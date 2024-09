Los cuatro consejos de una premiada nutricionista británica para mantener un corazón sano

Desde hace décadas, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayor parte del mundo. Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra mañana, el interés de las organizaciones sanitarias internacionales, nacionales, de especialistas y asociaciones de pacientes, entre otras, se focaliza más que nunca en concienciar sobre la importancia de estas enfermedades, su prevención, detección y tratamiento.

Dentro del ámbito de la prevención, una dieta equilibrada es clave para mantener una buena salud cardiovascular. Según las recomendaciones del reputado Plato Harvard (la nueva Biblia de la alimentación elaborada por la Escuela de Salud Pública de esta universidad, que viene a sustituir a la clásica pirámide de la alimentación), frutas, verduras y hortalizas deberían suponer el 50% de la dieta.

Además de dejar de fumar, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro corazón es llevar una dieta saludable rica en nutrientes como vitamina B, vitamina C, polifenoles y grasas omega-3. "La ciencia nos dice que lo que no comemos influye más en el nivel de riesgo cardiovascular que el exceso de grasa o azúcar. Investigaciones como el estudio Global Burden of Disease destacan que no tomar suficiente fruta, verdura, nueces y semillas es mucho más peligroso para nuestra salud que tomar azúcar o carnes procesadas” señala la premiada doctora Carrie Ruxton, experta británica en Dietética y Nutrición.

"No tienes que hacer cambios monumentales en tu vida para tener un corazón sano. Solo hay que concentrarse en seguir unos consejos clave que han demostrado tener impacto en la salud cardiovascular; en algunos casos en unas pocas semanas...", destaca.

Estas son sus cuatro sencillas pautas para mejorar nuestra salud cardiovacular: