Rompiendo el tabú de la menopausia y su tratamiento

Sin lugar a duda, una de las palabras más aterradoras para muchas mujeres es «menopausia», un estado que, inevitablemente, nos llega a todas, en promedio, a partir de los 40 años. Paradójicamente, pese a ser un proceso tan natural como la adolescencia, sigue tratándose como un tabú. En la mayoría de hospitales y consultas, el abordaje suele ser mínimo, fragmentado e incluso tardío, cuando podría enfocarse de forma preventiva y personalizada.

Con demasiada frecuencia, los síntomas se desestiman como «algo normal de la edad»: sofocos, insomnio, irritabilidad, caída del cabello, aumento de peso o ansiedad. Es la receta perfecta para la invisibilidad médica. Según datos recientes, en España el 85% de las mujeres que consultan por síntomas de menopausia no reciben un tratamiento efectivo. Y esto no sorprende si pensamos que apenas un 20% de los programas MIR en ginecología ofrecen formación específica sobre esta etapa. ¿Cómo vamos a atender con rigor y empatía aquello sobre lo que ni siquiera formamos a nuestros profesionales?

Con el claro objetivo de ser una alternativa a esta realidad, la marca de suplementos alimenticios y cosméticos naturales Days of Confidence, ha lanzado la primera plataforma digital integral en Europa dedicada exclusivamente a la (peri)menopausia y la posmenopausia, un proyecto con que podría marcar un antes y un después en la conversación sobre la salud femenina. Este servicio innovador y accesible, combina información rigurosa, tratamientos personalizados (hormonales o no hormonales) y acompañamiento médico especializado.

Su fundadora, Frédérique Labadie, escuchó la demanda de una comunidad cansada de sentirse ignorada. Su propuesta: crear un espacio donde las mujeres sean atendidas con respeto, transparencia y soluciones reales. La plataforma incluye desde consultas médicas hasta programas completos de seguimiento, analíticas, asesoramiento nutricional y planificación de entrenamiento. Todo ello disponible desde cualquier lugar, acercando la salud integral a más de 10 millones de mujeres en España que viven esta etapa.

Lo más relevante no es solo la oferta de servicios, sino el cambio cultural que encarna. Days of Confidence busca normalizar un tema que afecta al 100% de las mujeres pero que aún permanece silenciado. En lugar de resignarse a la falta de formación médica o al abandono institucional, propone una nueva narrativa: entender la menopausia como una transición que merece acompañamiento, evidencia científica y bienestar.

Además, la iniciativa se apoya en un equipo formado en salud femenina, un aspecto crítico considerando la escasa preparación que ofrece hoy el sistema sanitario. Las pacientes reciben su plan, seguimiento 24/7, informes médicos, recetas electrónicas y confidencialidad total.

Pero más allá de los servicios, lo más transformador es su visión cultural. La menopausia sigue siendo un tabú, invisibilizada tanto en la consulta como en la conversación social. De hecho, Labadie impulsa a que este tema se trate desde antes de los 40 años, para preparar al cuerpo a lo que está por venir. Days of Confidence llega para cambiar el relato. No desde la angustia, sino desde la ciencia, la tecnología y el bienestar. Busca empoderar a las mujeres, ofrecerles información clara, acompañamiento continuo y la posibilidad de vivir esta etapa con dignidad y plenitud.

Si algo demuestra esta propuesta es que la menopausia no es el final de nada. Es una etapa más. Compleja, sí, pero también llena de oportunidades. Darle espacio, cuidado y voz es, quizá, el gesto más revolucionario que podemos ofrecer a todas las mujeres que la transitan.

Envejecer siempre será inevitable. Pero hacerlo informadas, escuchadas y acompañadas cambia por completo la experiencia. Day of Confidence nos recuerda que la salud femenina merece, y exige, evolucionar para vivir esta etapa sin miedo, pero con plenitud.