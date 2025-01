Presidenta de Facme: «Hay que aumentar el tiempo médico por paciente, sin necesidad de más sanitarios»

En un momento con tantos frentes abiertos en Sanidad asumir la presidencia de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) es todo un reto. Urge incrementar el tiempo útil que el médico pasa con los pacientes, lograr el recambio generacional, la digitalización del sistema..., y todo ello en un marco que parece insostenible. Pero como sostiene Cristina Avendaño, médica especialista en farmacología clínica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y presidenta de Facme, la clave es huir de las visiones excesivamente simples para encontrar la solución y analizar en detalle realmente dónde se necesitan más médicos, cómo se puede reducir el tiempo perdido...

En su nombramiento destacó la importancia de incrementar el tiempo médico efectivo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) como uno de los retos a abordar este año. ¿A qué se refiere?

Me refiero a que hay que ser más precisos en lo que nos falta, no se puede afirmar que nos faltan médicos en general porque si se compara la estadística de médicos por 1.000 habitantes con otros países de nuestro entorno el dato no es malo. En cambio, nos faltan médicos de determinadas especialidades, en determinadas zonas y les tenemos realizando tareas administrativas que no requieren competencias médicas.

Si les liberamos de ciertas tareas administrativas podrán destinar más tiempo a los pacientes. Es necesario aumentar el tiempo que los médicos dedican a hacer de médico. Hay que evitar la insatisfacción que genera dedicar tiempo a tareas que no perciben como propias de las habilidades y competencias médicas y retener en nuestros centros a médicos excelentemente formados. No podemos permitir que exista abandono y desmotivación porque dedican tiempo a no ser médicos o porque las condiciones laborales no se cuidan lo suficiente.

¿Cuánto tiempo de su jornada diaria pasa de media un profesional médico haciendo labores puramente administrativas?

Hay estudios publicados que lo cifran en al menos un 40%. Hay tareas administrativas repetitivas sin valor añadido, que no deberían realizarse por nadie, deberían eliminarse con mejoras organizativas y tecnológicas. Hay tareas administrativas necesarias, en las que hay que identificar las que no requieren competencias médicas y pueden realizarse por otros y aquellas que deben realizarse o supervisarse por el médico.

Decidir las pruebas que hay que pedirle a un paciente es una responsabilidad médica, pero se necesitan herramientas tecnológicas para hacerlo más rápido y no tener que hacer 20 clics para pedir una prueba. Esto se solucionaría con inteligencia artificial (IA), mejorando el funcionamiento de la historia clínica o también contando con otros profesionales. Lo mejor sería poder decirle al paciente «si le parece, le vamos a hacer una colonoscopia», y mientras le explicamos el objetivo que la petición se realizara automáticamente; es decir, que el sistema me ofreciera la ventanita y yo dijera «sí». Los sistemas actuales de historia clínica electrónica y los formularios son muy farragosos para el médico....

¿Y qué tareas administrativas deberían desaparecer?

Tareas que con herramientas tecnológicas se podrían evitar, como por ejemplo tener que rellenar dos veces datos de un paciente en diferentes registros que no se comunican entre sí o porque tengo que meter el historial de pacientes en otro registro.

¿Qué especialidades en concreto pierden más tiempo en labores administrativas?

Hay diferencias, sin duda las consultas y el manejo de la historia clínica electrónica aumentan la carga administrativa. Los médicos de atención primaria son los que más denuncian esta sobrecarga.

En cuanto a atención primaria, ¿no habría que redistribuir los médicos de los centros de salud? Es decir, hay centros de salud con mucha mayor demanda que otros.

Ahora mismo hay plazas menos atractivas que otras y peor dotadas en recursos humanos, por eso es importante poner medidas de flexibilidad horaria, incentivos para que esas plazas de difícil cobertura sean atractivas...

Sí, eso está muy bien para el profesional, pero los ciudadanos vemos cómo hay centros de salud que por la tarde no tienen pediatra. ¿Si hay tres pediatras por la mañana, lo lógico no sería poner a uno por la tarde? En cualquier empresa nos obligarían a ello.

Sí, pero no te quedes solo con la disponibilidad horaria en la consulta. Es importante asegurar la calidad de la atención, la interacción con los compañeros y el resto del equipo, coincidir en sesiones clínicas y actividades de formación o investigación. Hay formas de conjugar la disponibilidad preservando las otras necesidades, por ejemplo, con turnos deslizantes, para que ese pediatra no tenga solo tardes, sino algunas mañanas y alguna tarde.

"Aumentar estudiantes de medicina no es la solución hoy y va a generar superávit"

Otro de los retos pendientes tiene que ver con la planificación del recambio generacional. Según CSIF, más de un tercio de los sanitarios se jubilarán en 15 años. ¿Cómo es la situación según datos de Facme?

Es así. Los ‘«boomers’» tuvimos una entrada importante en el SNS hace unos años y va a haber una jubilación notoria en los próximos años. El Ministerio de Sanidad tiene informes sobre la planificación de recursos, pero es importante mejorar la planificación fina que se hace de las necesidades en cada una de las especialidades. Y también tener en cuenta la evolución de las enfermedades y la incorporación de la innovación.

La planificación hay que hacerla con años de antelación. Lo que las sociedades científicas y médicas pedimos es participar más activamente en esa planificación para aumentar el acierto. No poner el foco en aumentar estudiantes de medicina que no es la solución a día de hoy y va a generar superávit en unos años, sino que hay que retener el talento y hacer atractivos los puestos de trabajo, así como aumentar el tiempo médico por paciente sin necesidad de aumentar el número de médicos.

"Instaurar medidas de exclusividad forzosa en la pública hoy, y sin instaurar las medidas necesarias para retener el talento, puede ser una nueva amenaza para nuestro SNS"

¿Qué opina sobre el tema de la exclusividad de los médicos (que los jefes de servicio de la pública no puedan trabajar en la privada y los médicos tengan que trabajar cinco años solo para la pública tras el MIR) que propone la ministra de Sanidad? ¿Eso soluciona el problema o lo agrava al poder hacer que los médicos decidan irse fuera a trabajar o trabajar solo para la privada?

Creo que instaurar medidas de exclusividad forzosa en la pública en el momento actual, y sin instaurar el resto de las medidas necesarias para retener el talento, puede ser una nueva amenaza para nuestro Sistema Nacional de Salud. La forma de retener el talento y la motivación de los médicos en la sanidad publica debe pasar por un mejor cuidado a sus condiciones laborales: acabar con la precariedad de los contratos, instaurar jornadas laborales de duración razonable y favorecer el desarrollo profesional con formación continuada de calidad. Un desarrollo profesional basado en el mérito, incentivos salariales para plazas menos atractivas y una mejor consideración a las actividades de investigación y a la calidad de la atención médica y sus resultados. La participación o liderazgo de los profesionales en la gestión clínica y en la transformación del sistema es también crucial en la situación actual de nuestro SNS y para preservar su futuro.

Sanidad plantea reducir el copago de los medicamentos en las rentas más bajas y aumentarlo a las clases medias y altas, un 5% de subida a partir de los 35.000 euros de renta y tres tramos más de subida. ¿Qué opinión le merece?

No es un borrador formal, es un texto filtrado y no hemos podido consultar todavía el borrador formal de la ley pero la proporcionalidad por renta nos parece razonable, mientras se preserve un tope que evite que el gasto en medicamentos sea un castigo para las personas enfermas.

Según lo publicado en LA RAZÓN, Sanidad va a imponer un copago extra al paciente que rechace el fármaco más barato. No a todos nos sienta igual de bien ni funciona igual de bien un medicamento que otro, ¿no?

Se ha planteado flexibilidad, para que el paciente pueda elegir una marca concreta pagando la diferencia si esa marca supera el precio de referencia. Puede ser una medida adecuada siempre que las marcas que están en el sistema cubran las necesidades de los pacientes y haya estabilidad. Hay que evitar cambios en la medicación que generan incertidumbre a médicos y pacientes, suponen riesgo de errores, y ello a cambio de un beneficio marginal o nulo para el sistema público.

"El copago por renta nos parece razonable, mientras se evite que el gasto en fármacos sea un castigo"

¿Los fármacos biológicos son sustituibles? Porque la Agencia del Medicamento dice que no.

Los biosimilares no son sustituibles por el farmacéutico y el médico debe prescribir por marca, ya que las actividades de farmacovigilancia son propias de cada marca. El seguimiento de las reacciones adversas en los medicamentos biológicos se hace por marca, porque hay reacciones adversas que pueden ir ligadas a cambios en los procesos de fabricación, propios de cada marca. Por ello la sustitución entre marcas y perder farmacovigilancia no es correcta. Otra cosa es que el médico puede prescribir una marca u otra para un paciente que empieza con ese tratamiento, y médicos y pacientes pueden estar seguros y esperar los mismos efectos con cualquiera de los biosimilares autorizados.

"Los biosimilares no son sustituibles por el farmacéutico y el médico debe prescribir por marca. Otra cosa es que el médico pueda prescribir una marca u otra para el paciente que empieza"

Respecto a la digitalización del SNS, ¿ve factible tener la historia clínica única interoperable antes de 2030?

Esperemos que sí. Soy positiva. No tendremos un modelo único para todos, pero información relevante para todos accesible sí.

En cuanto al despliegue de la IA, ¿cuál es la situación actual dentro del SNS? ¿Vamos con retraso respecto a países vecinos?

Se va avanzando e incorporando herramientas de IA en algunas disciplinas más que otras. En interpretación de imagen, radiología y oftalmología, por ejemplo, están ya incorporadas. La IA no es algo que vaya a sustituir médicos sino una herramienta que pueden usar los profesionales para liberarlos de tareas repetitivas que no aportan valor para el paciente, para mejorar y aumentar la capacidad diagnóstica.

En ese sentido, Facme ha firmado un convenio con Sanidad para que las sociedades científicas médicas colaboren para que la implementación en nuestro SNS se haga de forma correcta, también con seguridad de datos de pacientes y cuidando las responsabilidades. Es decir, la IA nos dice que esto es normal, el médico tiene que conocer de qué elementos de juicio hace uso esa IA para saber si, ante un paciente concreto debe hacerle caso a la IA o no.

En cuanto al avance respecto a otros países europeos, es desigual. Hay quien tiene técnicas de transcripción de voz que pueden ser útiles. La mayoría no lo tenemos pero lo importante es que estamos a tiempo de hacerlo bien y de participar en su desarrollo. Tampoco están tan maduras las herramientas para decir que llegamos tarde. Vamos bien.