Unos premios que celebran la "capacidad para la excelencia"

El cuidado de las personas no solo se practica desde la Medicina, como se ha venido defendiendo tradicionalmente. Hoy existen disciplinas científicas y probadas que han logrado que vivamos un momento único en cuanto a progreso y bienestar se refiere. Como explicó Francisco Marhuenda en la inauguración de los IV Premios Bienestar y Calidad de Vida de LA RAZÓN, "mejorar no es solo vivir más años, sino vivirlos con mejor calidad", algo que las once empresas premiadas en esta edición de los premios han demostrado con creces. El evento estuvo presidido por Inmaculada Sanz, Vicealcaldesa de Madrid, Portavoz del Gobierno y Delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que acompañó a Marhuenda en la entrega de galardones. "Ustedes son el fiel reflejo de una sociedad desarrollada, son la prueba de tantos años de investigación para mejorar la sociedad", explicó el director de LA RAZÓN.

La innovación y la investigación han logrado que este bienestar, además, se traslade no solo a los años más lozanos de nuestras vidas. Consecuentemente al aumento de la esperanza de vida en nuestro país, de las más altas de Europa y del mundo, es lógico pensar que "nuestros mayores gocen igualmente de esta mejora hasta el último momento de sus vidas", defendió Marhuenda.

Tras las palabras del director de este periódico, los premiados fueron pasando por el estrado, recogiendo sus galardones y agradeciendo el reconocimiento recibido. Javier Faerna, director de marketing y ventas de Las Arcadias del Encinar, fue el primer premiado de la gala, que recibió con sumo orgullo el Premio al Proyecto más innovador de Convivencia para Mayores, a la vez que invitaba a asistentes y oyentes a "visitar este proyecto que ya cuenta con varias décadas de historia". A continuación subió al escenario Daniel Ciscar Pastor, CEO de Nutrición Científica Barcelona, que recibió el Premio al Compromiso con la Salud y la Calidad de Vida en el desarrollo de Soluciones Innovadoras de Nutrición. Tras recoger el premio, Ciscar declaró la importancia del proyecto que dirige, "un nuevo modelo nutricional basado puramente en la ciencia".

El Premio Excelencia en el Desarrollo de Ingredientes para la Industria Cosmética fue para Biogründl. Su CEO, Ruth Margalef Kriesten destacó en sus palabras que "la clave no es la voluntad de ganar, sino la voluntad de prepararse para lograr superar los retos que se van presentando", explicó desde el estrado. Gloria García Brosa, CEO de Unipharma, recogió el Premio a la Mejor Gama de Productos para Pieles Sensibles, y destacó que "este premio es el reconocimiento al esfuerzo de mejorar la vida de nuestros clientes a través del desarrollo de productos de calidad y accesibles".

La Dra. Natividad Lorenzo Vasallo, directora de la clínica homónima, recibió el Premio a la Excelencia e Innovación en Tratamientos de Belleza y Bienestar. "La unión de estética y salud es esencial, y celebro que LA RAZÓN lo haya entendido así en estos premios", declaró la doctora. La también Dra. Nildiana Cedeño Caballero, directora de la clínica con el mismo nombre afincada en Asturias, subió a recoger el Premio a la Mejor Clínica en Tratamientos Avanzados de Medicina Estética Facial. Un premio que, según explicó la Dra. Cedeño, "es un estímulo para el trabajo que hacemos de lograr uqe una persona se quiera y vuelva a creer en sí misma".

El Dr. Josep Maria Fàbregas Pedrell, director de Clínicas CITA, recogió el Premio Mejor Centro para el Tratamiento de Adicciones, que celebra "40 años de un largo camino en el que en Clínicas Cita hemos abordado las adicciones desde un punto de vista diferencial", comentó el Dr. "El consumo de sustancias y las conductas no son el problema, sino la consecuencia de un problema. Poner el foco ahí y en cada persona es definitivo". El Premio Compañía Líder en Diseño y Fabricación de Sistemas para la Automedicación fue para Ypsomed, y su director general, Carlos Reboll Romero, destacó al recoger el galardón la importancia de la innovación: "detrás de todo avance existe la historia de real de personas que son esperanzadoras y ejemplo de vidas mejoradas, lo que nos anima a seguir innovando", comentó.

Nicolás Montiel Molina, gerente de Clinicaudio, Centros Auditivos, recogió el Premio Innovación en Soluciones Tecnológicas Avanzadas en Salud Auditiva, haciendo hincapié en la necesidad de "poner el foco en las personas". Lucas Antonio Diez Martínez, CEO de Avamed Synergy, explicó cómo en su sector, "innovar y generar conocimiento es difícil, pero la mejor parte es cuando ponemos esta innovación y este conocimiento en manos de los mejores especialistas y profesionales", para que ellos puedan ayudar a quienes más lo necesita, los pacientes. Por último, Virginia Santana y Carlos Mesa, directora general y director técnico, respectivamente, de OIR Salud, Centros Auditivos, recogieron el Premio al Centro de Referencia Profesional en Salud Auditiva. Mesa destacó la necesidad de la formación continua de su equipo para desarrollar "protocolos que recorten el tiempo de adaptación del paciente a las prótesis auditivas" pues es muy importante acceder a estas herramientas cuanto antes para evitar así posibles daños por aislamiento o pérdida de capacidades cognitivas o del lenguaje", concluyó.

Tras la recogida de los premios, Inmaculada Sanz se dirigió a los presentes para destacar la "capacidad de alcanzar la excelencia" de todos y cada uno de los premiados, a la vez que comentaba el objetivo común que mantiene con todos ellos el consistorio madrileño de mejorar la vida de las personas. "Como habéis demostrado", continuó, "los mejores servicios al ciudadano se pueden ofrecer no solo desde instituciones públicas, sino también desde la empresa privada, haciendo patente que la colaboración público privada es un elemento fundamental e indispensable" para el correcto desarrollo de la sociedad.

Un desarrollo que se basa, en opinión de la videalcaldesa de Madrid, en lograr "mantener el talento local a la vez que se atrae al extranjero". De esta manera se podrá seguir haciendo y desarrollando un trabajo que es garantía de calidad de vida y de desarrollo social", concluyó Inmaculada Sanz, antes de posar con los premiados en la tradicional foto de familia de estos IV Premios Bienestar y Calidad de Vida de LA RAZÓN.