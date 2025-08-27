Por primera vez en España realizan con éxito una cirugía con robots de doble prótesis de cadera en una sola operación

Clínica CEMTRO ha alcanzado un hito histórico en la traumatología española al realizar la primera cirugía robótica de prótesis de cadera bilateral por vía anterior en España y Portugal, y uno de los primeros casos en Europa. El procedimiento ha sido realizado por el Dr. Luis Novoa Rodríguez y combina el abordaje anterior mínimamente invasivo con la tecnología robótica Mako SmartRobotics™ de Stryker, líder en precisión quirúrgica.

El paciente intervenido, un varón de 46 años, presentaba artrosis en ambas caderas y una deformidad en la cadera izquierda por una cirugía previa. La intervención (aplicar dos prótesis de cadera) se ha realizado en un único acto quirúrgico, aprovechando que la vía anterior preserva los músculos y tejidos, reduciendo dolor y acelerando la recuperación.

"Éste es el primer caso en España de prótesis bilateral de cadera por vía anterior asistida con robot Mako SmartRobotics™. La precisión que aporta el robot nos permite operar ambas caderas en un solo procedimiento, corregir deformidades previas y garantizar que la longitud de las piernas sea idéntica. La recuperación de estos pacientes es comparable a la de un procedimiento unilateral, con alta hospitalaria a las 48 horas", ha explicado el Dr. Novoa.

Beneficios de la cirugía robótica de cadera bilateral

Precisión milimétrica en la colocación de las prótesis.

en la colocación de las prótesis. Mejor alineación y menor riesgo de dismetrías y luxaciones.

Recuperación acelerada y menor dolor postoperatorio.

y menor dolor postoperatorio. Preservación de huesos y tejidos blandos.

Este avance se suma a los logros previos de Clínica CEMTRO, que hace poco más de un año se convirtió en el primer hospital en España en realizar una cirugía de prótesis de cadera por vía anterior con asistencia robótica.

Clínica CEMTRO es un hospital médico-quirúrgico de referencia internacional en traumatología, medicina deportiva y terapias regenerativas. Fundada y presidida por el Dr. Pedro Guillén, especialista de renombre internacional conocido por "el traumatólogo de los futbolistas", además de pionero en técnicas mínimamente invasivas y medicina regenerativa, la clínica mantiene una firme apuesta por la investigación y la aplicación de terapias celulares.