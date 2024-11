Una «escuela de gripe» para aprender a prevenir la enfermedad en niños

Son muchas las patologías que pueden aparecer en los niños durante la edad escolar, pero hay una que pasa especialmente desapercibida, a pesar de la gran importancia que implica. Hablamos de la gripe, una enfermedad que aparece cíclicamente con la llegada del otoño y que, en un año normal, afecta a entre el 10 y el 20% de la población, provocando entre tres y cinco millones de casos graves y alrededor de 650.000 muertes en todo el mundo, según datos publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y los niños no son ajenos a esta realidad. Todo lo contrario, ya que los más pequeños de la casa suelen ser los primeros en enfermar durante los brotes de gripe, mientras que las mayores tasas de incidencia de la enfermedad se observan, precisamente, en el grupo de los niños de entre cero y cuatro años, seguidos de los menores de 15 años, según datos del Ministerio de Sanidad. Además, los niños se consideran un factor fundamental en la cadena de transmisión de la gripe porque eliminan grandes cantidades de virus durante más tiempo.

En sus palabras

El impacto de la gripe en la edad escolar no resulta baladí. Por ello, la compañía AstraZeneca ha lanzado la campaña «Escuela de gripe», un proyecto que se enmarca en la iniciativa «ABCD de la gripe», con el objetivo de recordar la importancia de conocer la gripe y sus medidas de prevención, especialmente en la población pediátrica. En concreto, a través de un simpático vídeo en el que los protagonistas son los más pequeños de la casa, los niños demuestran con sus propias palabras que no solo son capaces de entender las claves sobre la gripe, sino que también pueden explicar cómo prevenir la enfermedad y proteger a los más vulnerables.

«Somos conscientes de la carga que supone la gripe para las familias y el sistema sanitario, y creemos firmemente que, en materia de gripe, aprender es prevenir. No podemos banalizarlo y tratarlo como un simple catarro, porque eso es un grave error. Por este motivo, como parte de nuestro compromiso con la salud de las personas, y especialmente de los más pequeños y de las personas más vulnerables, como mayores o enfermos con patologías de base, trabajamos en campañas de concienciación que ayuden a transmitir el impacto de esta enfermedad y las medidas para prevenirla», asegura Pilar Pasarón, responsable de Relaciones Institucionales de AstraZeneca España.

Restar importancia al impacto de la gripe en la población infantil resulta un grave error. «La incidencia de esta enfermedad es mayor en la población infantil que en adultos. Aunque la mayoría puede pasarla con síntomas leves, como mucho con fiebre y malestar general, la realidad es que los niños tienen un riesgo alto de sufrir complicaciones relacionadas con la gripe. En concreto, se estima que entre 4.000 y 6.000 niños necesitarán hospitalizar por gripe esta temporada en España. Y estas cifras no solo engloban a menores con patologías de base, ya que dos de cada tres de estos niños hospitalizados no tienen factores de riesgo previos, lo que demuestra que aquí no hay distinción y puede atacar a cualquier menor de edad, por supuesto también a los sanos. Las estadísticas nos dicen que la gripe puede derivar en una neumonía grave hasta en el 20% de los niños hospitalizados», advierte el doctor Iván Sanz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid.

Con estas cifras sobre la mesa, resulta evidente que «la gripe es una enfermedad que se infravalora en multitud de ocasiones, a pesar de que puede tener consecuencias graves, especialmente en niños y personas mayores con patologías de base.

No hay que olvidar que la gripe produce cada temporada aproximadamente diez muertes en menores de 15 años en nuestro país. Es una cifra alta, pero parece que hemos aceptado como buenos esos datos, como sin fuera inevitable, aunque la realidad es que podrían reducirse considerablemente con una buena prevención, porque tenemos las herramientas necesarias para ello y conocemos cómo se comporta la gripe cíclicamente después de décadas de convivencia con este virus», lamenta el doctor Sanz.

Así lo ratifica el doctor Fernando Sánchez Perales, director médico del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa y presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha, quien reconoce que «los que trabajamos con la gripe somos muy conscientes de su impacto, pero todavía hay mucho por hacer porque la sociedad no tiene una percepción real de la gravedad de esta enfermedad. Eso hace que no se aprovechen las herramientas que tenemos a nuestro alcance para evitar los contagios y reducir las complicaciones, ya que el arma de prevención más poderosa de la que disponemos es la vacunación, pero hay que poner la vacuna para que sea eficaz. Suena de Perogrullo, pero es así».

Gestos sencillos

En este contexto, los expertos insisten en la importancia de las medidas de prevención frente a la gripe. Gestos sencillos como una higiene adecuada, el lavado de manos y la distancia interpersonal en algunas ocasiones, sobre todo cuando existen síntomas evidentes de gripe, sumados al cumplimento del calendario de vacunación que recomienda el Ministerio de Sanidad, pueden ayudar a prevenir el contagio.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV AEP) recomienda que la vacunación de niños y adolescentes entre seis meses y 18 años debe ser estimada como sistemática por las autoridades sanitarias, especialmente en niños de entre seis y 59 meses.

Precisamente en este grupo, los expertos recomiendan tomar las medidas disponibles por parte de Salud Pública, el personal sanitario y las sociedades científicas para conseguir como objetivo principal, el aumento de coberturas en este grupo. «En menores de cinco años ya está disponible desde la temporada pasada la vacunación universal. Se han conseguido cifras de cobertura diversas en función de las autonomías, pero podemos hablar de una media del 40% de cobertura, pero el objetivo es aumentar mucho más este porcentaje, ya que eso sería un gran éxito para todos», detalla el doctor Sánchez Perales.

En este sentido, el pediatra recuerda que «estas cifras no nos permiten echar las campanas al vuelo, pero sin duda son un primer paso muy bueno, sobre todo porque se puede vacunar a los niños de forma cada vez más sencilla y cómoda para los menores».

En cualquier caso, tal y como advierte el doctor Sánchez Perales, «hay que seguir trabajando en la concienciación de las familias sobre la importancia de la prevención de la gripe, pero también en la concienciación de los profesionales sanitarios para que recomienden la vacunación entre los más pequeños. Y otra buena alternativa para mejorar los datos de cobertura vacunal podría ser inmunizar en los colegios, algo que se hizo la temporada pasada en la Región de Murcia y que, según confirman las cifras, funcionó bastante bien».

Y es que, tal y como concluye el doctor Sanz, «todo lo que podamos hacer para prevenir la gripe es bienvenido y la vacunación se presenta como una de las herramientas más efectivas que tenemos a nuestro alcance, además de otras recomendaciones preventivas». Y es que, tal y como coinciden los expertos, «debemos ser conscientes de que un niño, por el hecho de estar sano, no está exento de llegar a sufrir complicaciones a causa de este virus».

Los pequeños hablan

►Chloe, a sus seis años, asegura que «la gripe son unos virus que entran en el cuerpo y te ponen muy malita, tanto, que tienes que quedarte en casa y estar mucho tiempo en la cama». Para Cayetano, de seis años, «provocan muchos mocos», mientras que para Sofía, de cuatro, la gripe se traduce en «dolor de cabeza, de barriga, tienes tos y mocos, muchos mocos...». «Fatal, te encuentras fatal con la gripe», reconoce Lucas, de siete años.

►Los niños no quieren que ningún familiar suyo se ponga malito, por eso «voy al médico», asegura Sofía. «Y si tengo tos, no le doy besos a los yayos, ni voy a su casa y me lavo mucho las manos», confiesan Chloe y Cayetano.

►Para evitar contagiarse de gripe y proteger a los demás, «mi mamá me lleva al pediatra cuando estoy sana y él me dice que yo solita puedo cuidar a los más pequeños y a los yayos y, además, no duele nada», asegura Chloe.