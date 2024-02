Diagnóstico y nuevos tratamientos oncológicos

En 2020 se estimaron 18,1 millones de nuevos casos en el mundo, cifra que pudo ser menor pues la pandemia afectó a los diagnósticos. Esta incidencia previsiblemente aumentará a 28 millones en 2040. Los nuevos casos estimados en España estarían sobre los 280.000 de 2023, estabilizando su crecimiento en relación al año anterior y un ascenso para el 2040 de 341.000 nuevos casos, según Redecan.

1. ¿Cómo se puede contribuir a la prevención de la enfermedad y a un diagnóstico temprano?

Evitando conductas como el tabaquismo y consumo de alcohol, exposición excesiva al sol y fomentando otras como: dieta equilibrada, ejercicio físico rutinario, protección solar, trabajar en entornos que cumplan normativas de seguridad laboral, participar en programas de vacunación como hepatitis B o VPH y de cribado poblacional para la detección precoz de tumores de colon y recto, mama y cérvix.

2. ¿Cuándo he de consultar con el médico?

La pérdida de peso no justificada o de apetito, sangrados anómalos, debilidad, sudoración nocturna, cambios en los hábitos intestinales (estreñimiento o diarrea), náuseas o vómitos que no ceden, tos crónica, heridas que no cicatrizan, detección de bultos, cambios de color o forma de lunares o manchas en la piel, fiebre recurrente o dolor persistente, son signos y síntomas, entre otros, por los que se debe consultar.

3. ¿Qué papel juega la alimentación y el ejercicio físico durante la enfermedad?

Una dieta variada con un aporte de nutrientes equilibrado y ejercicio físico ajustado a las necesidades del paciente, asesorados por profesionales especializados, son fundamentales para que el organismo pueda afrontar los efectos que la enfermedad o los tratamientos pueden causar, mejorándolos y evitándolos en ocasiones, tanto a nivel físico, emocional e incluso social.

4. ¿Cómo puedo saber si el tratamiento está funcionando?

Con las pruebas que se realizan durante o al final del tratamiento, informadas y explicadas por su médico especialista: analíticas de sangre, biopsias, pruebas de imagen como escáner o TAC, resonancias, ecografías o mamografías, por ejemplo, le ayudarán a conocer cómo está respondiendo o ha respondido la enfermedad al tratamiento.

5. ¿Si no se puede operar es que no tiene cura?

Hay algunos procesos oncológicos que no conllevan cirugía como tratamiento curativo, sino que son tratados con fármacos u otro tipo de terapias. Pero en la mayoría de los casos, la cirugía forma parte del tratamiento con intención curativa, aunque en enfermedad tumoral no curable pueda haber casos con intervenciones quirúrgicas en combinación con otros tipos de tratamientos, destinados a mejorar la situación de enfermedad y su estabilización.

6. ¿Hacia dónde se dirigen las nuevas terapias? ¿Cómo puedo participar en un ensayo clínico?

Se están desarrollando numerosos ensayos clínicos que investigan distintos tipos de terapias tanto en enfermedad curable como avanzada o metastásica, dirigidos a modificar o bloquear las células tumorales de forma inteligente, buscando también disminuir los efectos secundarios de los tratamientos. Estos avances permiten identificar qué y cómo se desencadena ese crecimiento anormal de las células y así abordar la enfermedad con terapias específicas, dirigidas y de forma individualizada. Los ensayos clínicos pueden ser una alternativa terapéutica más, cumpliendo con una serie de criterios médicos y de seguridad. Todos los ensayos en marcha están publicados para ser consultados, pero será su médico con el que revisará las opciones de participación según su situación particular. Vamos hacia una evolución de la medicina personalizada, de la forma de informar, de educar y cuidar al paciente.