan con un pH neutro que no irrite la piel.

Cuidarse no es tan complicado, pero en algunas ocasiones lo que puede ser beneficioso o no para la salud de uno mismo es complicado de prever, lo intuitivo no siempre es lo más sencillo. Las personas mayores deben guardar mucho cuidado con sus hábitos de higiene y belleza, ya que la piel a cierta edad se hace débil y muy sensible, propensa a generar problemas de salud cutáneos.