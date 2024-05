«Hay alimentos asociados con la memoria y la capacidad cognitiva»

Entrevista a Ana Isabel Ramos, nutricionista del Hospital Universitario La Luz, Madrid.

¿Es importante llevar una dieta equilibrada en época de exámenes?

Sin duda alguna. Una alimentación adecuada proporciona la energía y los nutrientes necesarios para mantener la concentración, la memoria y un correcto rendimiento.

¿Qué alimentos debe incluir?

Es importante incluir alimentos ricos en nutrientes como: hierro: carnes magras, legumbres, espinacas y cereales fortificados; vitaminas del grupo B: presentes en alimentos como cereales integrales, frutos secos; carnes magras: pollos, pescados, huevos, legumbres; omega 3: pescados grasos como el salmón, nueces, semillas de chía; frutas y verduras; grasas saludables: aguacate, aceite de oliva, nueces y semillas que ayudan a mantenerla salud del cerebro.

¿Cuál debería dejar fuera?

Durante los exámenes es mejor evitar alimentos que puedan afectar negativamente la concentración. Algunos ejemplos que podrían mejor evitarse pueden ser: alimentos procesados y ricos en grasa; azúcares simples, como dulces y refrescos que pueden causar picos de energía, seguidos de caídas bruscas afectando a la concentración.

Pero, ¿es cierto que hay alimentos que potencian la memoria?

Sí, algunos alimentos se han asociado con la mejora de la memoria y la función cognitiva. Estos alimentos suelen contener nutrientes clave que apoyan la salud cerebral y la comunicación entre las células nerviosas. Algunos de estos alimentos incluyen: pescados grasos: como el salmón, el arenque y la caballa, que son ricos en ácidos grasos omega-3, importantes para la salud del cerebro y la función cognitiva; frutas y verduras de colores brillantes: como las bayas, las uvas, las espinacas y las zanahorias, que son ricas en antioxidantes que pueden proteger las células cerebrales del daño oxidativo; nueces y semillas: como las nueces, las almendras, las semillas de chía y las semillas de lino, que son ricas en grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, que pueden mejorar la función cognitiva; huevos: que son una excelente fuente de colina, un nutriente importante para la salud del cerebro y la memoria; cúrcuma: esta especia contiene un compuesto llamado curcumina, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden beneficiar la salud cerebral y la función cognitiva; té verde: que contiene antioxidantes y compuestos que pueden mejorar la función cerebral y la memoria. Incluir estos alimentos en tu dieta puede ayudar a mantener tu cerebro saludable y mejorar tu memoria a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que una dieta equilibrada y variada, junto con un estilo de vida saludable en general, es fundamental para mantener una buena función cognitiva a lo largo de la vida.

En cuanto a las bebidas… ¿hay que recurrir a las estimulantes como el café y el té o evitarlas?

El café y el té pueden ser aliados útiles durante épocas de exámenes debido a su contenido de cafeína, que puede mejorar temporalmente la concentración, el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. Sin embargo, es importante consumirlos con moderación y prestar atención a cómo afectan tu cuerpo y tu capacidad para dormir, ya que un consumo excesivo de cafeína puede causar nerviosismo, ansiedad e interferir con el sueño, lo que a su vez puede afectar negativamente tu rendimiento en los exámenes.

Si decides consumir café o té durante épocas de exámenes, es recomendable limitar la cantidad y evitar consumirlos demasiado tarde en el día para no interferir con tu sueño. También es importante mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua, ya que tanto el café como el té pueden tener un efecto deshidratante.

¿Se necesitan suplementos para complementar las dietas al requerirse un sobre esfuerzo del cerebro?

En primer lugar, es importante reseñar que los suplementos no deben reemplazar una dieta equilibrada y variada, y siempre es mejor obtener los nutrientes de los alimentos siempre que sea posible. Algunos ejemplos que podemos encontrar durante las épocas de exámenes pueden ser: omega-3: Los suplementos de omega-3, especialmente los que contienen ácidos grasos EPA y DHA, pueden ayudar a apoyar la salud cerebral y la función cognitiva; vitaminas B: las vitaminas B, especialmente la vitamina B12 y el ácido fólico, son importantes para el funcionamiento del cerebro y pueden ayudar a mantener altos los niveles de energía; vitamina D: la vitamina D juega un papel en la salud cerebral y puede estar relacionada con la función cognitiva. Es especialmente importante para aquellos que no obtienen suficiente exposición al sol; cafeína: algunas personas optan por tomar suplementos de cafeína en lugar de beber café o té para obtener un impulso de energía y concentración. Si estás considerando tomar suplementos durante épocas de exámenes, es importante hablar primero con un profesional de la salud para determinar si son apropiados para ti y para asegurarte de tomarlos de manera segura y efectiva. Además, recuerda que los suplementos no son una solución milagrosa y deben complementar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Y supongo que también es imprescindible el ejercicio, que también favorece el aprendizaje, la memoria y la concentración ¿no?

Por supuesto, además de mejorar la función cognitiva, incluida la memoria, la velocidad de procesamiento y la capacidad de atención, el ejercicio en épocas de exámenes puede ayudarnos a manejar el estrés, aumentar la energía a largo plazo, mejora la calidad de sueño, ayudándonos a dormir mejor.