¿Cuáles son los tratamiento dentales más frecuentes?

Las malas experiencias en el dentista han aumentado de forma significativa, subiendo un 7%, y se han convertido en la principal razón para cambiar de clínica (concretamente, en el 29% de los casos). Esa es una de las conclusiones que se extraer del Barómetro de la Salud Bucodental en España 2024, presentado por Institutos Odontológicos con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Bucodental, que tuvo lugar el pasado miércoles.

Le siguen como causa para buscar otro dentista la disconformidad con los precios (19%) y de haberse mudado de domicilio (18%). Por contra, el porcentaje de personas que han cambiado de clínica porque el trato no era amable y cercano ha descendido el 12% respecto al año pasado.

No obstante, el cambio de clínica no es común, y la mayoría de los encuestados (74%) no lo han hecho en los últimos dos años, ni tienen intención de hacerlo. Además, la fidelidad de los pacientes con sus dentistas ha aumentado de una media de cinco años a siete.

Así, respecto a la elección de una clínica dental confluyen varios factores, pero un trato amable y cercano es el más citado entre los encuestados (43%), seguido de la ubicación (35%) y de las recomendaciones de amigos o padres (31%). La obtención de garantías en los tratamientos (22%), una amplia oferta de horarios (21%), facilidad para reservar cita (21%) y que la clínica tenga especialistas en diferentes áreas (20%) también destacan.

Además, las reseñas en Google son menos influyentes que en otros sectores y apenas el 6% de los pacientes escoge centro basándose en ellas. De hecho, de forma general, se acude al mismo dentista que nuestro entorno, ya sea pareja, familiares o amigos, aunque casi tres de cada diez personas (29%) van solo ellas.

El problema de las caries

Según esta misma encuesta, el 79% de las personas en España ha tenido caries en algún momento de su vida y, de ellas, más de la mitad (52%) afirman que sus hijos también. Pese a la alta prevalencia de la caries, existe una buena autopercepción de la salud bucodental, que se valora de media con un notable (7,1), a casi el mismo nivel que la salud física (7,2) y algo menos que la mental (7,6).

El estudio constata que sentimientos como el miedo y los nervios siguen estando presentes entre algunos pacientes de servicios dentales. Concretamente, el 41% afirma sentirlos cuando va al dentista, aunque eso no evita que acudan de forma regular. En cambio, el 22% (casi una de cada cuatro personas) sí que reduce sus citas por este motivo. La principal razón para sentirlos es la creencia de que el tratamiento les dolerá (60%), seguido del coste económico (39%) y de malas experiencias (23%), ya sean propias (17%) o del entorno (6%). En algunos casos, el miedo provoca incluso que la persona decida aplazar un tratamiento que debería realizarse. Un tercio de los encuestados (35%) lo está haciendo y, de ellos, el 5% alega que es por este motivo. Sin embargo, la mayoría lo hace por cuestión económica. Otras razones son la pereza (18%) o la falta de citas con el especialista (10%).

Igual que el año pasado, la frecuencia más habitual de visita al dentista es de dos veces al año (57%), seguida de una vez por año (25%) y de una vez cada dos o tres meses (9%). Por edades, las personas entre 51 y 60 años son las que más responden que van más de cuatro veces al año (27%). Además, van por salud (55%) y no por estética (6%).

En cuanto a los tratamientos más realizados tampoco hay una variación interanual en la lista: la higiene bucal sigue en primera posición (73%), por delante de las revisiones bucodentales (53%), los empastes (24%), la extracción de piezas dentales (19%) y los implantes (15%).

Otra conclusión del barómetro es que los niños empiezan a ir al dentista cinco años más tarde de lo recomendado por la Sociedad Española de Odontopediatría, que aconseja llevarlos antes de que cumplan su primer año. Sin embargo, la media en España se sitúa en los 5,8 años.

La importancia del cepillado

Uno de los hábitos fundamentales es el cepillado de dientes y la mayoría de la población lo tiene claro: el 95%, misma cifra que el año pasado, lo hace a diario. De ellos el 39% lo realiza tres o dos veces al día. Por contra, casi dos de cada diez personas (17%) solo se los cepilla una vez al día. Y los motivos que señalan son variados: pereza (27%), estar fuera de casa (27%), olvido (17%) o la creencia de que no es necesario hacerlo más veces (11%).

Por otra parte, el uso de los cepillos de plástico sigue aumentando, pasando del 40% en el 2022 al 45% este año e igualándose con los eléctricos (45%), cuya tendencia en los últimos años es a la baja (-7% desde 2022). Entre ambos, siguen copando prácticamente la totalidad del mercado (90%). Además, en líneas generales, se cumple con la recomendación de cambiarlo con frecuencia: la mayoría deja pasar, como mucho, tres meses (74%). Una minoría (7%) usa el mismo durante todo el año, y casi dos de cada diez (19%) lo renuevan a los seis meses.