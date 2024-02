Comer es un placer, genial, sensual… Podríamos cambiar la letra de la canción ahora que hemos descubierto que comer es infinitamente mejor que fumar. Y me refiero a disfrutar comiendo, no solo a alimentarse para sobrevivir. Por desgracia, hay para quien tal goce solo se produce si las comidas son pantagruélicas, insanas y están regadas con mucha mayor cantidad de vino de la recomendada; quien entiende que para ser feliz comiendo hay que levantarse de la mesa ahíto y consumir cuantos más alimentos perjudiciales para la salud, mejor. Se equivoca.

En el siglo XXI, tras haber descubierto que comer bien es imprescindible para preservar nuestra salud e incluso para soportar y hasta sobrevivir la enfermedad, ya se ha demostrado que eso no significa ni dejar de comer lo suficiente ni tener que comer platos aburridos e insípidos, característicos de las dietas del pasado, sino, simplemente, comer equilibradamente.

En los tiempos de la perseguida «gordofobia» parece políticamente incorrecto decir que uno de los mayores factores de riesgo en casi cualquier enfermedad es el sobrepeso, pero todos los médicos lo repiten desde todas las especialidades, así que hay que tenerlo en cuenta y considerar que, aunque cada cual tenga su peso según su constitución, es ese peso y no otro el que hay que mantener.

Y para que eso ocurra, hay que evitar atiborrarse a todas horas de grandes cantidades de comida y también, en lo posible, apartar los productos procesados. Escoger alimentos naturales y de buena calidad, consumirlos en las cantidades justas, optar por las grasas saludables y desterrar al máximo las demás, son los mejores consejos y los que dicta la mejor dieta del mundo, la mediterránea. Si a esta forma de comer y beber le añadimos el hábito del ejercicio físico, no solo comer y vivir será una fiesta y un disfrute, sino que nuestra calidad de vida, será mucho mejor durante los años (cada vez más) que vivamos.

Esto es lo que he ido aprendiendo en las entrevistas que he realizado semanalmente en este suplemento de salud que hoy cumple mil números, a más o menos la misma cifra de médicos, dietistas, nutricionistas, técnicos alimentarios y demás expertos en las diversas áreas de la nutrición. También he aprendido que no hay dietas milagrosas, que cada cual ha de elegir la suya con el consejo del profesional adecuado, que los grandes sacrificios a la hora de comer no llevan a buen puerto y que conviene comer de todo, hasta de lo menos sano, de vez en cuando, siempre que no se olvide la importancia de comer regularmente platos ricos, saludables y bien cocinados, con tiempo y con amor, como este suplemento que ha llegado a sus mil números siendo el mejor de todos los que existen de salud. ¡Felicidades!