El calor acelera el envejecimiento: cómo protegerse de este impacto oculto en la salud

El envejecimiento no solo está marcado por el paso del tiempo, sino también por factores ambientales como el calor, que pueden acelerar el deterioro del organismo. Esa es la revolucionara afirmación que realiza un estudio reciente publicado en la revista Science Advances.

La investigación revela que las altas temperaturas pueden acelerar el envejecimiento celular, afectando especialmente a las personas adultas mayores. Investigadoras de la Universidad del Sur de California, en EEUU, han analizado muestras de sangre de miles de estadounidenses mayores de 56 años a lo largo de 6 años, descubriendo que aquellos expuestos a episodios de calor extremo presentaban un envejecimiento biológico más rápido.

La edad biológica, explica Jennifer Ailshire, autora principal del estudio, es una forma científica de medir cómo funciona el cuerpo a nivel molecular, celular y fisiológico. No tiene por qué ser la misma que la edad cronológica, que está determinada por la fecha de nacimiento y, a grandes rasgos, es la que aparece en el DNI.

El calor extremo y su efecto en el envejecimiento celular

Podemos tener una edad biológica o celular mayor que la edad cronológica. Esto está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad y mortalidad. Si bien la exposición al calor extremo se ha asociado durante mucho tiempo con efectos y consecuencias negativas para la salud, incluido un mayor riesgo de muerte, el vínculo del calor con el envejecimiento biológico todavía no está claro.

Utilizando relojes epigenéticos, los científicos liderados por Ailshire observaron que las personas que viven en barrios con más días de calor extremo muestran un envejecimiento biológico más acelerado que aquellas en regiones más frescas. En concreto, los resultados muestran que los habitantes de zonas con temperaturas de 32°C o más durante la mitad del año pueden envejecer hasta 14 meses más rápido que quienes residen en lugares con menos de 10 días de calor extremo al año.

El envejecimiento biológico y la metilación del ADN

Uno de los procesos clave en el envejecimiento es la metilación del ADN, un mecanismo epigenético que regula la expresión de los genes sin alterar el código genético. Investigaciones previas han demostrado que factores como la contaminación, el alcohol o el estrés pueden modificar estos patrones de metilación. Ahora, se ha confirmado que el calor también influye en estos cambios, promoviendo la inflamación y el estrés oxidativo, dos procesos relacionados con enfermedades cardiovasculares, diabetes y menor esperanza de vida.

El estudio en EEUU se suma a hallazgos similares en Alemania y Taiwán. Investigadores alemanes encontraron que la exposición prolongada a altas temperaturas aceleraba el envejecimiento en miles de ciudadanos de Augsburgo. Por su parte, un equipo en Taiwán confirmó este fenómeno en una muestra de 2.000 personas, incluyendo jóvenes y adultos, lo que sugiere que el impacto del calor en la biología humana no se limita a los mayores.

¿El cuerpo puede adaptarse al calor extremo?

Hombre luchando contra ola de calor Freepik

Si bien algunas poblaciones se han adaptado a climas cálidos, los expertos advierten que esto no significa que estén exentas del impacto biológico del calor extremo. Estudios en poblaciones españolas han demostrado una reducción en la mortalidad por olas de calor en las últimas décadas, pero esto no implica que los daños celulares no estén ocurriendo de manera silenciosa.

Además, hace unos días se publicó un estudio sobre el alto impacto de las olas de calor en los ingresos en Urgencias en España. La teoría es que la exposición prolongada al calor podría generar un deterioro a nivel molecular que aumente la vulnerabilidad a enfermedades relacionadas con la edad.

Las personas mayores son especialmente vulnerables, ya que con la edad la capacidad de sudoración disminuye, reduciendo el efecto refrescante de la piel. "Si vives en un lugar húmedo, no obtienes tanto alivio del calor. Es fundamental evaluar la temperatura y humedad del área para comprender el riesgo real", advierte Ailshire.

Consejos sobre cómo el calor afecta al envejecimiento celular

Reducir la exposición, buscar la sombra, mantenerse hidratado y seguir estrategias para minimizar el impacto del calor podrían ser consejos clave para un envejecimiento más saludable. Los investigadores sugieren que los responsables de políticas urbanas, arquitectos y diseñadores incorporen estrategias de mitigación del calor en las ciudades, como:

Aumentar las zonas verdes y plantaciones de árboles.

Diseñar espacios urbanos con sombra (paradas de autobús, aceras cubiertas).

Implementar sistemas de refrigeración públicos.

En conclusión, el calor extremo ya no solo es una amenaza inmediata por golpes de calor, sino un enemigo silencioso que acelera el envejecimiento del organismo. A medida que esta etapa de cambio climático intensifica las olas de calor, conocer sus efectos en la salud se vuelve crucial.