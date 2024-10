Dar quimio-inmunoterapia antes de extirpar el tumor en cáncer de pulmón duplica la supervivencia

Un estudio español liderado por Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) e investigador principal, confirma que administrar quimio-inmunoterapia antes de la cirugía en pacientes con cáncer pulmón en estadios intermedios duplica los resultados con respecto al tratamiento tradicional (quimioterapia tras cirugía).

Lo que supone toda una revolución a nivel mundial, ya que viene a cambiar el tratamiento de estos pacientes que pueden ser operados, pero en los que el tumor ya se ha diseminado a ganglios circundantes.

Los resultados del estudio "Nadim", pionero a nivel mundial, ha sido publicado en "The Lancet Oncology" destacando la relevancia de este cambio a nivel mundial.

“"Nadim" confirma el sólido beneficio clínico de la quimio-inmunoterapia perioperatoria con nivolumab a los 5 años, reforzando su uso en el cáncer de pulmón no microcítico operable en estadio IIIA.”, afirma en un comunicado el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo e investigador principal y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid.

Para Provencio, “se trata, sin duda, de la consolidación de una estrategia que ya estamos viendo como está cambiando la práctica clínica y las perspectivas de nuestros pacientes”.

Para el especialista del GECP, “"Nadim" es el primer ensayo que investiga el valor de la inmunoterapia perioperatoria en pacientes con cáncer de pulmón operable en estadios iniciales y proporciona información muy valiosa sobre la supervivencia a cinco años. Hasta donde sabemos, este ensayo académico es el más completo en términos de estudios traslacionales que incluyen biomarcadores predictivos y mecanismos de resistencia adquirida.

Resultados sólidos tras cinco años

El 69.3 % de los pacientes incluidos en el estudio sobrevivió a los cinco años y un 65% no tuvo progresión de la enfermedad en este periodo. “Son cifras muy importantes porque mantienen el alto porcentaje de éxito de la estrategia y suponen casi el doble de supervivencia de lo registrado hasta ahora con el abordaje tradicional. Esto es importante porque solo un 30% de los pacientes sobrevivía a los tres años”, detalla el presidente del GECP.

Los investigadores también destacan en este análisis el beneficio extraordinario a largo plazo de los pacientes cuyos tumores remitieron por completo tras solo 3 ciclos de quimio-inmunoterapia, un 92% de ellos sin progresión de la enfermad y un 95,8% vivo tras cinco años, suponiendo estos el 60% de todos los pacientes tratados.

El análisis a cinco años del estudio "Nadim" también ha evaluado la seguridad de este esquema de tratamiento, que según los investigadores del GECP es seguro. “No ha habido toxicidades tardías o muertes relacionadas con el tratamiento”, explica Provencio.

Da buena prueba de ello Joaquín Carbajo, uno de los participantes de este ensayo que participó en una de las mesas con motivo del 60 aniversario del Hospital Puerta de Hierro.

"En principio, todo bien, y digo esto porque cuando me lo detectaron en 2018 también me encontraba bien. Recientemente me he hecho un tac y el 21 me dan los resultados", afirma este paciente.

Joaquín se muestra prudente y es que, como explica a este suplemento tras terminar el acto, "tan solo fui al médico porque me había constipado cuando me diagnosticaron de cáncer de pulmón".

Fue entonces cuando un amigo le recomendó ir al Hospital Puerta de Hierro y así hizo. "Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida". Y tanto, los médicos lograron "reducirme el tamaño del tumor en un 90% con quimio e inmunoterapia y después me operaron".

En su caso había dejado de fumar 10 o 12 años antes, y anima a todos a que se hagan pruebas y a dejar esta adicción: "Hay que dejar de fumar, hay que intentarlo porque cuando lo intentas lo acabas consiguiendo, ya sea a la primera, a la segunda o a la tercera. Y sobre todo recomiendo que se hagan controles, que pidan hacerse una radiografía de tórax".

Además, los investigadores del GECP creen que esta estrategia confiere protección al paciente ya que la presencia de la masa tumoral completa al inicio de la inmunoterapia permite la inducción de una respuesta antitumoral adaptativa más fuerte y el desarrollo temprano de la memoria inmune que puede proporcionar protección a largo plazo al paciente.

Como análisis complementarios al estudio, los investigadores del GECP también han analizado posibles nuevos marcadores predictivos de la supervivencia a largo plazo, ya que los actualmente disponibles (Niveles de PD-L1 y Carga mutacional del tumor) no permiten identificar los pacientes que más se benefician.

En este sentido, destacan que la eliminación del ADN circulante tumoral en sangre (ctDNA, una medida indirecta de la cantidad de tumor) después del tratamiento neoadyuvante, mostró ser un marcador de buen pronóstico, lo que podría ayudar a personalizar el tratamiento de los pacientes en base a este parámetro.