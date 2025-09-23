Cada vez más estudios destacan los beneficios del café en la salud, pero la forma de prepararlo podría marcar la diferencia entre un hábito protector o un riesgo para el corazón. El cirujano cardíaco Jeremy London advierte que ciertos métodos de preparación favorecen la presencia de compuestos que elevan el colesterol, aunque explica que existe una sencilla solución para evitarlo.

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Su aporte de cafeína y polifenoles ha sido vinculado con beneficios cardiovasculares, menor riesgo de arritmias e incluso reducción de la mortalidad prematura, aunque no todo depende de cuántas tazas se tomen, sino también del modo en que la bebida llega a la taza.

Según London, el problema reside en los 'diterpenos', unas sustancias presentes en los aceites naturales del café. Estos compuestos interfieren en el metabolismo del colesterol, lo que se traduce en un incremento del colesterol LDL, popularmente conocido como 'colesterol malo', y en la elevación de la proteína ApoB, un marcador asociado a mayor posibilidad de sufrir problemas cardíacos.

El especialista apunta que técnicas como la prensa francesa, el café turco hervido o incluso el espresso permiten que gran parte de estos aceites queden en la bebida. A simple vista, se trata de cafés más intensos y aromáticos, pero su consumo continuado puede tener efectos indeseados sobre los perfiles lipídicos.

La recomendación de London es clara: optar por métodos que incluyan filtros de papel. Este tipo de preparación logra atrapar la mayoría de diterpenos, dejando pasar, en cambio, los antioxidantes polifenoles que sí resultan beneficiosos. De esta manera, se consigue disfrutar del café sin comprometer la salud cardiovascular.

"Con un gesto tan simple como elegir un filtro de papel, se puede reducir significativamente el efecto nocivo de estas sustancias sobre el colesterol", asegura el cirujano.