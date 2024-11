Soy nutricionista y así puedes cuidar tu alimentación en las cenas navideñas

Durante todo el año nos exigimos mantener unos hábitos saludables pero en la época navideña los pasamos por alto. La Navidad es la excusa perfecta para saltarte la dieta pues al final solo es 1 mes al año, pero estas semanas de comer y beber sin pensar pueden perjudicarnos el trabajo de todo un año.

Sin si quiera llegar el mes de diciembre muchos restaurantes cuelgan el cartel de completo. Las cenas de empresa, familiares y con amigos son los principales motivos de esto. Las previsiones de cara a las próximas semanas también son buenas; para el fin de semana del 13, 14 y 15 las reservas de grupo se duplican y suponen un 60 % del total de las hechas en el mes de diciembre, siendo el fin de semana que más reservas de grupo acumula del año. Varios expertos explican la forma de cómo disfrutar estas navidades sin que nos afecte mucho.

Cómo no coger peso en Navidad sin dejar de disfrutar

Según el doctor Nicolás Romero, médico especialista en nutrición y alimentación, un porcentaje muy alto de la población española gana entre 2 y 4 kilos de más. El experto aclara que no solo es por estética sino también por el riesgo para la salud que puede ocasionar, llegando a problemas como hiperadiposidad, la hipertensión, hiperglucemia o hipercolesterolemia. Los cuatro "hiper" que ponen en riesgo nuestra salud metabólica, cardiovascular y que puede desembocar en diabetes tipo 2.

Romero explica que los aperitivos de este tipo de cenas suelen llevar mucha sal, y aunque la sal no tiene muchas calorías, te lleva a comer en exceso porque aumenta la sensación de hambre. Recuerda también que el principal objetivo no es adelgazar, sino mantenerse. Nos recuerda la importancia de la disciplina y el autocontrol en estas fechas, es decir, no te abstengas de comerte un polvorón, pero cómelos con moderación.

Por otro lado, Ramón de Cangas, nutricionista y dietista por la Universidad de Navarra explica que "la clave está en lo que hagas el resto de los días". Disfrutar de los platos típicos de la temporada no está mal, basta con moderar las porciones, priorizar alimentos frescos y no descuidar el ejercicio. Si una persona se excede en la mitad de las cenas, reuniones y fiestas, mientras que en la otra mitad se cuida el impacto va a ser menor, asegura Cangas.

Otros puntos importantes que los nutricionistas recomiendan

Por otro lado, estas son algunos puntos importantes que se recomiendan seguir si eres de esos que cuando llegan las navidades se exceden con la comida y la bebida: