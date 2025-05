¿Cuántas calorías quema mantener relaciones sexuales? Un cardiólogo lo aclara

Durante años ha circulado la idea de que el sexo puede servir como una forma válida de ejercicio físico. No son pocos los que creen que una sesión de pasión equivale a una caminata intensa o incluso a una rutina de gimnasio. Sin embargo, la ciencia y los especialistas en salud cardiovascular desmontan este mito con datos concretos: el sexo, aunque es placentero y cuenta con ciertos beneficios para la salud, no puede considerarse una actividad física comparable en intensidad al ejercicio tradicional.

El cardiólogo José Abellán, conocido por su presencia en redes sociales, ha abordado esta creencia con claridad. Según explica, una relación sexual de duración media (unos 24 minutos) conlleva un gasto calórico relativamente bajo: los hombres queman unas 100 kilocalorías y las mujeres alrededor de 70. "Es comparable a tareas domésticas como barrer o cocinar", afirma. Esta cifra dista mucho del gasto energético que se logra con actividades físicas estructuradas como correr o entrenar en el gimnasio.

Un estudio citado por Abellán comparó el gasto calórico de parejas jóvenes tras mantener relaciones sexuales y después caminar en una cinta durante 30 minutos. Los resultados fueron contundentes: caminar fue hasta tres veces más eficaz en términos de gasto energético.

Mientras que los hombres quemaron unas 100 calorías durante el acto sexual, el mismo grupo alcanzó las 276 kilocalorías caminando a ritmo moderado con inclinación. En las mujeres, la diferencia también fue notable: de 70 calorías durante el sexo a 213 en la cinta. Estos datos, publicados en la revista científica Plos One, revelan que la intensidad del sexo como ejercicio es baja, con un gasto de entre 3 y 4 kilocalorías por minuto, frente a las más de 9 por minuto que se alcanzan caminando con esfuerzo.

Pese a estos números, Abellán aclara que la actividad sexual no está exenta de beneficios para la salud, especialmente en lo que respecta al bienestar emocional y cardiovascular. "Cuantas más relaciones sexuales tengas, mejor. No hay una frecuencia que sea perjudicial en personas sanas", apunta. Pese a ello, insiste en la necesidad de no confundir placer con rendimiento físico: "El sexo está muy bien, pero no cuenta como ejercicio".

Además del gasto energético, el sexo puede reducir el estrés, favorecer la liberación de endorfinas y fortalecer la relación emocional en la pareja. Pero su impacto sobre la quema de calorías y el estado físico es limitado.