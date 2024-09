Gusanos en las nueces: ¿son peligrosos?

Al comprar nueces, algunas personas se han llevado la desagradable sorpresa de encontrar pequeños gusanos en su interior. Estos gusanos, que en realidad son larvas del barrenador de la nuez (Cydia pomonella), han generado inquietud entre los consumidores sobre los posibles riesgos para la salud. ¿Son peligrosos estos gusanos? ¿Es seguro consumir nueces que los contengan?

El barrenador de la nuez es un insecto cuyas larvas perforan las cáscaras de las nueces para alimentarse del fruto, dejando a menudo túneles visibles y una textura dañada en el interior. Este problema afecta especialmente a los cultivos de nogal y otros frutos secos, pero el hallazgo de estas larvas en las nueces no es inusual en productos que no han sido tratados con pesticidas o que han sido almacenados de manera inadecuada.

Gusano en la cáscara de una nuez istock

Sin embargo, los expertos aseguran que encontrar estos gusanos en las nueces no representa un peligro para la salud humana. Aunque su presencia puede ser desagradable, estos insectos no son tóxicos ni transmiten enfermedades. Si bien es recomendable desechar las nueces infestadas, consumirlas accidentalmente no suele tener consecuencias graves. En la mayoría de los casos, el mayor problema es estético y afecta la calidad del fruto, más que su seguridad.

Para evitar encontrar nueces con larvas, los nutricionistas y agricultores aconsejan comprar productos en lugares de confianza, preferiblemente empaquetados y sellados correctamente. Además, es recomendable almacenar las nueces en un lugar fresco y seco, o incluso refrigerarlas, para evitar que las larvas puedan desarrollarse en los frutos secos.

En definitiva, los gusanos en las nueces, causados por el barrenador, no son peligrosos para la salud, aunque ciertamente disminuyen la calidad del producto. Para mantener las nueces libres de infestaciones, es fundamental optar por un almacenamiento adecuado y adquirir productos de proveedores confiables.