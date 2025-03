Estábamos engañados: el líquido de las latas en conserva se puede utilizar, pero solo si se usa de esta forma

Cuando abrimos latas de conservas, la primera acción que solemos hacer es tirar el líquido que viene dentro. Según las creencias, se trata de un fluido que puede contener componentes malos para el cuerpo y la salud, de tal manera que nos hace pensar que puede ser peligroso su consumo. Sin embargo, existen diversos estudios que demuestran que estábamos equivocados, y podemos utilizar este líquido si lo usamos de una manera en concreto.

En general, el líquido de las conservas está elaborado con aceite de oliva o agua y sal (salmuera), y sirve para proteger el alimento de agentes externos. Estos componentes suelen variar en función del alimento que venga en la conserva en concreto, al igual que el momento en el que es añadido. Por ejemplo, en las conservas de verduras, este fluido se añade antes de hervirlas, tras cerrar el envase de forma hermética, y así, el agua que se obtiene procede de la cocción, por tanto, en ella quedan retenidas las vitaminas y minerales de verduras y legumbres.

Además, también pueden venir otros ingredientes y componentes. Por ejemplo, el vinagre, usado en encurtidos para evitar el crecimiento de bacterias. También el caldo o salsa, en conservas como guisos o carnes, así como el jugo propio del alimento, como es el caso de algunas frutas enlatadas, que a veces va acompañados con azúcar añadido.

Hay conservas que hasta vienen cubiertas de líquidos elaborados con otros ingredientes naturales, ya sea "en tomate, en escabeche, al ajillo, en salsa de vieiras, al limón...", que también pueden ser utilizados para tus recetas de cocina.

Por qué puedes aprovechar el líquido de las conservas: estos son los casos en los que los puedes usar, según los expertos

Según explica el Grupo Frinsa, una empresa dedicada a la fabricación de túnidos y mariscos en conservas, la creencia de que no es saludable "no es del todo cierta", pues la función de este líquido es que "las conservas estén protegidas de agentes externos y se mantengan perfectas", así como "lo que hace que perduren en el tiempo es el proceso de esterilización", y que "no es necesario ningún tipo de conservante artificial".

También tiene otra función como ejercer la creación del vacío o la transmisión de calor, lo que permite preservar los alimentos, como los espárragos, durante más tiempo y constituye un ingrediente más para mejorar el sabor del producto, sea dulce o por equilibrio del pH.

Los expertos certifican que se puede consumir este líquido, pero solo tomando en cuenta algunas precauciones, ya que depende del producto. Por ejemplo, en algunas conservas como las legumbres o el atún se puede aprovechar, aunque puede suponer un exceso d sodio o conservantes. Pero en otros casos como los encurtidos en vinagre, puede ser muy fuerte su consumo directo. Así, debemos evitar las que tienen una amplia cantidad de líquido.