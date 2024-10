Dar quimio-inmunoterapia en cánceres de origen digestivo graves duplica la tasa de supervivencia

Con el fin de mejorar la supervivencia de un grupo de pacientes con un tipo de cáncer minoritario para los cuales no había tratamiento oficial, el Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid lidera un ensayo clínico realizado por primera vez, en pacientes de cáncer neuroendocrino de origen digestivo y alto grado metastásico, en el que han combinado quimioterapia e inmunoterapia como primera línea de tratamiento.

Los resultados hablan por sí solos. Tratarlos así duplica la supervivencia observada con el tratamiento habitual solo con quimioterapia.

Se trata de unos resultados muy esperanzadores de este ensayo, en el que participan 40 pacientes de 10 hospitales españoles, ya que se trata de tumores muy agresivos con una supervivencia actual de en torno a 11 meses.

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que estimula el sistema inmunológico del paciente para que ataque al tumor. Aunque ya se ha demostrado su efectividad en muchos tipos de cánceres, de pulmón, de vejiga, de riñón, melanoma y otros, en el caso de los cánceres neuroendocrinos de alto grado de origen digestivo, este es el primer ensayo clínico que se ha puesto en marcha para comprobar su efectividad en primera línea de tratamiento.

Este tipo de tumores son muy raros, con una incidencia de un caso nuevo por cada 100.000 habitantes y año. Se denomina tumor raro cuando tiene una incidencia de menos de cinco casos nuevos por cada 10.000 hab/año). Esto explica que aún no se hubieran puesto en marcha ensayos clínicos con las nuevas terapias salvo para pacientes ya tratados y sin respuesta positiva a la quimioterapia.

"Este estudio se ha llevado a cabo en una población de pacientes con un subtipo de carcinoma neuroendocrino muy agresivo de origen digestivo. Es un tumor que no tienen ningún tratamiento aprobado", explica la doctora Rocío García Carbonero, oncóloga del Hospital 12 de Octubre, jefa del Grupo de Tumores Gastrointestinales y Neuroendocrinos del Instituto de Investigación i+12 e investigadora principal de este ensayo.

"Usamos solo quimioterapia convencional y este ensayo -prosigue- es una oportunidad de desarrollar o incorporar nuevos avances en inmuno-oncología también a este tipo de tumor porque lo que vemos es que hay entre un 30 y un 40% de pacientes con ''larga'' supervivencia (mayor que antes) y esto en este contexto es un hito muy muy relevante".

"El siguiente paso será confirmar estos resultados con un estudio aleatorizado que incluya un grupo control de pacientes tratados solo con quimioterapia para contrastarlos con aquellos que reciben tratamiento con la combinación quimio e inmunoterapia”, añade la doctora García Carbonero.

Y es que este ensayo abre la puerta también a nuevos estudios traslacionales moleculares para tratar de identificar quién es dentro de los pacientes el subgrupo que se beneficia realmente de añadir inmunoterapia al tratamiento, comprobar si hay marcadores que permitan identificar a esos pacientes y expliquen el motivo de los resultados beneficiosos.

Aunque en este primer ensayo se han visto mejores resultados en aquellos pacientes con tumores digestivos no colorrectales (páncreas, estómago, esófago e intestino delgado) serán esos estudios posteriores los que podrán confirmar este y otros datos.

Aquellos grupos que no se vayan a beneficiar no serán tratados con tratamientos que no les van a servir y les pueden causar efectos secundarios o molestias, ya que, como explica la doctora García Carbonero, “aunque la toxicidad de la inmunoterapia es manejable, no deja de añadir toxicidad que se puede traducir en inflamación de distintos órganos (gastroenteritis, dermatitis, etcétera); no tiene porqué ocurrir, pero es un riesgo que no merece la pena para quien no va a disfrutar de los beneficios”.