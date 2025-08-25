Matthew Beal, cirujano: "La gente no sabe que el dolor de rodilla es un síntoma oculto de problemas de cadera"

Que te cueste agacharte al ponerte los zapatos o sentir dolor en las rodillas son señales de que algo mayor puede estar ocurriendo en otra parte del cuerpo. Un nuevo estudio del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio revela que la mayoría de personas no saben que detrás de estos síntomas se puede ocultar una enfermedad de cadera, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuados.

"Los pacientes acuden a mí por dolor de rodilla", explica Matthew Beal, médico cirujano ortopédico en este espacio. "Pero cuando examino al paciente, le giro la cadera y este siente dolor", señala. Por eso, decidió formar un equipo para elaborar un estudio que respaldase su hipótesis.

La encuesta resultante, realizada a más de 1.000 adultos en Estados Unidos, muestra que:

El 72 % no sabe que el dolor de rodilla puede tener su origen en la cadera.

puede tener su origen en la cadera. El 69 % no relaciona el dolor en la ingle con un problema de cadera.

con un problema de cadera. El 66 % desconoce que el dolor en el muslo también puede estar asociado.

El sondeo también muestra que cuatro de cada diez personas simplemente responden a ese dolor inexplicable "aguantándolo", mientras que el 52 % opta por automedicarse con medicamentos de venta libre para el dolor (analgésicos y antiinflamatorios) en lugar de acudir al especialista. Matthew Beal advierte que ignorar estas señales puede retrasar un diagnóstico temprano y limitar la calidad de vida.

Síntomas más conocidos y menos reconocidos

La mayoría de los encuestados sí identificó algunos signos claros:

Sensación de atrapamiento o chasquido en la cadera (el 71 % lo sabía).

Dificultad para agacharse o atarse los zapatos (59 %).

Dolor lumbar (53 %).

Cirugía, un tratamiento menos intimidante de lo que parece

Entre los síntomas menos reconocidos estuvieron el dolor nocturno o dificultad para dormir (45 %), el dolor en el muslo (34 %), en la ingle (31 %) y en la rodilla (28 %).

"En la consulta lo primero que hacemos es realizar radiografías para determinar si hay bursitis o artritis en la cadera", destaca Beal, que también profesor de cirugía ortopédica en la universidad de medicina.

La artritis de cadera, también conocida como osteoartritis de cadera, es una enfermedad degenerativa que afecta a esta articulación de la cadera, causando dolor, rigidez y limitación de movimiento. Se produce por el desgaste del cartílago que recubre partes del fémur y la pelvis. Eso provoca fricción entre los huesos y dolor.

"Siempre hay que valorar si sería beneficioso un reemplazo de cadera, que llamamos artroplastia", señala Beal. Esta cirugía para elimina el hueso y cartílago dañados de la articulación de la cadera y los reemplaza por una prótesis.

Tim Pierce, paciente de operación de reemplazo de cadera, camina junto a su esposa Freepik

"Aunque la cirugía de reemplazo de cadera puede parecer intimidante, en realidad es uno de los procedimientos de los que es más fácil recuperarse", afirma el cirujano. "Levantarse y caminar después de la cirugía puede servir como terapia física para la mayoría de los pacientes", destaca.

En un vídeo difundido junto a los resultados de la encuesta, el paciente Tim Pierce, relata su experiencia personal: "Al principio me dolía muchísimo la rodilla y no podía creer que el problema estuviera en la cadera. Pero tras mi artroplastia de cadera, no siento dolor al caminar alrededor del vecindario con mi mujer", destaca.

En resumen, el médico invita a tener presente que el dolor en la rodilla, la ingle o el muslo no siempre significa un problema local. A veces la clave está en la cadera. Por eso, recomienda consultar con un especialista si el dolor es persistente o inexplicable, para obtener un diagnóstico preciso a tiempo.