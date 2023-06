Dar el pecho puede ayudar a las madres a evitar la diabetes tipo 2

Cada vez son más los estudios que abordan los múltiples beneficios de la lactancia materna tanto para el bebé como para la madre. Prueba de ello es una nueva investigación de la Universidad de Yale, en EE UU, que ha encontrado que dar el pecho puede proteger a las nuevas madres frente a la diabetes tipo 2 y evitar que la desarrollen en años posteriores. Esta es la conclusión de un estudio hecho en ratones presentado en la reunión anual de la Sociedad Endrocrina (ENDO).

Muchas investigaciones previas habían demostrado que la lactancia materna prolongada reduce el riesgo de diabetes tipo 2 de la madre, pero se desconoce el motivo, tal y como ha recordado la autora principal del estudio Julie Hens.

Con el fin de dar respuesta, los investigadores diseñaron un estudio en el que se compararon los efectos en el metabolismo de amamantar y no hacerlo. Para ello, dividieron a los roedores en dos grupos: las que amamantaron y aquellas crías que fueron separadas nada más nacer.

Un mes después del destete de las crías, los científicos analizaron los pesos corporales y vieron que estos eran similares entre las que habían parido y amamantado y las que no.

Sin embargo, los no lactantes aumentaron un tipo de grasa metabólicamente activa análoga a la grasa visceral en humanos que se sabe que incrementa el riesgo de diabetes.

Además, los no lactantes tenían menos células productoras de insulina en el páncreas, lo que podría contribuir a un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Los ratones que no lactaban también tenían más resistencia a la insulina, lo que ocurre cuando las células de los músculos, la grasa y el hígado no responden como deberían a la insulina. Con el tiempo, esto puede estresar de algún modo a las células productoras de insulina, lo que hace que fallen y provoque diabetes.

"A menudo se supone que la lactancia reduce el riesgo de diabetes porque está asociada con la pérdida de peso, lo que mejora el metabolismo. Sin embargo, estudios en mujeres han demostrado que este efecto protector es independiente de la pérdida de peso. Nuestro estudio en ratones también corrobora estos hallazgos y sugiere que el efecto protector de la lactancia puede estar relacionado con efectos tanto para aumentar las reservas de células productoras de insulina como para disminuir la resistencia de todo el cuerpo a los efectos de la insulina", dijo Hens.