Descubren cómo aliviar el dolor de ciática de forma rápida: muy eficaz según los médicos

El dolor de ciática es difícil de identificar y no tiene fácil tratamiento. Por lo general, se trata de una molestia que baja por la pierna, desde la cadera o por debajo de la rodilla. El dolor del nervio ciático puede presentarse en cualquier punto de este nervio, que va desde la parte baja de la espalda hasta el gemelo. Suele sentirse como un calambre eléctrico, un ardor caliente que va acompañado por el entumecimiento de los glúteos, el muslo, la pierna o la pelvis.

La causa del dolor de ciática suele ser una hernia de disco (hernia discal) o el deslizamiento de las vértebras. Estos crecimientos de los huesos que se encuentran entre las vértebras presionan las raíces nerviosas de la columna lumbar y producen inflamación, dolor o entumecimiento en la pierna afectada. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas son más propensas a sufrir hernias de disco. Por eso, en cuanto al tratamiento del dolor del nervio ciático, lo primero es cuidar la postura y hacer actividad física.

Si esto no funciona, suelen prescribirse medicamentos como ibuprofenos y otros antiinflamatorios para aliviar el dolor de ciática. En los casos más incapacitantes, se puede recurrir a la cirugía, pero lo cierto es que hasta que eso sucede suelen pasar años. Algunos de los remedios más populares para quitar el dolor del nervio en pocos minutos consiste en aplicar calor o hielo en la zona. Además, se recomienda andar todos los días un poco y realizar fisioterapia.

Ahora, un estudio científico afirma haber demostrado la existencia de un remedio para aliviar el dolor de ciática de forma rápida: la acupuntura. En la actualidad, la acupuntura se utiliza como tratamiento conservador de la ciática en todo el mundo, a menudo con éxito. Sin embargo, los estudios clínicos que afirman su valor terapéutico son escasos. El nuevo ensayo es un esfuerzo por aportar pruebas clínicas de su eficacia, ahora publicadas en la conocida revista médica JAMA Internal Medicine.

Acupuntura, remedio eficaz para el dolor de ciática

El nuevo ensayo clínico aleatorizado prueba que el dolor y la incapacidad de las piernas asociados a la ciática crónica se aliviaron significativamente con el tratamiento con acupuntura, en comparación con el tratamiento con acupuntura simulada o placebo.

Para el ensayo, 216 personas con ciática crónica derivada de una hernia discal fueron tratados con 10 sesiones de acupuntura o 10 sesiones de acupuntura simulada (un placebo) durante un periodo de 4 semanas. Todos los participantes informaron por sí mismos de su estado a los evaluadores cinco veces durante las 52 semanas que duró la observación.

Los participantes, los evaluadores de resultados y los estadísticos del ensayo no conocían qué tipo de acupuntura que recibía cada individuo, si la real o el placebo, aunque los acupuntores no estaban cegados. Al final del trabajo, descubrieron que las personas que recibieron acupuntura experimentaron el doble de reducción del dolor y casi el triple de reducción de la discapacidad, en comparación con quienes recibieron el placebo. Además, en las 52 semanas no se notificaron efectos adversos graves en los pacientes que recibieron acupuntura, que se llevó a cabo en seis hospitales de China.

¿Cómo ayuda la acupuntura con el dolor de ciática?

La acupuntura se desarrolló en China. Su primera aparición en los registros históricos se remonta al año 100 a.C., con indicios del sistema conceptual que se remontan hasta el 6.000 a.C.. La práctica consiste en la inserción superficial de finas agujas en la piel, en puntos clave del cuerpo humano. En el lenguaje de la acupuntura, se supone que esta práctica estimula el Qi o energía vital que recorre el cuerpo.

En medicina, se considera una técnica que podría mejorar la circulación de la sangre. Según el estudio, la acupuntura puede ayudar a aliviar el dolor en la ciática porque mejora el flujo sanguíneo en la zona y relaja los músculos. Pero, sobre todo, se considera eficaz porque puede estimular la liberación de «mensajeros químicos» que amortiguan las respuestas al dolor. Es decir, que ayuda a liberar los analgésicos naturales del cuerpo (endorfinas) y modula el sistema nervioso central, aumentando la liberación de neuropéptidos inhibidores, que disminuyen el dolor neuropático.

Otros tratamientos para la ciática

Los tratamientos típicos de la ciática incluyen fisioterapia con tracción, ejercicios de estiramiento y estimulación eléctrica. También se pueden prescribir medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos neuropáticos, anticonvulsivos y algunos antidepresivos. En casos avanzados, intervenciones como la inyección epidural con esteroides alrededor de las raíces nerviosas podría ser una gran manera de controlar los síntomas de la ciática. En caso de fracasar con todas estas medidas, la intervención quirúrgica se convierte en una opción.