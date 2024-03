Ismael Galancho: «Si tu dieta no es adecuada, hay que prestar atención a los picos de glucosa para evitar enfermedades»

Ismael Galancho es uno de los divulgadores más solventes de nuestro país, fiel defensor del sentido común. Acaba de publicar «Equilibra tu glucosa», un libro en el que propone mejorar la salud metabólica y reducir grasa corporal con rigor y ciencia.

¿Somos la generación más informada en nutrición pero a la peor informada?

Sin duda. Internet y las RRSS no han ayudado. Justo en la era donde más fácil acceso tenemos al conocimiento, provocamos lo contrario: la sobreinformación lleva a la desinformación. La gente está más confundida que nunca y no saben qué comer y qué no.

¿La sobreinformación daña la salud?

La desinformación y la errada forma de divulgar de algunos influencers en redes sociales pueden tener consecuencias desastrosas en la salud metabólica de la población y en la mental. La evidencia científica es clara: mientras más tiempo pasan los adolescentes en redes, mayor riesgo de ansiedad o depresión. Y en esto el sector de la nutrición y el fitness tiene gran impacto.

¿Qué es lo peor que hacemos al cuerpo?

Sin duda, el sobreconsumo de productos ultraprocesados de mala calidad que suelen estar llenos de azúcares, sal y grasas nada saludables. No todos son malos para la salud, pero sí la gran mayoría.

¿Cuáles son los «buenos»?

Legumbres en tarro, conservas de pescado al natural, lácteos fermentados, aceite de oliva virgen extra, «whey protein», derivados de soja como el tofu o la soja texturizada pueden formar parte de una dieta saludable.

¿Los carbohidratos y el azúcar son tan malos como los pintan?

Nada es tan malo ni tan bueno. La salud es más compleja como para culpar a nutrientes concretos. Hemos culpado a los carbohidratos del daño que han hecho la opulencia y el sedentarismo. No es lo mismo consumir cereales integrales, tubérculos, frutas, verduras o legumbres que ultraprocesados ricos en azúcares añadidos y con grasas de mala calidad. El exceso de calorías basura unida al sedentarismo es lo que nos hace engordar y enfermar, no los carbohidratos, ni las grasas ni incluso el azúcar en sí mismo.

¿Erramos al prohibir alimentos?

Dependerá del contexto y perfil de cada sujeto. Si eres una físicamente activa y con una buena relación con la comida, puedes incluir puntualmente algún ultraprocesado. Esto se conoce como dieta flexible y está demostrado que genera adherencia y buenos resultados. Si hay una relación tóxica con la comida, quizás puntualmente pueda ser adecuado restringir estos alimentos si producen una respuesta desinhibitoria que desencadena en atracón, al menos hasta que se mejore.

¿Tiene sentido alimentarse controlando los picos de glucosa?

Si posees buenos hábitos nutricionales, una adecuada composición corporal y físicamente activo, seguramente no. Ahora bien, si tu dieta no es adecuada, eres inactivo o tu composición corporal no es muy buena, quizás debas prestar atención porque su alteración crónica no da síntomas pero precede a patologías como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular o algunos tipos de cáncer.

Más allá de lo que comemos, ¿el estrés es el peor enemigo de nuestra dieta?

El estrés y la restricción del sueño crónica son dos enemigos a los que a veces no se le presta atención. Afectan negativamente a todos los niveles: al apetito, aumentan la apetencia de comida basura, nos hace acumular grasa abdominal y visceral, perder masa muscular, aumentan la resistencia a la insulina, la inflamación, el estrés oxidativo, etc.

¿Un consejo final?

Aunque esté mal que yo lo diga, aconsejo leer mi nuevo libro y el anterior «Quema tu dieta». En ambos explico cómo tener un peso corporal adecuado y una buena salud.